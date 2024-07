Sisäpiiritieto: Innofactor Oyj saa perittyä ainoastaan osan Lumagate-yritysostoon liittyvästä vahingonkorvauksesta

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 3.7.2024 klo 15.30

Innofactor Oyj on 11.11.2021 tiedottanut sille myönnetystä noin 2,3 miljoonan euron vahingonkorvauksesta Tukholman kauppakamarin (SCC) välimiesmenettelyssä. Vahingonkorvaus on liittynyt vuoden 2016 Lumagate-yritysostoon ja sitä seuranneeseen vastapuolen sopimusrikkomukseen.

SCC:n välitysratkaisun jälkeen Lumagate-yritysoston vastapuoli on mennyt konkurssiin. Konkurssin jälkeen Innofactor Oyj on jatkanut vahingonkorvauksen perintää SCC:n välimiesmenettelyssä vastapuoliyhtiön konkurssipesän puolesta Lumagate-yritysoston aikaista vastapuoliyhtiön asiamiestä vastaan.

Välimiesoikeus on 3.7.2024 tuominnut asian vastaajan hyväksi. Tämän johdosta Innofactor Oyj ei tule saamaan aiemmin myönnettyä vahingonkorvausta täysimääräisenä, vaan yhtiön jako-osuus tulee jäämään enimmillään noin 1 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi Innofactor Oyj ottaa vastattavakseen oikeudenkäyntikulunsa, noin 309 000 euroa, vastapuolen oikeudenkäyntikulut, noin 310 000 euroa sekä välimiesmenettelyn kulut, 166 150 euroa.

