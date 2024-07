Le CN annonce que son objectif de carboneutralité a été approuvé par la Science Based Targets initiative

MONTRÉAL, 03 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d’annoncer que son objectif de carboneutralité pour 2050 a été validé par la Science Based Targets initiative (SBTi). En adoptant une approche fondée sur des données scientifiques pour ses engagements en matière de climat, le CN et le secteur ferroviaire nord-américain s’alignent pour réduire les émissions et décarboniser leurs activités afin d’offrir un avenir durable pour tout le monde.



« Au CN, nous sommes axés sur le succès et le développement durable à long terme de notre entreprise. Nous savons que nous ne pouvons pas atteindre nos engagements seuls. C’est pourquoi nous continuons de collaborer avec les producteurs de carburant et les fabricants de locomotives, les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, les gouvernements, les clients et les pairs pour appuyer la transition efficace vers un avenir à faibles émissions de carbone. »

– Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

Supplément de données du Rapport sur le développement durable 2023 du CN

Le CN continue de maintenir sa position de leadership dans le domaine du développement durable tout en poursuivant sa progression vers ses objectifs, comme l’indique son récent Supplément de données du Rapport sur le développement durable 2023.

Voici les objectifs clés du CN en ce qui concerne les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les progrès réalisés en 2023 :

Domaine Sujet Objectif Performance en 2023



Environnement















Émissions de GES







Réduire les émissions absolues de GES de portée 1, 2 et 3 de 90 % d’ici 2050 par rapport à l’année de référence 2019.1 Le CN a connu une légère augmentation de ses émissions totales de GES de portée 1, 2 et 3 en 2022. La Compagnie a réalisé un progrès de 17,3 % vers son objectif de 2050.



Réduire l’intensité des émissions de GES de portée 1 et 2 de 43 % d’ici 2030, en fonction des niveaux de 2019.1,2 Le CN a connu une légère augmentation de l’intensité de ses émissions de GES de portée 1 et 2 par rapport à 2022. La Compagnie a réalisé un progrès de 19,7 % vers son objectif de 2030. Réduire les émissions de portée 3 attribuables à la consommation d’énergie et de carburant des locomotives, des camions et des navires de 40 % par TMB d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2019. Le CN s’est aussi engagé à réduire toutes les autres émissions absolues de GES de portée 3 attribuables à la consommation d’énergie et de carburant de 27,5 % d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2019.1,2



Le CN a connu une légère augmentation de l’intensité de ses émissions de GES de portée 3 attribuables à la consommation d’énergie et de carburant par rapport à 2022. La Compagnie a réalisé un progrès de 30,8 % vers son objectif de 2030.



Déchets Détourner environ 95 % des déchets d’exploitation des décharges, annuellement. Le CN a détourné environ 94 % de ses déchets d’exploitation des décharges, atteignant presque sa cible annuelle. Biodiversité Planter trois millions d’arbres d’ici 2030. La Compagnie a planté près de 113 000 arbres, réalisant un progrès de 81 % vers son objectif de 2030.



Social







Sécurité du personnel3 Réduction de 55 % du taux de fréquence des blessures corporelles (par 200 000 heures-personnes) d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019. Le CN a réduit son taux de fréquence des blessures corporelles de 13 % par rapport à 2022, selon la méthodologie de la FRA (Federal Railroad Administration).



La Compagnie a réalisé un progrès de 93 % vers son objectif de 2030. Sécurité de l’exploitation3 Réduction de 45 % du taux d’accidents de train (par million de trains-milles) d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019. Le taux d’accidents de train du CN, selon la méthodologie de la FRA, s’est amélioré de 17 % par rapport à 2022.



La Compagnie a réalisé un progrès de 49 % vers son objectif de 2030. Diversité des cadres supérieurs4 Atteindre et maintenir une équipe de la haute direction composée d’au moins 35 % de femmes d’ici 2027. Sur les 32 postes de la haute direction, neuf ou 28 % étaient occupés par des femmes. Le CN continue d’axer ses efforts sur l’augmentation de la diversité grâce à ses stratégies de planification de la relève. Gouvernance



Diversité du Conseil4



Atteindre et maintenir une composition du conseil d'administration dans laquelle les hommes et les femmes doivent représenter respectivement au moins 40 % des administrateurs indépendants. Parmi les dix administrateurs indépendants, cinq (50 %) s’auto-identifient comme des femmes. Atteindre et maintenir un Conseil d’administration où au moins deux administrateurs indépendants proviennent de groupes sous-représentés plus larges, sans égard au genre. Parmi les dix administrateurs indépendants, deux (20 %) s’auto-identifient comme appartenant à une minorité visible.





1) La limite de l’objectif comprend l’émission et l’absorption de gaz à effet de serre terrestres provenant des matières premières produisant de la bioénergie. 2) En vertu du modèle d’engagement précédent de SBTi (en vigueur entre juin 2019 et octobre 2021), certaines entreprises se sont engagées à établir des objectifs à court terme fondés sur des données scientifiques qui correspondent aux objectifs bien en deçà de 2 °C au cours d’une période intérimaire dans le cadre de leur engagement de carboneutralité (appelé Option 2 du projet Ambition commerciale pour 1,5 °C). Ces entreprises, incluant le CN, doivent respecter un échéancier strict en vue d’accroître les ambitions du 1,5 °C pour l’atteinte de leurs objectifs à court terme dans un délai maximum de cinq ans à partir de la validation de ces objectifs. À ce moment-là, elles devront décarboniser leurs activités conformément à leurs objectifs à long terme fondés sur des données scientifiques qui correspondent au 1,5 °C. 3) Les statistiques sur la sécurité sont fondées sur des données estimées et continuent d’être retraitées à mesure que les chiffres réels s’établissent. 4) Nos cibles en matière de représentation de groupes sous-représentés au Conseil d’administration et dans des postes de direction ont été révisées en janvier 2024 et les données déclarées datent du 4 mars 2024, comme mentionné dans la plus récente Circulaire de sollicitation de procurations du CN.

La divulgation annuelle d’informations sur le développement durable du CN est conforme à des normes internationales rigoureuses, comme la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le Greenhouse Gas Protocol, et les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).

Le CN est également fier d’annoncer qu’il s’est taillé une place sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights pour une seizième année consécutive et s’est classé au premier rang parmi ses pairs dans la catégorie du transport de marchandises, tous modes confondus. Le CN doit sa première place parmi ses pairs à ses efforts d’amélioration constants de sa performance en matière de développement durable.

Pour en savoir plus sur le Supplément de données 2023 et l’engagement du CN pour un avenir durable, consultez le site https://www.cn.ca/fr/engagement-responsable/.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs mobilières, y compris les énoncés sur les stratégies et objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et notamment les objectifs climatiques et les engagements en matière de développement durable du CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d’autres, la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales comme les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologiques de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra aussi trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN. L’information contenue dans notre site Web ou accessible par celui-ci ne fait pas partie du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.