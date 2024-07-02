征集提名：2024年度全球公民奖

伦敦, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际居留权和公民身份咨询行业的领先企业Henley & Partners与瑞士非营利人道主义基金会Andan Foundation合作，欣然宣布开始征集2024年度全球公民奖（Global Citizen Award）提名。



全球公民奖设立于2014年，距今已经十年，旨在表彰为推动当今影响人类的任何全球挑战而努力的杰出人士，这些挑战超越国界，无法由任何一个国家/地区单独行动来解决。 今年是全球公民奖设立10周年，意义尤为重大。十年来，该奖项一直致力于表彰和支持对世界产生深远影响的全球倡导者。

2024年度获奖者将由一个由知名人士组成的独立委员会选出，并在全球公民奖颁奖典礼上接受表彰。此颁奖典礼是一年一度的Henley & Partners全球公民大会的闭幕晚会盛典，将于2024年11月27日至29日在新加坡嘉佩乐酒店举行。

Henley & Partners主席兼Andan Foundation创始人Christian H. Kaelin博士表示，获奖者的工作需要展现对社会弱势群体生活的积极影响，尤其是要与移民相关问题存在联系。 “全球公民奖面向全球，其人选所从事的领域与其自身希望产生影响的问题要存在直接联系，但人选不包括政治人物、意见领袖和名人。 委员会正在寻找杰出且鼓舞人心的人物，他们在推动全球变革中表现出远见、勇气和创新，并且其行动和观点有助于建设一个更加公正、和平、互联和宽容的世界。”

评选过程是保密的，并以评奖委员会的多数决定为基础。 奖品包括由意大利著名艺术家Antonio Nocera设计的定制雕塑奖牌、全球公民奖委员会主席签署的获奖证书，以及用于支持获奖者人道主义工作的2万美元奖金。 此外，Henley & Partners还承诺将与获奖者密切合作一年时间，增进人们对获奖者工作的认识，并通过公司在全球超过55个办事处组成的网络来为选定的项目提供支持。

自成立以来，全球公民奖已表彰诸多杰出人士。 第一位获奖者是德国企业家Harald Höppner，他创建了难民人道主义援助项目Sea-Watch。 紧随其后的是非洲最大的救灾组织Gift of the Givers Foundation创始人Imtiaz Sooliman博士，以及The Humanized Internet项目的联合创始人Monique Morrow，她所创建的这个数字身份项目旨在为世界上约11亿无法证明其合法身份的人带来希望。

Pacific Links Foundation联合创始人、主席Diep Vuong因其在东南亚为被贩卖奴役的人争取权利所做的工作而获奖，而Padraig O’Malley博士及教授获得全球公民奖，则是因其在北爱尔兰、南非和伊拉克解决冲突与促进和解方面所作出的努力。 Zannah Bukar Mustapha是去年的获奖者。作为Future Prowess Islamic Foundation的创始人，她为尼日利亚东北部受叛乱影响的儿童和丧偶妇女提供心理、教育、精神及其他发展性支持，并因此而获表彰。

在谈到该奖项的10年征程及其意义时，Kaelin博士表示，全球公民身份的理想是Henley & Partners的创始原则，而通过与Andan Foundation合作，公司能够为那些因战争、冲突和气候变化而流离失所的全球公民提供支持。 “所有的全球公民奖获得者都在激励着我们，他们愿意采取行动去应对那些在许多人看来太大而无法解决的问题。 我们如今面临的问题超越了家庭、部落、村庄和国家民族的范畴。 我们要竭尽所能，支持那些致力于改变世界各地弱势群体生活的人，这比以往任何时候都更加重要。”

本次提名的截止日期为2024年8月2日星期五。 有关如何提交提名的更多信息，请通过电子邮箱bushra.zaidan@andan.org联系Bushra Zaidan

Sarah Nicklin

集团公关负责人

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