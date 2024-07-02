Adrian Ridge 出任 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 首席执行官





加利福尼亚州特梅库拉, July 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自 2024 年 7 月 1 日起，Adrian Ridge正式出任 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 首席执行官，该集团隶属于 Nikkiso Co. Ltd. 的工业部门。 由 Ridge 接替其职位后，Peter Wagner 将继续在 Nikkiso CE&IG Group 董事会担任执行主席一职。



作为首席执行官，Ridge 将助力公司运营，推动业绩增长，并为集团的未来发展做好准备。 作为执行主席，Wagner 则将以顾问身份专注于推动集团的愿景和长期发展战略。

“我谨代表董事会，欢迎并祝贺 Adrian 升任首席执行官。”Wagner 说道， “他是一位真正的领导者，他的加入恰逢其时，必将为 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 的发展注入新活力，带领集团攀登新高峰。”

Ridge 表示：“我对 Nikkiso 的发展潜力感到前所未有的兴奋， 我们在全球各个地区业务所涉及的各个市场，都具备成为领导者的所有必要条件。 面对这一千载难逢的机遇，我感到十分荣幸和感激。”

关于 Adrian Ridge

Ridge 于 2022 年加入 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases，时任制造和运营执行副总裁。此前约 30 年间，他曾在瑞典制造业巨头 Atlas Copco 担任过多个全球领导职务。 他毕业于英国杜伦大学，拥有机械工程学位和工商管理硕士学位。

媒体联系人

Lisa Adams

Lisa.adams@nikkisoceig.com

手机：+1 (405) 492-1689

关于 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是清洁能源和工业气体市场领域低温设备、技术和应用的领先供应商。 该集团在 22 个国家/地区拥有超过 1,600 名员工，总部位于美国加利福尼亚州南部的 Cryogenic Industries, Inc.，后者是 Nikkiso Co., Ltd. 的全资子公司 （东京证券交易所代码：6376）。

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