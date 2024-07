MARE NOSTRUM

Prolongation de la période d’observation de 6 mois

Réorganisation bien engagée

Grenoble, le 3 juillet 2024 – 18h – Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce avoir obtenu, par décision du Tribunal de Commerce Grenoble du 2 juillet 2024, la prorogation de 6 mois de sa période d’observation qui devait initialement prendre fin le 22 juillet prochain. Ce renouvellement jusqu’au 22 janvier 2025, décidé dès à présent, démontre la confiance du Tribunal dans la capacité du Groupe à poursuivre sa réorganisation et la pertinence des actions engagées depuis le début de la procédure1. Les travaux de projections financières réalisés en lien avec le cabinet Eight Adisory ont permis de valider le niveau d’exploitation et la trésorerie du Groupe nécessaire à cette période.

Un premier semestre encourageant

A la suite d’une année 2023 marquée par les difficultés du marché de l’immobilier et ses effets collatéraux sur le secteur du BTP, le Groupe a su prendre les mesures qui s’imposaient et lancé une réorganisation opérationnelle et financière d’envergure. Les comptes 2023, dont la publication interviendra dans les prochaines semaines, intégreront sans surprise les difficultés rencontrées notamment au second semestre, perturbé également par le retournement du marché national du Travail Temporaire.

Pour autant, Mare Nostrum a maintenu un bon niveau d’activité sur le 1er trimestre 2024 à périmètre comparable2 et réussi à conserver la confiance de ses partenaires commerciaux et clients. Le Groupe est pleinement opérationnel et ses équipes sont déterminées à offrir des services de qualité, différenciant et adaptés aux besoins particuliers de ses clients. Le plein effet des mesures mises en place ne se traduira pas encore dans les résultats du 1er semestre 2024, mais le Groupe s’applique à mettre en œuvre sa nouvelle stratégie pour les années à venir visant à se recentrer sur son cœur de métier et à développer les synergies entre les activités de Travail Temporaire, Recrutement et Formation qui ensemble sont génératrices de valeur pour l’entreprise et son écosystème.

Dans cette dynamique, Mare Nostrum a entrepris de concentrer son activité Travail Temporaire3 sur un nombre resserré de sociétés afin d’optimiser l’efficience opérationnelle de ses agences tout en maintenant la même couverture du territoire et en offrant les mêmes prestations. Depuis le 1er juillet, Mare Nostrum bénéficie d’un nouveau partenaire financier, la banque Thémis, garant de son activité d’intérim sur ce nouveau périmètre pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 30 juin 2025.

Par ailleurs, le Groupe est fier d’avoir conservé la totalité de ses 15 accords-cadres auprès de grands comptes de renom. Deux de ces accords viennent d’être renouvelés confirmant la qualité de l’offre du Groupe. En effet, Mare Nostrum a signé le renouvellement d’un contrat cadre avec un acteur majeur du BTP, pour l’accompagner en Travail Temporaire notamment sur des travaux de génie civil dans le domaine du nucléaire.

De même, le cabinet Neptune RH, spécialisé dans le recrutement, vient de renouveler son contrat national avec le distributeur Intermarché pour le recrutement de ses forces vives sur l’ensemble de ses magasins. L’activité Recrutement bénéficie depuis début juin également de l’arrivée d’une Directrice Commerciale réseau qui devrait dynamiser les ventes de la division.

L’activité Formation continue quant à elle de renforcer son champ de compétences et avance sur les deux axes qui font sa force : la formation qualifiante et la formation sécuritaire/réglementaire. Ses centres de formations d’apprentis (CFA), Arcadia Campus, comptent désormais 7 formations en alternance sur des métiers en tension dont celle de conducteur de grue à tour, dispensée sur le campus de Bourgogne Franche-Comté, et celle de conseiller.e en insertion professionnelle qui sera proposée, dès la rentrée prochaine, sur le site d’Auvergne-Rhône Alpes. De même, en matière de sécurité au travail, le Groupe dispose depuis 2023 de l’agréement pour dispenser le PASI BTP ®, Passeport Sécurité Intérim, qui est proposé à chaque salarié intérimaire affecté à des chantiers du BTP.

L’Agence Unique, spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de personnel dans les métiers de la culture, continue sa montée en puissance avec une forte accélération de son activité sur l’année 2024. La société, qui a remporté l’an dernier l’appel d’offres pour 9 structures culturelles et patrimoniales du département de l’Isère, vient de remporter 8 nouveaux marchés sur la région bordelaise.

Vers plus d’efficience opérationnelle

Ces avancées confirment la volonté de Mare Nostrum de redevenir plus agile en s’appuyant sur une structure optimisée pilotée par un management resserré favorisant les interactions entre les activités de Travail Temporaire, Recrutement et Formation qui concourent à la création de valeur. La simplification de l’organisation de Mare Nostrum à l’appui de cette stratégie sera notamment complétée par une rationalisation de ses marques.

Engagée dans une nouvelle trajectoire de développement pour la prochaine décennie, Mare Nostrum est déterminée à mener à bien sa réorganisation et à finaliser l’élaboration de son plan de sauvegarde, en collaboration avec les organes de la procédure, afin qu’il puisse être soumis à l’homologation du Tribunal de Commerce avant la fin de la nouvelle période d’observation.

Consécutivement au report de publication de ses comptes 2023, le Groupe a obtenu du Tribunal de Commerce, la prorogation jusqu’au 30 septembre 2024 du délai de tenue de son Assemblée Générale annuelle.

Mare Nostrum tient à remercier ses employés, intérimaires et partenaires pour leur dévouement et leur soutien constants dans la conduite des activités. Le Groupe exprime également sa profonde gratitude envers ses clients pour leur confiance renouvelée.

