Pluxee affiche une performance solide au troisième trimestre et relève son objectif de croissance organique du chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2024

Faits marquants du troisième trimestre de l’exercice fiscal 2024

+17,9% de croissance organique du chiffre d’affaires, reflétant une croissance à deux chiffres des revenus opérationnels et des revenus relatifs au Float

reflétant une croissance à deux chiffres des revenus opérationnels et des revenus relatifs au Float Poursuite de la dynamique commerciale, portée par un plan d’exécution discipliné et des tendances de marché favorables

portée par un plan d’exécution discipliné et des tendances de marché favorables Solide performance tirée par l’Amérique latine (+16,1%) et le Reste du monde (+42,4%)

tirée par l’Amérique latine (+16,1%) et le Reste du monde (+42,4%) Activité Avantages aux salariés en croissance organique de +22,7%

Déploiement de la stratégie M&A : signature d'un accord pour l'acquisition de Cobee en Espagne et finalisation du partenariat stratégique avec Santander au Brésil

: signature d'un accord pour l'acquisition de Cobee en Espagne et finalisation du partenariat stratégique avec Santander au Brésil L’objectif de croissance organique du chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2024 est relevé à environ +18% ; L’objectif de marge d’EBITDA récurrent pour l’exercice 2024 et les objectifs financiers à moyen terme sont confirmés

Chiffres clés du troisième trimestre de l’exercice fiscal 2024

(en millions d’euros) T3 2024 T3 2023 Croissance organique (%) Croissance totale

(%) Chiffre d’affaires opérationnel 257 235 +11,4% +9,1% Chiffre d’affaires relatif au Float 40 26 +75,9% +56,7% Chiffre d’affaires total 297 261 +17,9% +13,8% dont : Europe continentale 123 114 +8,1% +7,8% Amérique latine 116 98 +16,1% +17,8% Reste du monde 58 48 +42,4% +19,6% dont : Avantages aux salariés 257 219 +22,7% +17,6% Autres produits et services 40 42 -7,0% -6,2%

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a déclaré :

« Pluxee continue de délivrer de solides performances, ce qui s’illustre par une croissance organique à deux chiffres du chiffre d’affaires au troisième trimestre. Ainsi, nous revoyons de nouveau à la hausse notre objectif de croissance organique pour l’exercice 2024. Cette dynamique positive est renforcée par l’annonce récente du projet d’acquisition en Espagne de Cobee, un acteur digital innovant des avantages aux salariés, en ligne avec notre stratégie M&A ciblée et disciplinée. Nous avons également finalisé notre partenariat stratégique avec Santander au Brésil et accélérons désormais l’intégration qui permettra à Pluxee d’accéder à plus d’1,4 million de clients B2B de son partenaire. Ces résultats nous confortent dans notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques et financiers à court et moyen terme. »

Point sur l’activité

Le volume d’affaires émis total a atteint 18,3 milliards d’euros au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2024, dont 13,8 milliards d’euros pour l’activité Avantages aux salariés, incluant 4,6 milliards d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024. Cela représente une croissance organique de +11,6% au cours des neuf premiers mois de l’année et de +10,0% au troisième trimestre en termes de volume d’affaires de l’activité Avantages aux salariés.

Cette croissance reflète la forte dynamique commerciale enregistrée par le Groupe, soutenue par la progression du taux de rétention nette qui inclut de nouvelles augmentations significatives des valeurs faciales, ainsi qu’un développement commercial solide alimenté par la signature de nouveaux clients.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2024

Le chiffre d’affaires total a atteint 297 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2024, soit une croissance organique de +17,9% par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2023, en partie compensée par des effets de change à hauteur de -4,1% dus essentiellement à l’environnement d’hyperinflation en Turquie. Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 889 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2024, soit une croissance organique de +21,8%. Cette performance reflète la forte dynamique commerciale, portée par un plan d’exécution discipliné et des tendances de marché soutenues.

