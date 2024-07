Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — le 2 juillet 2024

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec ODDO BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2024 :

751 413 actions Dassault Systèmes, et

7 894 955 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 €.



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du dernier contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;





Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2024, ont été exécutées :

18 689 transactions à l’achat ;

16 358 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

2 822 332 titres et 113 258 725,12 € à l’achat ;

2 471 906 titres et 100 247 061,30 € à la vente.

_____________

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 18 689 2 822 332 113 258 725,12 16 358 2 471 906 100 247 061,30 02/01/2024 195 28 000 1 221 848,75 45 5 750 254 697,50 03/01/2024 176 25 500 1 090 571,25 166 17 096 732 012,72 04/01/2024 212 29 000 1 229 446,33 0 0 0 05/01/2024 122 18 250 762 409 132 17 500 732 091,25 08/01/2024 68 10 250 429 936,23 139 20 750 874 270,20 09/01/2024 103 14 500 609 580 118 14 500 611 741,25 10/01/2024 104 11 250 475 905 134 22 500 954 967,50 11/01/2024 248 32 500 1 403 378,64 187 47 000 2 033 812,89 12/01/2024 0 0 0 189 46 750 2 068 374,05 15/01/2024 127 16 000 712 420 68 11 500 512 467,50 16/01/2024 36 3 500 156 512,50 209 30 250 1 368 390,46 17/01/2024 91 10 000 457 327,21 130 19 250 882 525 18/01/2024 17 2 500 115 480 182 21 500 1 000 312,50 19/01/2024 187 24 750 1 147 492,10 50 5 000 232 417,73 22/01/2024 17 3 000 139 815 178 23 750 1 110 902,50 23/01/2024 134 16 166 758 272,45 175 17 500 821 648,03 24/01/2024 104 14 500 686 970 158 22 250 1 061 572,50 25/01/2024 100 10 000 474 417,17 143 20 750 987 154,18 26/01/2024 142 13 500 638 543,40 219 21 750 1 035 973,75 29/01/2024 178 20 000 950 887,50 211 22 250 1 061 828,91 30/01/2024 18 2 250 108 641,25 182 20 000 967 454 31/01/2024 195 26 750 1 291 425 218 26 000 1 260 409,25 01/02/2024 128 49 800 2 200 907 37 4 375 195 433,75 08/02/2024 5 1 000 43 813,75 123 16 500 724 926,25 09/02/2024 183 23 525 1 030 873,88 124 15 000 664 858,75 12/02/2024 417 45 000 1 952 545,14 27 3 250 143 558,75 13/02/2024 198 33 750 1 431 412,50 81 10 000 425 349,20 14/02/2024 141 19 250 823 453,96 132 21 500 921 365 15/02/2024 144 21 500 923 569,90 143 20 000 861 635,58 16/02/2024 44 7 500 324 075 147 18 000 781 024,02 19/02/2024 97 15 000 648 342,15 123 15 750 681 528,75 20/02/2024 106 19 500 842 051,25 81 14 250 615 607,50 21/02/2024 123 18 750 805 567,50 67 12 000 517 410 22/02/2024 144 22 000 956 690 203 36 000 1 568 895 23/02/2024 143 21 000 906 795 154 20 250 875 636,25 26/02/2024 154 20 000 864 043,75 198 23 500 1 017 657,62 27/02/2024 169 21 500 924 480,13 229 24 750 1 068 540 28/02/2024 181 22 344 964 289,12 111 16 000 691 746,25 29/02/2024 146 19 500 844 031,25 131 18 250 792 135 01/03/2024 188 27 035 1 158 331,68 44 10 000 430 472,50 04/03/2024 194 25 000 1 072 005,99 213 27 500 1 182 910 05/03/2024 380 66 400 2 789 848,25 13 1 500 64 027,50 06/03/2024 118 34 500 1 429 436,33 282 33 750 1 405 532,49 07/03/2024 149 19 340 815 319,08 200 27 250 1 152 070,57 08/03/2024 285 38 524 1 619 697,05 208 25 500 1 075 171,94 11/03/2024 184 25 750 1 082 958,95 237 30 750 1 296 727,50 12/03/2024 199 25 500 1 075 509,55 190 27 500 1 163 166,25 13/03/2024 177 21 750 925 557,50 208 21 000 897 156,86 14/03/2024 262 40 000 1 681 200 210 22 500 947 223,75 15/03/2024 303 39 500 1 649 403,75 225 24 250 1 016 454,50 18/03/2024 164 21 500 901 025,65 279 