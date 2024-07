La Dre Gabriele Weichert devient présidente de l’Association canadienne de dermatologie

OTTAWA, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) est fière d’annoncer la nomination de la Dre Gabriele Weichert au poste de présidente de l’ACD. Elle assumera ses fonctions à compter du 28 juin 2024.



La Dre Gabriele Weichert est directrice médicale de SkinCareWest, une clinique de dermatologie médicale et chirurgicale située à Nanaimo, en Colombie-Britannique. Elle exerce la médecine depuis 20 ans. La Dre Weichert a effectué sa résidence en dermatologie à l’Université de la Colombie-Britannique. Originaire d’Ottawa, elle a obtenu son diplôme de premier cycle à l’Université de Waterloo, puis un doctorat en physiologie à l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a fait ses études en médecine à la Faculté de médecine de l’Université McMaster.

Dans son nouveau rôle de présidente de l’ACD, elle contribuera à l’organisation par sa vaste expérience de pratique de la dermatologie médicale et esthétique communautaire et par son engagement à la fois à assurer des soins de qualité aux patients et à soutenir ses collègues dermatologues. Ses objectifs personnels en dermatologie ont toujours été de fournir des soins attentionnés et honnêtes aux patients. Elle conçoit l’ACD comme une ressource centrale et en expansion constante pour l’éducation des membres et des patients, et pour le soutien à la pratique, de même qu’une voix forte pour la défense de la dermatologie au Canada.

« J’ai passé ma carrière à offrir des soins complexes au sein de la collectivité, sur l’île de Vancouver, et à diriger de grands cabinets médicaux et esthétiques. En tant que nouvelle présidente de l’ACD, je m’engage à favoriser l’intégration des soins attentionnés aux patients à un soutien solide de nos collègues dermatologues, en veillant à ce que l’ACD demeure partout au Canada une ressource essentielle en matière d’éducation, de soutien à la pratique et de plaidoyer pour la profession », a déclaré la Dre Gabriele Weichert, présidente de l’ACD.

Nous adressons nos plus sincères félicitations à la Dre Weichert pour son accession à la présidence de l’Association canadienne de dermatologie. À l’approche du 100e anniversaire de l’ACD, nous entrevoyons l’année qui vient avec enthousiasme et nous nous réjouissons de la vision et du leadership novateurs que la Dre Weichert apportera à l’organisation.