Chiffre d’affaires total par nature

(en millions d’euros) T3

2024 T3

2023 Croissance

organique (%) Croissance

totale (%) Chiffre d’affaires opérationnel 257 235 +11,4% +9,1% Chiffre d’affaires relatif au Float 40 26 +75,9% +56,7% Chiffre d’affaires total 297 261 +17,9% +13,8%





(en millions d’euros) 9 premiers mois de l’exercice 2024 9 premiers mois de l’exercice 2023 Croissance

organique (%) Croissance

totale (%) Chiffre d’affaires opérationnel 774 683 +15,4% +13,4% Chiffre d’affaires relatif au Float 115 66 +88,8% +74,3% Chiffre d’affaires total 889 749 +21,8% +18,8%

Le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 257 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, représentant une croissance totale de +9,1%, dont -2,4% d’effets de change. Comme anticipé, la croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel au troisième trimestre a ralenti à +11,4%. La progression de l’activité a été partiellement contrebalancée par des bases de comparaison plus élevées.

Le chiffre d’affaires relatif au Float s’élève à 40 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, en croissance organique de +75,9% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette hausse a été générée par la croissance continue du volume d’affaires émis permettant l’expansion du Float d’année en année et par la stabilisation des taux d’intérêt à un niveau globalement élevé.

Chiffre d’affaires opérationnel par zones géographiques

(en millions d’euros) T3 2024 T3 2023 Croissance

organique (%) Croissance

totale (%) Europe continentale 108 102 +5,3% +5,0% Amérique latine 102 90 +11,4% +13,1% Reste du monde 47 42 +25,3% +10,4% Chiffre d’affaires opérationnel 257 235 +11,4% +9,1%





(en millions d’euros) 9 premiers mois

de l’exercice 2024 9 premiers mois

de l’exercice 2023 Croissance

organique (%) Croissance

totale (%) Europe continentale 341 307 +11,1% +11,0% Amérique latine 302 251 +17,9% +20,2% Reste du monde 132 125 +20,9% +5,9% Chiffre d’affaires opérationnel 774 683 +15,4% +13,4%

En Europe continentale, le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 108 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, soit une croissance organique de +5,3% sur la période. La tendance commerciale positive, en particulier sur le segment des titres repas et alimentaires en Belgique, en France et en Espagne, a été partiellement compensée par une base de comparaison élevée en Europe centrale et orientale.

le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 108 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, soit une croissance organique de +5,3% sur la période. La tendance commerciale positive, en particulier sur le segment des titres repas et alimentaires en Belgique, en France et en Espagne, a été partiellement compensée par une base de comparaison élevée en Europe centrale et orientale. En Amérique latine , le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 102 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, avec une croissance organique de +11,4%. Presque tous les pays, dont le Brésil et le Mexique, ont enregistré une croissance à deux chiffres, malgré des niveaux de comparaison plus élevés.

, le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 102 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, avec une croissance organique de +11,4%. Presque tous les pays, dont le Brésil et le Mexique, ont enregistré une croissance à deux chiffres, malgré des niveaux de comparaison plus élevés. Dans le Reste du monde, le chiffre d’affaires opérationnel a fortement progressé atteignant 47 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, soit une croissance organique de +25,3%. Cela s’explique par les bonnes performances enregistrées dans toute la zone géographique, en particulier en Turquie, en Inde et en Israël.