31 000 1 300 979,88 19/03/2024 282 41 250 1 700 220,02 12 1 800 74 807,75 20/03/2024 244 28 500 1 169 130,48 124 17 000 699 878,66 21/03/2024 184 28 500 1 161 990,07 275 36 000 1 476 860,58 22/03/2024 128 18 000 736 903,10 267 34 250 1 415 879,19 25/03/2024 218 26 000 1 071 642,36 11 1 000 41 441,23 26/03/2024 129 17 000 699 759,46 165 23 000 948 977,50 27/03/2024 211 30 000 1 237 850 254 31 000 1 281 520,23 28/03/2024 177 27 500 1 130 567,25 137 18 250 752 050 02/04/2024 150 40 500 1 638 337,50 58 21 000 851 196,40 03/04/2024 222 21 132 842 553,73 58 20 250 808 627,50 04/04/2024 267 28 500 1 131 294,55 62 27 750 1 103 107,50 05/04/2024 200 22 500 887 476,35 63 28 500 1 133 617,50 08/04/2024 224 21 875 880 122,90 76 23 250 937 200 09/04/2024 263 27 000 1 078 207,50 62 20 250 809 535 10/04/2024 248 23 250 924 935 75 21 750 866 167,50 11/04/2024 325 31 500 1 248 795 77 31 500 1 251 262,50 12/04/2024 265 24 000 950 580 42 16 500 656 692,50 15/04/2024 224 24 000 944 926,25 48 20 250 799 650 16/04/2024 273 30 000 1 156 510,75 57 26 250 1 014 265 17/04/2024 205 31 500 1 214 815,08 62 8 500 328 900 18/04/2024 187 24 750 947 170 87 14 500 556 122,50 19/04/2024 167 26 500 1 009 570,06 152 17 000 649 025,66 22/04/2024 30 4 000 153 305 111 14 000 538 365 23/04/2024 97 17 750 681 940 99 13 500 520 447,50 24/04/2024 50 20 188 784 848,74 157 24 000 934 899,54 25/04/2024 116 80 000 2 972 699,60 130 23 283 896 669,97 29/04/2024 132 26 500 999 250 106 16 000 604 830 30/04/2024 132 24 000 891 630,68 0 0 0 02/05/2024 124 23 000 844 999,33 50 8 000 294 692,50 03/05/2024 131 22 500 828 165 126 20 000 738 376,82 06/05/2024 114 19 000 706 961,06 230 26 534 989 249,21 07/05/2024 31 5 250 196 185 251 32 000 1 204 153,63 08/05/2024 86 16 000 612 789,57 119 19 500 748 490 09/05/2024 146 28 000 1 067 207,50 178 28 500 1 087 462,50 10/05/2024 82 12 500 476 430 109 16 000 610 993,70 13/05/2024 199 33 500 1 276 869,37 146 23 000 878 107,55 14/05/2024 159 24 000 914 053,36 167 30 000 1 144 462,25 15/05/2024 127 19 000 724 340,11 121 18 250 697 816,10 16/05/2024 129 28 000 1 063 100 161 20 551 783 721,16 17/05/2024 184 30 000 1 129 270 104 19 250 726 372,43 20/05/2024 98 14 000 528 032,04 96 10 500 396 797,65 21/05/2024 85 11 000 420 345,25 234 36 500 1 398 958,38 22/05/2024 89 14 000 547 480 296 48 000 1 885 899,70 23/05/2024 278 40 000 1 568 145,17 130 23 500 929 098,70 24/05/2024 187 28 000 1 086 618,12 114 17 000 661 560 27/05/2024 142 26 000 1 006 925,88 174 25 000 970 102,50 28/05/2024 149 26 000 1 002 985 31 4 500 175 165,50 29/05/2024 206 32 312 1 228 159,36 150 22 000 837 866,96 30/05/2024 156 30 000 1 121 787,50 103 11 750 440 361,90 31/05/2024 191 35 750 1 307 255 105 17 750 652 970 03/06/2024 117 31 500 1 163 264,50 138 18 250 678 415,10 06/06/2024 138 22 000 829 450 250 40 000 1 512 309,81 07/06/2024 152 29 000 1 083 184,56 43 7 000 263 222,64 10/06/2024 129 23 941 877 789,86 88 15 000 550 425 11/06/2024 207 31 000 1 137 782,74 159 24 267 892 518,90 12/06/2024 184 28 750 1 048 637,50 217 38 000 1 392 523,62 13/06/2024 213 35 250 1 276 806,59 35 7 000 255 853 14/06/2024 141 25 000 890 727,50 122 20 000 714 471,67 17/06/2024 166 27 000 957 987,50 163 21 000 746 351,35 18/06/2024 82 17 000 605 822,50 212 34 000 1 215 407,48 19/06/2024 157 33 500 1 168 826 114 14 000 490 803 20/06/2024 118 20 000 698 730,88 168 34 000 1 188 770 21/06/2024 173 27 000 937 727,48 132 18 000 625 780 24/06/2024 152 22 500 780 278,62 239 35 500 1 232 621,30 25/06/2024 99 17 000 591 165 262 32 000 1 118 685 26/06/2024 101 15 000 530 425 176 32 000 1 135 332,50 27/06/2024 189 30 000 1 051 220 104 16 000 562 240 28/06/2024 28 5 000 175 250 61 12 000 422 430

