Eramet inaugure son usine d'extraction directe de lithium en Argentine, devenant la première entreprise européenne à produire du carbonate de lithium de qualité batterie à l'échelle industrielle

Début de la mise en service de l'usine d'extraction directe de lithium de Centenario, dans la province de Salta, en Argentine ; première production prévue en novembre 2024

Une étape clé dans le développement stratégique d'Eramet dans la production de métaux pour la transition énergétique

Une prouesse technologique à 4 000 m d'altitude, mettant en œuvre à l'échelle industrielle l'un des procédés les plus avancés d'extraction directe du lithium ("DLE"), développé en interne

La phase 1 de Centenario est conçue pour extraire et produire 24 000 t/an 1 de carbonate de lithium de qualité batterie à pleine capacité, et devrait être positionnée dans le 1 er quartile de la courbe de coûts de l'industrie du lithium

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale du groupe :





"Avec le démarrage de notre première usine à Centenario, Eramet se positionne comme un acteur mondial clé dans la production durable de lithium, un métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques.

Cette inauguration confirme notre avance technologique et notre leadership en termes de RSE sur l'ensemble de la chaîne de valeur du lithium, de l’exploration à l'extraction et au raffinage.

Cette réussite est le fruit d'un travail collectif, combinant l'expertise et l'engagement de nos équipes, notre partenariat avec Tsingshan, le soutien des autorités régionales et nationales argentines et une relation forte et respectueuse nouée avec les communautés locales depuis le début du projet.

Le lithium produit par Eramet à Centenario, avec l’objectif d’atteindre le standard IRMA de la mine responsable, apportera de la valeur à nos clients."

Une étape clé dans le développement d'Eramet dans les métaux de la transition énergétique

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d'Eramet, a inauguré ce jour l'usine de production de carbonate de lithium de Centenario Phase 1 en présence de Gustavo Saenz, Gouverneur de la province de Salta, de Diana Mondino, Ministre des Affaires Etrangères de la République d'Argentine, de Luis Lucero, Secrétaire Fédéral aux Mines de la République d'Argentine et de Benjamin Gallezot, Délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques de la République française. Ce fleuron industriel est exploité par Eramine, une coentreprise détenue par Eramet (50,1 %) et son partenaire Tsingshan (49,9 %).

La cérémonie d'aujourd'hui marque le début de la mise en service de l'usine conçue pour extraire le lithium de la saumure du salar et le transformer en carbonate de lithium de qualité batterie, nécessaire à la chaîne de valeur des véhicules électriques.

Le début de la production est prévu pour novembre 2024. La fin de la montée en puissance est prévue pour le milieu de l'année 2025. À pleine capacité, l'usine de Centenario Phase 1 produira 24 000 t/an1 d'équivalent carbonate de lithium ("LCE") de qualité batterie, soit l'équivalent des besoins de 600 000 véhicules électriques/an. La production sera très limitée en 2024.

Le montant total de l'investissement pour la phase 1 de Centenario devrait s'élever à environ 870 M$1. À pleine capacité, le cash cost de la phase 1 devrait se situer dans le premier quartile de la courbe de coûts de l'industrie (estimé entre 4 500 et 5 000 $/t-LCE), et l'EBITDA annuel est estimé entre 210 et 315 M$1, sur la base d'une hypothèse de prix long terme comprise entre 15 000 et 20 000 $/t-LCE.

En novembre 2023, le conseil d'administration d'Eramet a approuvé sous conditions la décision d'investissement pour une deuxième usine à Centenario, représentant 30 000t-LCE supplémentaires par an1. Cette approbation reste soumise à l'obtention des permis de construire ainsi qu'à la mise en œuvre du nouveau régime fiscal d'investissement pour les grands projets2 , ce régime devant améliorer les conditions économiques et financières de Centenario Phase 2.

Un vaste gisement de saumure à haute teneur et à longue durée de vie, avec un fort potentiel de développement

Le gisement de Centenario-Ratones est l'un des salars les plus prometteurs d'Argentine, situé dans le "triangle du lithium" de l'Amérique latine (Argentine, Bolivie, Chili). Les droits d'extraction d'Eramet portent sur une concession unique de 560 km², pour laquelle le groupe possède des droits miniers perpétuels.