Chiffre d’affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) T3 2024 T3 2023 Croissance

organique (%) Croissance

totale (%) Avantages aux salariés 220 196 +15,0% +11,9% Autres produits et services 37 39 -6,5% -5,2% Chiffre d’affaires opérationnel 257 235 +11,4% +9,1%





(en millions d’euros) 9 premiers mois

de l’exercice 2024 9 premiers mois

de l’exercice 2023 Croissance

organique (%) Croissance

totale (%) Avantages aux salariés 651 560 +18,5% +16,1% Autres produits et services 124 122 +0,8% +1,1% Chiffre d’affaires opérationnel 774 683 +15,4% +13,4%

L’activité Avantages aux salariés a généré un chiffre d’affaires opérationnel de 220 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, en croissance organique de +15,0%, porté par une croissance soutenue du volume d’affaires sur ce segment grâce à la signature de nouveaux clients et à la progression du taux de rétention nette alimenté notamment par de nouvelles augmentations des valeurs faciales. Cette dynamique commerciale a été soutenue par la récente amélioration du take-up rate.

a généré un chiffre d’affaires opérationnel de 220 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, en croissance organique de +15,0%, porté par une croissance soutenue du volume d’affaires sur ce segment grâce à la signature de nouveaux clients et à la progression du taux de rétention nette alimenté notamment par de nouvelles augmentations des valeurs faciales. Cette dynamique commerciale a été soutenue par la récente amélioration du take-up rate. Les Autres produits et services ont généré un chiffre d’affaires opérationnel de 37 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2024, en baisse organique de -6,5% par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2023. La croissance du chiffre d’affaires des solutions d’engagement des salariés a été contrebalancée par l’interruption d’un contrat d’aide publique en Amérique latine.

Déploiement de la stratégie M&A

Le 12 juin 2024, Pluxee a annoncé la signature d'un accord pour l’acquisition de 100 % de Cobee, un acteur digital-native en forte croissance dans le domaine des avantages aux salariés en Espagne, qui a étendu sa présence au Portugal et au Mexique. Grâce à cette acquisition, Pluxee renforcera fortement sa position de leader sur le marché espagnol tout en améliorant son offre de services et ses capacités technologiques à l’échelle globale. L’opération est soumise à l’approbation des autorités réglementaires espagnoles.

Cobee compte plus de 1 500 clients et 100 000 consommateurs salariés et propose une large offre multi-avantages qui comprend plus de 12 produits. Avec plus de 330 000 consommateurs salariés, Pluxee est un acteur de premier plan sur le marché espagnol des avantages et de l’engagement des salariés. La combinaison des talents et des actifs technologiques de Pluxee et de Cobee permettra de déployer la solution de multi-benefits, la plus complète et attrayante sur le marché espagnol.

Cobee devrait enregistrer sur l’exercice fiscal 2024 une croissance organique de son chiffre d’affaires de plus de 100% par rapport à l’année précédente. L’opération devrait avoir un impact neutre la première année sur l’EBITDA récurrent et le Flux de trésorerie disponible de Pluxee, puis contribuer positivement dès la deuxième année à la marge d’EBITDA récurrent et au Résultat net, l’amélioration rapide de la rentabilité étant alimentée par la croissance du chiffre d’affaires et les synergies opérationnelles. L’opération devrait être intégralement financée sur ressources disponibles, avec un impact limité sur l’effet de levier.

Le 3 juillet 2024, Pluxee a annoncé la finalisation de son partenariat stratégique au Brésil avec Santander, l’une des plus grandes banques privées du pays. Grâce à cet accord de distribution exclusif d’une durée de 25 ans, Pluxee accélérera sa croissance sur le segment des titres repas et alimentaires et renforcera son leadership sur le marché brésilien, en particulier auprès des PME.

Depuis l’approbation des autorités brésiliennes, l’intégration de l’activité Avantages aux salariés de Santander et la distribution des solutions de Pluxee dans le réseau Santander s’est accélérée. Le Groupe s’appuie désormais sur 4 000 directeurs commerciaux de Santander, dont 2 500 dédiés aux PME, lui permettant d’accéder à plus de 1,4 million de clients partout au Brésil.

Dans le cadre de ce partenariat, Santander détient à présent 20% de Pluxee Brésil, tandis que le Groupe gardera une participation majoritaire de 80% dans l’activité combinée. La transaction contribuera positivement à la croissance organique et à la marge d’EBITDA récurrent sur l’exercice fiscal 2025.

