INEA : Bilan semestriel du contrat de liquidité et augmentation des moyens alloués / Nombre d'actions et de droits de vote au 30/06/24

Bilan semestriel du contrat de liquidité et augmentation des moyens alloués.

Nombre d’actions et de droits de vote au 30/06/2024

Paris, le 2 juillet 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FONCIERE INEA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27.792 titres Foncière INEA

553 375 €

Au cours du premier semestre 2024, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 909 5 418 177 165 Vente 598 8 063 268 562

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

30 437 titres Foncière INEA

452 256 €

Par ailleurs, la Société annonce avoir signé un avenant à ce contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel le 1er mars 2019, conformément aux dispositions du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016, des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 (la Décision de l'AMF) et des dispositions qui y sont visées.

Dans le cadre de cet avenant, la somme allouée au compte de liquidité a été portée à 2.000.000 euros (deux millions d’euros).

Il est rappelé que l’exécution du contrat de liquidité peut être suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la Décision de l'AMF. Elle peut également être suspendue à la demande de Foncière INEA pour des raisons techniques, telles que le comptage des actions ayant droit de vote avant une Assemblée Générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant détachement du coupon, pour une période définie par Foncière INEA.

Enfin, en application de l’article L.233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (RGAMF), Foncière INEA, dont les actions sont cotées sur le marché Euronext Paris Compartiment B, informe ses actionnaires qu’au 30 juin 2024 (après bourse) :

- le nombre total d’actions composant le capital social de Foncière INEA ressort à 10.841.080

- le nombre total de droits de vote théoriques (1) ressort à 17.267.013

- le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 17.239.221

(1) le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (le cas échéant double en application de l’article 15 des statuts) y compris les actions auto-détenues (privées selon la réglementation en vigueur de droit de vote)

(2) le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (le cas échéant double en application de l’article 15 des statuts) déduction faite des actions auto-détenues (privées de droit de vote).

Prochain communiqué :

Résultats semestriels 2024 : 25 juillet 2024

A propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.

Au 31 décembre 2023, son patrimoine est constitué de 84 sites immobiliers représentant une surface locative totale de plus de 482 000 m² et une valeur de 1 266 M€, offrant un rendement potentiel de 7,3 %.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





Contacts :

FONCIERE INEA

Philippe Rosio

Président Directeur général

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46

p.rosio@fonciere-inea.com

Karine Dachary

Directrice générale adjointe

Tél : +33 (0)1 42 86 64 43

k.dachary@fonciere-inea.com

PUBLICIS CONSULTANTS

Stéphanie Tabouis

Tél: +33 6 03 84 05 03

stephanie.tabouis@publicisconsultants.com

Theresa Vu

Tel : + 33 6 60 38 86 38

theresa.vu@publicisconsultants.com

Pièce jointe