Appel à Recycler lance le programme provincial de recyclage des piles et batteries en Nouvelle-Écosse

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler, le plus important programme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, est fier d’annoncer le lancement officiel de son programme de recyclage de piles et de batteries, « Recyclez vos batteries, Canada! », en Nouvelle-Écosse à compter du 1er juillet 2024. À titre de programme autorisé par le gouvernement, Appel à Recycler gérera l’initiative de la province liée au recyclage des piles et batteries à usage domestique dans le cadre des nouvelles Réglementations de la gestion des ressources-déchets solides (Solid Waste Resource Management Regulations), de la Nouvelle-Écosse, jouant ainsi un rôle déterminant pour soutenir les efforts de la Nouvelle-Écosse visant à lutter contre les changements climatiques et à réduire les déchets.

Le lancement du programme suit la mise en œuvre, par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, des nouveaux règlements visant la responsabilité élargie des producteurs (REP) en août 2023. En vertu des réglementations, les producteurs obligés doivent gérer les piles et batteries vendues dans la province lorsqu’elles arrivent à la fin de leur vie utile. La Nouvelle-Écosse devient la deuxième province de l’Atlantique à mettre en œuvre des réglementations exhaustives en matière de recyclage des piles et batteries.

« La Nouvelle-Écosse s’engage à protéger l’environnement et à promouvoir les pratiques durables en matière de gestion des déchets, » a déclaré Timothy Halman, ministre de l’Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse. «Le programme de recyclage de piles et batteries d’Appel à Recycler s’aligne parfaitement sur ces objectifs, non seulement en réduisant les déchets, mais également en contribuant à l’atténuation des changements climatiques et en favorisant une économie circulaire robuste dans notre province grâce au recyclage responsable des piles et batteries. »

Depuis 1999, Appel à Recycler est présente en Nouvelle-Écosse dans le cadre d’un programme volontaire. Ce programme a collecté et recyclé plus de 770 000 kg de piles et batteries dans la province sur une période de 25 ans. Le lancement en Nouvelle-Écosse du programme, « Recyclez vos batteries, Canada! », marque une étape importante dans le soutien de la stratégie de la province visant les changements climatiques et la réduction des déchets. Appel à Recycler va étendre son réseau de collecte et intensifier les efforts d’éducation auprès du public afin d’accroître la sensibilisation de cet effort commun en faveur de l’environnement.

Le nouveau programme offre à la population néo-écossaise un meilleur accès à des options de recyclage pour un vaste éventail de piles et batteries usagées, incluant celles à usage unique et rechargeables de moins de 5 kilogrammes chacune; et les batteries d’e-Mobilité utilisées dans les appareils, comme les vélos et scooters électriques. En recyclant les piles et batteries de manière responsable, la population néo-écossaise peut jouer un rôle essentiel pour empêcher que les piles et batteries se retrouvent dans des sites d’enfouissement et pour garantir que les composants précieux soient récupérés et réintroduits dans le flux de production pour créer de nouveaux produits.

« Nous sommes ravis de présenter notre programme, « Recyclez vos batteries, Canada! », aux Néo-Écossais, » a dit Joe Zenobio, président d’Appel à Recycler Canada. « Dans le cadre de notre collaboration continue avec le gouvernement provincial, nos partenaires de collecte au détail et municipaux et les communautés locales, nous nous engageons à fournir à la Nouvelle-Écosse un programme complet qui détourne les piles et batteries des sites d’enfouissement de manière responsable. Grâce à nos succès précédents dans d’autres provinces, nous sommes bien placés pour contribuer de façon importante aux objectifs de la Nouvelle-Écosse en matière de protection de l’environnement et de réduction des déchets. »

Les Néo-Écossais peuvent participer au programme en se souvenant de « Collecter, Protéger, et Déposer » leurs piles et batteries usagées. Des points de dépôt « Recyclez vos batteries, Canada! » sont situés partout dans la province et incluent des détaillants et des dépôts municipaux. Pour trouver le point de dépôt le plus près, les résidents peuvent consulter le site : www.recyclezvosbatteries.ca.

Pour en savoir plus au sujet du programme de recyclage de piles et batteries de la Nouvelle-Écosse et du plan de gestion approuvé, veuillez consulter la page Nouvelle-Écosse du site Web d’Appel à Recycler.

À propos d’Appel à Recycler Canada Inc.

En tant qu’organisme leader pour la collecte et le recyclage de piles et batteries au Canada, Appel à Recycler® remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses quelque 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L’organisation exploite des programmes reconnus à l’échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d’organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement canadiens. Elle s’engage à gérer le programme de recyclage de piles et batteries de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. De plus, elle confie toute la gestion de son infrastructure informatique à un fournisseur détenant la certification ISO 27001. Sa réputation en matière d’excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec ses intervenants et d’établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

