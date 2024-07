Lucas Dow nommé au poste de président directeur général

MONTRÉAL, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur nord-américain de lithium Sayona Mining Limited ("Sayona") (ASX; OTCQB) a le plaisir d'annoncer que M. Lucas Dow a été nommé au poste de président directeur général (PDG) à compter du 3 juillet 2024.

Lucas a rejoint le conseil d'administration en tant que directeur non exécutif le 14 février 2024 et assumera maintenant le rôle de président directeur général avec une passation de pouvoir de l'actuel PDG par intérim, James Brown. Il est prévu que James reste directeur exécutif jusqu'au 31 janvier 2025 pour faciliter la transition et la continuité des affaires, après quoi il reviendra à un rôle de directeur non exécutif.

Lucas est un dirigeant minier très expérimenté avec un excellent bilan de performance dans une gamme diversifiée d'entreprises, de produits de base et de géographies, des compétences qui faciliteront la prochaine phase de croissance de Sayona en tant que principal producteur nord-américain de lithium.

Lucas a dirigé des organisations de ressources au niveau de directeur général et a occupé des rôles de directeur exécutif et non exécutif dans des entités cotées et non cotées. En tant qu'ingénieur minier avec une vaste expérience opérationnelle pratique dans les secteurs des ressources minières et de l'énergie renouvelable, il est bien au fait des tendances mondiales des ressources et des marchés en croissance.

Commentant sa nomination, Lucas a déclaré : « Je suis ravi de diriger une entreprise avec un potentiel aussi exceptionnel. Sayona a la chance de posséder plusieurs actifs émergents de premier plan, y compris le Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) et Moblan, qui garantiront le succès de l'entreprise à l'avenir.

« Je tiens à remercier et à reconnaître James pour ses efforts significatifs en tant que PDG par intérim au cours des dix derniers mois, où il a supervisé la montée en puissance très réussie de LAN. L'opération fournit maintenant des résultats de premier plan en termes d'utilisation de l'usine et de récupération, ce qui témoigne de l'engagement et du leadership de James et de l'équipe opérationnelle au Québec. »

Le PDG par intérim de Sayona, James Brown, a déclaré : « Le conseil d'administration est heureux de nommer Lucas au poste de PDG pour diriger Sayona dans les prochaines étapes du développement de la société. Nous avons la chance d'avoir recruté quelqu'un avec une expérience technique et corporative aussi vaste.

« Je suis convaincu que sous la direction de Lucas, Sayona renforcera encore sa position sur le marché avec un avenir dynamique et un engagement indéfectible envers l'excellence dans le secteur du lithium.

« Je tiens également à saisir l'occasion pour remercier notre président du Canada, Sylvain Collard, et toute l'équipe de Sayona au Québec et en Australie pour leur soutien inébranlable et leur engagement tout au long de mon mandat en tant que PDG par intérim. »

Nomination du président et chef de l'exploitation (COO) du Canada

Sylvain Collard a été nommé au poste de président et COO des opérations canadiennes après avoir rejoint Sayona en octobre 2022. Sylvain est responsable des projets de la société dans les pôles d'Abitibi-Témiscamingue et d'Eeyou Istchee Baie-James dans le nord du Québec, y compris les opérations de LAN, l'exploration et le développement du projet de lithium Moblan.

Sylvain est un spécialiste de la gestion de projets miniers, de l'amélioration continue des processus et possède une vaste expérience en gestion des opérations pour les mines à ciel ouvert et souterraines.

Au cours de sa carrière, Sylvain a travaillé sur plusieurs projets miniers d'IAMGOLD, notamment en tant que gestionnaire d'un projet capital majeur à la mine Essakane au Burkina Faso, où 3 500 travailleurs étaient sous sa direction. Il a également géré des mines et des projets de cuivre et d'or au Québec, en Ontario et aux États-Unis.

Le PDG par intérim, James Brown, a déclaré : « La nomination de Sylvain en tant que président et COO de nos opérations canadiennes souligne son leadership fort et sa profonde perspicacité opérationnelle depuis son arrivée chez Sayona en 2022.

« Avec une vaste expérience en gestion de projets miniers et opérations dans des environnements divers, y compris des rôles significatifs chez IAMGOLD et divers projets miniers au Canada et à l'étranger, Sylvain est idéalement positionné pour diriger nos initiatives stratégiques au Québec et stimuler la croissance et l'excellence continues. »

Pour les demandes de renseignements de la part de la communauté et des médias locaux, veuillez contacter :

Bianca Galimi

Directrice des communication et relations avec le milieu

Tél. : 819 856-3288

Courriel : bianca.galimi@sayona.ca

À propos de Sayona

Sayona est un producteur de lithium avec des projets au Québec et en Australie occidentale.

Au Québec, les actifs de Sayona comprennent le Complexe Lithium Amérique du Nord, le projet Authier et le projet Tansim, soutenus par un partenariat stratégique avec le développeur de lithium américain Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL ; ASX:PLL). Sayona détient également une participation de 60 % dans le projet Moblan, à Eeyou Istchee Baie-James.

L’entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Pour plus d’information, veuillez visiter notre site web : https://www.sayona.ca/

La Société confirme qu’elle n’a connaissance d’aucune nouvelle information ou donnée ayant une incidence importante sur l’information contenue dans l’annonce de marché initiale et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants continuent de s’appliquer et n’ont pas changé de manière significative. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la Personne Compétente sont présentées n’ont pas été substantiellement modifiés par rapport aux annonces de marché initiales.