Repousser les limites : lancement du vélo électrique à énergie solaire d'AGAO à l'Eurobike 2024

FRANCFORT, Allemagne, 03 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après le succès rencontré par sa trottinette à énergie solaire à l'Eurobike 2023, AGAO s'apprête à présenter son vélo électrique à énergie solaire lors de l'édition 2024, au Messe Frankfurt Hall 8.0, stand N19. À la pointe de la technologie, ce vélo électrique est conçu pour révolutionner les déplacements urbains grâce à ses fonctionnalités innovantes et sa conception durable.



Parfait pour se rendre au travail, le vélo électrique d'AGAO répond à des préoccupations fondamentales telles que l'efficacité, l'impact environnemental et la rentabilité. Il se distingue par sa capacité à générer de l’énergie, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à des technologies avancées de micro-collecte d’énergie et de production d'électricité au moyen de puces de silicium. Avec des performances fiables quelle que soit la météo ou l’heure de la journée, ce vélo est idéal dans les environnements urbains où la disponibilité de la lumière solaire est variable.

Le système intelligent Energy Matrix optimise le stockage et la distribution d’énergie en intégrant des panneaux solaires placés selon plusieurs orientations. Alimenté par des algorithmes avancés, il assure une gestion efficace de l'énergie : le vélo est alimenté tout au long de la journée et la fréquence des recharges est réduite.

La durabilité est un autre point fort de la conception d’AGAO. Ce vélo électrique est doté de panneaux photovoltaïques encapsulés, résistants aux chocs et aux rayures, et conçus pour supporter diverses conditions urbaines. Il offre ainsi des performances et une fiabilité durables, ce qui en fait une valeur sûre pour les déplacements quotidiens.

Outre ses avantages pratiques, le vélo électrique à énergie solaire d’AGAO est également synonyme de durabilité environnementale. Alternative verte aux véhicules traditionnels, les vélos électriques réduisent considérablement l’empreinte carbone et contribuent à limiter la pollution atmosphérique dans les zones urbaines. De plus, rouler à vélo électrique est une forme d'exercice physique bénéfique pour le cœur et la santé en général.

Le marché du vélo électrique connaît une croissance rapide, stimulée par une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et des avantages pratiques par rapport aux voitures. Ce moyen de locomotion apparaît comme une solution populaire, rentable et écologique pour les déplacements urbains, soutenant ainsi la transition vers des villes plus durables.

Les visiteurs de l'Eurobike 2024 sont invités à découvrir le vélo électrique à énergie solaire d'AGAO au Messe Frankfurt Hall 8.0, stand N19, du 3 au 7 juillet 2024. Le stand proposera des démonstrations et des discussions sur la façon dont ce vélo électrique innovant peut améliorer les déplacements urbains. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet d'AGAO.

AGAO développe des solutions de mobilité durables qui améliorent la vie urbaine et contribuent à la durabilité environnementale. Le lancement du vélo électrique à énergie solaire à l'Eurobike 2024 marque une étape importante dans la réalisation de ces objectifs.