Les ressources minérales exploitables s'élèvent à plus de 15 Mt-LCE3 , avec une concentration moyenne de 407 mg/L de lithium contenus dans la saumure, permettant d’envisager le développement des capacités de production.

Une prouesse technologique sur un plateau andin isolé, à 4 000 m d'altitude

Eramet débute aujourd'hui la mise en service d'une usine d’extraction et de raffinage de haute technologie, fortement automatisée. Cette étape clé constitue un véritable exploit, compte tenu de l’environnement exigeant du projet, notamment :

L’altitude et les conditions climatiques extrêmes du salar,

Le défi logistique qu’a réprésenté l’acheminement sur le site du matériel et des grandes pièces d'équipement,

L’absence d'infrastructures préexistantes,

Jusqu'à 1 600 personnes travaillant simultanément sur le site et appliquant les normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité (avec un TF2 4 <2 pour environ 7 millions d'heures d'activité de construction),

L'un des procédés d'extraction directe du lithium ("DLE") les plus avancés du secteur

L'usine de Centenario Phase 1 utilise l'une des technologies DLE les plus avancées :

Testée pendant 5 ans en conditions réelles dans une usine pilote construite sur le site de Centenario, elle permet d'obtenir un taux élevé de récupération du lithium contenu dans la saumure, de l'ordre de 90 %. En comparaison, si nous utilisions le processus traditionnel d'évaporation naturelle à Centenario, le taux de récupération serait de 40 à 50 %.

La technologie DLE développée par Eramet est ainsi 50 % plus efficace que la méthode classique d'évaporation naturelle. Elle permet également, à quantité équivalente, de réduire le délai de production à 1 semaine contre 12 à 18 mois pour la méthode d'évaporation conventionnelle,

Un engagement fort en matière de RSE

Les standards les plus stricts de la mine responsable

Dans le cadre de sa feuille de route RSE "Act for Positive Mining", Eramet s'est engagé à soumettre toutes ses opérations minières à un processus d'audit indépendant basé sur le référentiel IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance). Il s'agit des premiers standards internationaux proposant une approche globale pour le secteur minier, incluant l’ensemble des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance des opérations minières. En impliquant les parties prenantes de différents secteurs, notamment les communautés, les ONG et les experts de l'industrie, le référentiel IRMA garantit une perspective holistique tenant compte de la diversité des attentes et favorise la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement minière. Le site de Centenario a achevé son auto-évaluation en 2022 et se prépare à un audit externe prévu pour le début de l'année 2025.

Dialogue avec les communautés locales

Au début des années 2010, dès les origines du projet, les équipes d'Eramet ont entamé un processus d'étude et de dialogue avec les communautés locales, en particulier la communauté des Kollas, reconnue comme population autochtone par la constitution de la province de Salta.

Une procédure visant à l’obtention du consentement libre, informé et préalable (CLIP) des communautés locales a été menée conformément aux dispositions de la Convention 169 de l'OIT, conduisant à l'obtention de ce consentement pour le projet Centenario en février 2020. Les communautés continuent d'être informées de l'évolution du projet.

Emploi local

Pendant la phase de construction, Eramet a contribué à la création de plus de 2 500 emplois directs dans la province de Salta. L'usine de Centenario Phase 1 emploiera environ 350 personnes, dont 92 % d'Argentins, 76 % étant originaires de la province de Salta.

Le programme "Eramet Beyond" pour un impact positif

Dans le cadre de son programme "Eramet Beyond" visant à accélérer le développement économique local au-delà des activités minières, Eramet a mis en place des partenariats avec des ONG argentines agissant en faveur d’un développement durable sur le terrain. Ainsi, Eramet s'est associé à "ProMujer" pour permettre aux femmes entrepreneurs de la province de Salta de renforcer leurs compétences et d'améliorer les revenus de leurs activités. De même, avec la fondation "Por Nuestros Ninos", Eramet a développé le projet "Triple Impact" pour promouvoir la création et la croissance de micro-entreprises ayant un impact financier, environnemental et social dans la province de Salta.

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble. www. eramet. com

1 Sur une base de 100 %.

2 Regimen de Incentivo Para Grandes Inversiones, "RIGI" (Régime d'incitation pour les grands investissements)

3 15 120 Mt-LCE, mesurées + indiquées + présumées, au 1er janvier 2024.

4 TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêt pour 1 million d’heures travaillées (employés et sous-traitants)

