Vallourec confirme l’obtention des autorisations

pour le projet d'extension de la mine Phase 1 au Brésil

Meudon (France), le 2 juillet 2024 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce avoir reçu les autorisations nécessaires de l'autorité environnementale de l'État (COPAM) et du régulateur minier fédéral (ANM) pour lancer la première phase d'extension de sa mine de fer de Pau Branco. La mine, située dans l'État de Minas Gerais, au Brésil, fournit des matières premières pour le processus de production de tubes intégrés verticalement de Vallourec et permet de diversifier les sources de revenus du Groupe grâce à la vente de minerai de fer.

Le projet de Phase 1 prolongera la durée d’exploitation de la mine de Pau Branco, améliorera la qualité des réserves et augmentera sa rentabilité. Après ce processus d'autorisation réussi, l'investissement en capital lié aux activités d'extension de la Phase 1 débutera dans le calendrier prévu. Vallourec réitère donc l’objectif d’un démarrage réussi de l'extension de la Phase 1 fin 2024.

Conformément aux informations déjà communiquées, Vallourec prévoit que la phase 2 de l'extension de la mine sera achevée en 2027. La direction de Vallourec est actuellement en discussion avec les autorités étatiques et nationales pour obtenir les permis de production et les permis environnementaux nécessaires à la réalisation de cette deuxième phase.

Pour l’ensemble de ses opérations contribuant à l’avancement de ces projets, Vallourec fait de la sécurité et de la responsabilité environnementale des priorités absolues.

“Grâce à ces extensions, la mine de Pau Branco continuera à soutenir notre activité Tubes et nos clients. Ces projets à rendement élevé et à retour rapide contribueront également à la performance financière de Vallourec et maximiseront la valeur générée par notre base d'actifs brésilienne. Notre processus de mise en œuvre est entièrement axé sur la sécurité, la protection de l'environnement, l'efficacité de la production et le respect de toutes nos parties prenantes.”, déclare Philippe Guillemot, Président-Directeur général de Vallourec.

À propos de Vallourec

Vallourec est un leader mondial des solutions tubulaires premium pour les marchés de l'énergie et pour des applications industrielles exigeantes telles que les puits de pétrole et de gaz dans des environnements difficiles, les projets architecturaux complexes et les équipements mécaniques haute performance. L'esprit pionnier de Vallourec et sa R&D de pointe ouvrent de nouvelles frontières technologiques. Avec près de 15 000 employés dévoués et passionnés dans plus de 20 pays, Vallourec travaille main dans la main avec ses clients pour offrir bien plus que des tubes : Vallourec propose des solutions tubulaires innovantes, sûres, compétitives et intelligentes pour rendre chaque projet possible.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé.

Aux États-Unis, Vallourec a établi un programme de certificats de dépôt américains (ADR) de niveau 1 sponsorisé (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et une action ordinaire Vallourec a été fixée à 5:1.