Outlook

Lors du Capital Markets Day, Pluxee a fixé des objectifs financiers à taux et périmètre constants en mettant l’accent sur la croissance organique durable du chiffre d’affaires, l’amélioration de la marge d’EBITDA récurrent et le maintien d’un niveau élevé de taux de conversion de trésorerie. Au vu des résultats enregistrés au cours du premier semestre de l’exercice 2024, les objectifs de croissance du chiffre d’affaires organique et de marge d’EBITDA récurrent avaient déjà été relevés.

Compte tenu de la croissance générée sur les neuf premiers mois de l’exercice, Pluxee relève son objectif de croissance organique du chiffre d’affaires pour l’exercice 2024, fixé désormais à environ +18%, contre +15% à +17% précédemment. L’objectif de marge d’EBITDA récurrent pour l’exercice fiscal 2024 d’au moins 35%, coûts standalone inclus, est maintenu.

Les objectifs financiers à moyen terme restent inchangés et le Groupe confirme son ambition d’atteindre :

Une croissance organique à deux chiffres par an pour les exercices 2025 et 2026 ;

à deux chiffres par an pour les exercices 2025 et 2026 ; Une marge d’EBITDA récurrent d’environ 37% pour l’exercice 2026, et

d’environ 37% pour l’exercice 2026, et Un taux récurrent de conversion de trésorerie supérieur à 70% en moyenne pour les exercices fiscaux 2024 à 2026.

Conférence téléphonique

Pluxee tiendra une conférence téléphonique en anglais aujourd’hui à 18h00 CET pour commenter le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024.

Pour se connecter, composer :

— Depuis la France : +33 1 70 91 87 04, ou

— Depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004, ou

— Depuis les États-Unis : +1 718 705 8796,

Suivi du code d’accès 07 26 76.

La webdiffusion en direct sera accessible sur www.pluxeegroup.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section « Investisseurs – Résultats financiers ».

Calendrier financier 2024

Résultats annuels de l’exercice 2024 31 octobre 2024 Assemblée annuelle des actionnaires relative à l’exercice 2024 18 décembre 2024

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.pluxeegroup.com

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 31 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une large gamme de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentation, bien-être, style de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 36 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias



Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analystes et investisseurs



Pauline Bireaud

+33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com



Annexes

Chiffre d’affaires total

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL PAR NATURE

En millions d’euros T3 2024 T3 2023 Croissance Organique

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Chiffre d’affaires opérationnel 257 235 +11,4% -2,4% +9,1% Chiffre d’affaires relatif au Float 40 26 +75,9% -19,2% +56,7% Chiffre d’affaires total 297 261 +17,9% -4,1% +13,8% 9 premiers mois



de l’exercice

2024 9 premiers mois

de l’exercice 2023 Croissance

Organique

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Chiffre d’affaires opérationnel 774 683 +15,4% -1,9% +13,4% Chiffre d’affaires relatif au Float 115 66 +88,8% -14,5% +74,3% Chiffre d’affaires total 889 749 +21,8% -3,0% +18,8%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL PAR ACTIVITÉ

En millions d’euros T3 2024 T3 2023 Croissance Organique

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Avantages aux salariés 257 219 +22,7% -5,0% +17,6% Autres produits et services 40 42 -7,0% +0,8% -6,2% Chiffre d’affaires total 297 261 +17,9% -4,1% +13,8% 9 premiers mois

de l’exercice

2024 9 premiers mois

de l’exercice 2023 Croissance

Organique

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Avantages aux salariés 755 618 +25,8% -3,7% +22,1% Autres produits et services 135 130 +3,2% +0,0% +3,3% Chiffre d’affaires total 889 749 +21,8% -3,0% +18,8%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

