ARGAN : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société Oddo

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 2 juillet 2024 - 17h45



Bilan semestriel du contrat de liquidité

contracté avec la société Oddo

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ARGAN à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30 juin 2024 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

19 588 titres ARGAN ;

702 509,84 €.

Il est rappelé que lors du dernier bilan du contrat au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 880 titres ARGAN ;

1 331 303,94 €.

Sur la période du 01/01/2024 au 30/06/2024, ont été exécutées :

2 948 transactions à l’achat ;

2 745 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

114 794 titres et 9 025 686,1 euros à l’achat ;

106 086 titres et 8 396 892,5 euros à la vente.

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

trimestre 2024 16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

Au 31/12/2023, le patrimoine représentait 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,7 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel d’environ 200 millions d’euros en 2024.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120, CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe