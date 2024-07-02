2024 年全球公民獎 (Global Citizen Award ) 現正接受提名

倫敦, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的全球居留權和公民身分顧問公司 Henley & Partners 與瑞士非牟利人道主義組織 Andan Foundation 欣然宣佈，2024 年 全球公民獎 (Global Citizen Award) 現已接受提名。



「全球公民獎」於 2014 年創立至今已十截，旨在表彰為解決當今任何一個影響人類的全球挑戰而努力的傑出人士。而這些挑戰超越國界，且無法由任何一個國家單獨行動解決。 2024 年適逢「全球公民獎」設立十週年，因此今年獎項別具意義，頌揚和支持十年來對世界產生深遠影響的全球勝出者。

2024 年獲獎者將由一個由傑出人士組成的獨立委員會選出，並在今年 11 月 27 日至 29 日於新加坡 Capella 舉行的年度 Henley & Partners 全球公民大會的「全球公民奬」頒奬典禮閉幕活動上獲頒殊榮。

Henley & Partners 主席兼 Andan Foundation 創辦人 Christian H. Kaelin 博士表示：「獲獎者的工作需要展現出對弱勢社群生活的正面影響，特別是與移民相關問題的聯繫。 『全球公民獎』歡迎全球人士參加，他們的工作範疇必須直接與其希望解決的問題相關，但不包括政治人物、意見領袖和名人。 委員會正物色傑出和勵志的人士。他們在推動全球變革方面突顯其遠見、勇氣和創新，他們的行動和觀點有助建立一個更公正、和平、寬容和緊密連繫的世界。」

遴選過程絕對保密，並根據獎項委員會的大多數決定作準。 獎項包括由意大利著名藝術家 Antonio Nocera 設計的定制雕塑獎章、由全球公民獎委員會主席簽署的獎項證書，以及 20,000 美元的獎金，用於支援獲獎者的人道主義工作。 此外，Henley & Partners 致力與獲獎者緊密合作一年、提高大眾對他們工作的認識，並透過公司在全球 55 多個辦事處的網絡支援指定的項目。

「全球公民獎」自推出以來，已表彰了許多傑出人士。 第一位獲獎者是德國企業家 Harald Höppner，他設立了難民人道主義援助項目 Sea-Watch。 另一位獲獎者是非洲最大的救災組織 Gift of the Givers Foundation 的創辦人 Imtiaz Sooliman 博士，以及 The Humanized Internet 的聯合創辧人 Monique Morrow。該數碼身分項目旨在為世界上估計 11 億無法證明其合法身分的人士帶來希望。

Pacific Links Foundation 聯合創辦人兼總裁 Diep Vuong 因其在東南亞為人口販賣的受奴役者權利工作而獲獎。而 Padraig O’Malley 教授獲得「全球公民獎」，以表彰他在北愛爾蘭、南非和伊拉克解決衝突與和解方面的工作。 去年獲獎者 Future Prowess Islam Foundation 創始人 Zannah Bukar Mustapha，因向受尼日利亞東北部叛亂影響的兒童和孀婦提供心理、教育、心靈和其他發展支援而獲得表彰。

在評論獎項過去十年的歷史和意義時，Kaelin 博士表示：「全球公民身分理想是 Henley ＆ Partners 的創始原則，透過與 Andan Foundation 的合作，公司能夠為因戰爭、衝突和氣候變化而流離失所的人民提供支援。 『全球公民獎』的所有獲奬者都願意採取行動面對一個許多人認為太龐大而無法解決的問題，實在發人深省。 我們今天面臨的問題超越了家庭、部落、村莊和國家。 比以往更重要的是，我們竭盡所能支援直接改變世界各地弱勢社群生活的人士。」

提名截止日期為 2024 年 8 月 2 日（星期五）。 如欲了解更多關於提交提名的資訊，請透過 bushra.zaidan@andan.org 與 Bushra Zaidan 聯絡

Sarah Nicklin

集團公共關係主管

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