En millions d’euros T3 2024 T3 2023 Croissance Organique

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Europe continentale 123 114 +8,1% -0,4% +7,8% Amérique latine 116 98 +16,1% +1,8% +17,8% Reste du monde 58 48 +42,4% -22,8% +19,6% Chiffre d’affaires total 297 261 +17,9% -4,1% +13,8% 9 premiers mois

de l’exercice

2024 9 premiers mois

de l’exercice 2023 Croissance

Organique

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Europe continentale 387 336 +15,4% -0,1% +15,3% Amérique latine 343 273 +23,3% +2,5% +25,8% Reste du monde 159 140 +34,4% -20,8% +13,6% Chiffre d’affaires total 889 749 +21,8% -3,0% +18,8%

Chiffre d’affaires opérationnel

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ

En millions d’euros T3 2024 T3 2023 Croissance organique (%) Effet de

change (%) Croissance

totale (%) Avantages aux salariés 220 196 +15,0% -3,1% +11,9% Autres produits et services 37 39 -6,5% +1,3% -5,2% Chiffre d’affaires opérationnel 257 235 +11,4% -2,4% +9,1% 9 premiers mois de l’exercice 2024 9 premiers mois de l’exercice 2023 Croissance organique (%) Effet de

change

(%) Croissance

total

(%) Avantages aux salariés 651 560 +18,5% -2,4% +16,1% Autres produits et services 124 122 +0,8% +0,3% +1,1% Chiffre d’affaires opérationnel 774 683 +15,4% -1,9% +13,4%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES OPÉRATIONNEL PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

En millions d’euros T3 2024 T3 2023 Croissance organique (%) Effet de

change

(%) Croissance totale

(%) Europe continentale 108 102 +5,3% -0,3% +5,0% Amérique latine 102 90 +11,4% +1,7% +13,1% Reste du monde 47 42 +25,3% -14,9% +10,4% Chiffre d’affaires opérationnel 257 235 +11,4% -2,4% +9,1% 9 premiers mois de l’exercice 2024 9 premiers mois de l’exercice 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Europe continentale 341 307 +11,1% -0,1% +11,0% Amérique latine 302 251 +17,9% +2,3% +20,2% Reste du monde 132 125 +20,9% -15,0% +5,9% Chiffre d’affaires opérationnel 774 683 +15,4 % -1,9 % +13,4 %

Chiffre d’affaires relatif au Float

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES RELATIF AU FLOAT PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

En millions d’euros T3 2024 T3 2023 Croissance organique (%) Effet de

change

(%) Croissance totale

(%) Europe continentale 15 12 +33,2% -0,7% +32,5% Amérique latine 14 8 +68,7% +3,1% +71,8% Reste du monde 11 6 +157,1% -73,9% +83,2% Chiffre d’affaires relatif au Float 40 26 +75,9% -19,2% +56,7% 9 premiers mois de l’exercice 2024 9 premiers mois de l’exercice 2023 Croissance

organique (%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Europe continentale 46 29 +61,1% -0,1% +61,0% Amérique latine 41 22 +86,7% +4,4% +91,1% Reste du monde 27 16 +143,1% -67,5% +75,6% Chiffre d’affaires relatif au Float 115 66 +88,8% -14,5% +74,3%

Indications de modélisation pour l’exercice fiscal 2024

Effet de périmètre

sur le chiffre d’affaires Autres revenus et charges opérationnelles Charges financières nettes Taux d’imposition effectif Exercice Fiscal 2024 n.s. (90) M€ à

(100) M€ ~(15) M€ 40%

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les hypothèses du Groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et l’environnement dans lequel le groupe opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants en dehors du contrôle du Groupe, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations effectifs du Groupe soient significativement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques et incertitudes comprennent ceux décrits dans le prospectus daté du 10 janvier 2024 qui est disponible sur le site Internet de la société (www.pluxeegroup.com) et sur le site Internet de l’AFM (www.afm.nl). En conséquence, les lecteurs de ce communiqué de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation à investir dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Pièce jointe