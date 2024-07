KFSHRC Realiza Com Sucesso Mais de 5.000 Transplantes de Rins

RIADE, Arábia Saudita, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSHRC) realizou com sucesso 5.000 transplantes de rins desde a criação do seu Programa de Transplante em 1981, passando a fazer parte de um grupo seleto de centros de saúde globais líderes que alcançaram este marco. Somente no ano passado, o KFSHRC realizou 80 transplantes de rins pediátricos, o maior número realizado por qualquer hospital em um único ano. Essa conquista torna o Programa de Transplante de Rins da KFSHRC o maior deste tipo, superando os centros de saúde dos Estados Unidos e da Europa.

Na última década, o programa teve um crescimento significativo, com mais de 3.000 transplantes realizados desde 2010 e aproximadamente 1.250 transplantes apenas nos últimos três anos.

Além disso, a criação do programa Kidney Paired Donation (KPD) revolucionou significativamente o cenário dos transplantes, abordando o desafio da compatibilidade entre pacientes e seus doadores. Este programa ajudou pacientes que, de outra forma, enfrentariam obstáculos consideráveis para encontrar correspondências adequadas. Ao facilitar a troca de doadores cujos tipos sanguíneos ou tecidos não correspondem ao receptor, o KFSHRC tornou-se líder em transplantes de doação pareados em comparação com quaisquer centros de saúde individuais dos Estados Unidos e da Europa.

Além disso, ao adotar tecnologias avançadas, o centro agora depende inteiramente de cirurgia minimamente invasiva, incluindo a remoção de rins dos doadores com a assistência robótica. Os cirurgiões também são capazes de transplantar rins em um grupo selecionado de pacientes por meio de cirurgia robótica. Este procedimento minimamente invasivo aumenta a precisão e a segurança.

Devemos observar que o índice de sobrevivência para rim e paciente em um ano alcançou entre 97% e 99%. Essa conquista ressalta a excepcional qualidade do centro de transplante dentro da organização. Além dos transplantes de rins de rotina, o centro é especializado em casos complexos, incluindo os que envolvem diferentes grupos sanguíneos, pacientes pediátricos de baixo peso, intercâmbios pareados e pacientes com índice de massa corporal elevado.

Pelo segundo ano consecutivo, o KFSHRC manteve o seu status de instituição líder do Oriente Médio e África, ocupando o 20º lugar entre os 250 melhores centros médicos acadêmicos do mundo. Também foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio em 2024, de acordo com a Brand Finance. Além disso, ele foi classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo em 2024 pela revista americana Newsweek.

