Virbac finalise l’acquisition des parts minoritaires de Globion, spécialiste indien des vaccins volaille

Le 21 juin, nous avons finalisé l'acquisition des parts minoritaires de Globion, portant ainsi notre participation à 100%. Comme prévu, cette opération fait suite à l’acquisition d’une prise de participation majoritaire de 74% réalisée le 1er novembre 2023.

Fondée en 2005, en tant que joint-venture entre Suguna Group, l'un des principaux conglomérats avicoles indiens, et Lohmann Animal Health, un spécialiste allemand des vaccins pour volailles, la société Globion a développé un savoir-faire et une expertise solides dans le développement, la fabrication et la commercialisation de vaccins vivants et inactivés ciblant un large éventail d’agents pathogènes aviaires.

Globion est basé à Hyderabad où ses installations industrielles et de R&D emploient environ 120 personnes à temps plein et a généré un chiffre d’affaires d'environ 12 millions d'euros en 2023.

Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.

Contacts presse - Agence Libre Mullenlowe

Keïsha Tema – k.tema@libremullenlowe.fr – 07 63 18 59 03

Anne Da Silva Passos – a.dasilvapassos@libremullenlowe.fr – 07 60 53 99 28

Pièce jointe