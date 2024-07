ICPO Foundation kooperiert mit Nuclear Medicine Research Infrastructure (NuMeRI), um ein ICPO Collaborating Center zu etablieren

Diese Zusammenarbeit verbessert die globalen Bildungsstandards in der Radiotheranostik und zielt darauf ab, den Zugang der Patienten zu einer neuen Ära effektiver Krebstherapien in Südafrika zu erweitern.

4. Juli 2024 – Wiesbaden, Deutschland, und Pretoria Central, Südafrika. Heute haben die International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation und die Nuclear Medicine Research Infrastructure (NuMeRI) in Pretoria, Südafrika, ihre Kooperation zur Einrichtung eines Theranostikzentrums als eines der globalen ICPO Collaborating Center bekannt gegeben. Die Parteien beabsichtigen, einer wachsenden Anzahl von Patienten weltweit Zugang zur Radiomolekularen Präzisionsonkologie (RPO) zu ermöglichen und die Forschung und Entwicklung im Bereich der RPO weiter zu fördern. Darüber hinaus wird NuMeRI die gemeinsame Entwicklung und Verbesserung von Best-Practice-Standards in Südafrika unterstützen und deren Implementierung in der beruflichen Weiterbildung vorantreiben, um die international aktive „ICPO Academy for Theranostics“ zu etablieren.

Die ICPO Foundation strebt den Aufbau eines internationalen Netzwerks physischer Diagnose- und Therapiezentren an, die der Radiomolekularen Präzisionsonkologie gewidmet sind. Sie hat die „ICPO Academy for Theranostics“ ins Leben gerufen und treibt die Forschung an innovativen Radiopharmazeutika voran. Die Mission der Stiftung ist es, sicherzustellen, dass modernste Krebstherapien weltweit für Patienten zugänglich sind. Die ICPO Center arbeiten nach einem sozialen Betriebsmodell, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung und standardisiertem Design und Prozessen basiert, die die Umsetzung bester klinischer Praktiken weltweit ermöglichen. Die ICPO Foundation hat erfolgreich ICPO Collaborating Center in Deutschland, China, Indien, Australien, Ägypten und Südafrika etabliert. Erweiterungspläne mit weiteren Standorten weltweit sind in Planung

Die Nuclear Medicine Research Infrastructure (NuMeRI), ein integraler Bestandteil der South African Research Infrastructure Roadmap (SARIR) des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie, dient als spezialisiertes medizinisches Bildgebungszentrum mit einem dedizierten Fokus auf die Förderung der Arzneimittelentwicklung und der klinischen Forschung im Bereich der Nukleartechnologien für Medizin und Biowissenschaften. NuMeRI als nationale Infrastruktur Südafrikas kooperiert mit der Universität von Pretoria, dem Steve Biko Academic Hospital, NECSA, iThemba Labs und allen südafrikanischen Universitäten. Im Gesundheitswesen tätig, fördert NuMeRI eine kollaborative Umgebung für medizinische Forschung und Praxis, angetrieben durch das gemeinsame Ziel der Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Die Forschung bei NuMeRI ist auf die Entwicklung von Therapien ausgerichtet, die auf nationale Prioritätskrankheiten abzielen.

NuMeRI spielt eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des öffentlichen Gesundheitssektors, indem es wesentliche Infrastrukturen bereitstellt, die in ihren Bereichen einzigartig sind, und die Ausbildung qualifizierter medizinischer Fachkräfte erleichtert. Die Ziele von NuMeRI stimmen mit den Prioritäten des National Department of Health überein. Der Infrastruktur-Rollout-Plan von NuMeRI umfasste einen phasenweisen Ansatz, einschließlich der Einrichtung einer vorläufigen präklinischen Bildgebungsanlage bei Necsa, Pelindaba, die während des Baus des primären NuMeRI-Standorts sofortige Betriebsbereitschaft sicherstellen sollte. Die fertiggestellte Infrastruktur im Steve Biko Academic Hospital ist nun ein One-Stop-Shop für Bildgebung und Therapie.

NuMeRI wird der ICPO Foundation Empfehlungen abgeben, wie die internationalen Qualitätsstandards, Prozesse und Verfahren der Präzisionsonkologie am besten in Südafrika umgesetzt werden können. Ziel der Parteien ist es, dass das Theranostikzentrum in Pretoria die „ICPO Academy for Theranostics“ in Südafrika fördert, diese auf nationalen Kongressen präsentiert und auch als Anlaufstelle für interessierte Teilnehmer der Academy in Südafrika fungiert. Das Zentrum wird unter ICPO-Zertifizierung und in Übereinstimmung mit dem Lehrplan der ICPO Academy für die praktische Ausbildung von Ärzten, Chemikern, Physikern, Krankenschwestern und Technologen in seinen Einrichtungen für verschiedene Zeiträume zugelassen.

Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, ist begeistert über die Partnerschaft und sagte: „Diese Zusammenarbeit positioniert das Theranostikzentrum NuMeRI in Pretoria als führenden Partner sowohl innerhalb des ICPO-Netzwerks als auch in Südafrika und leitet ein neues Kapitel in der Krebsversorgung ein. Wir streben an, den Zugang der Patienten zu innovativen Radiomolekularen Präzisionsonkologie-Therapien weltweit zu erweitern und die „ICPO Academy for Theranostics“ in Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern weiterzuentwickeln.“

Dr. Mike Sathekge, CEO & Präsident von NuMeRI, betonte dieses Engagement: „Durch die Zusammenarbeit mit der ICPO Foundation leitet unser Theranostik Center einen transformativen Wandel hin zur Präzisionsonkologie in Südafrika ein. Die von NuMeRI bereitgestellte Forschungsinfrastruktur unterstützt die Gesundheitsforschung und -entwicklung, wovon sowohl akademische als auch kommerziell orientierte Gesundheitseinrichtungen, einschließlich Pharma- und Biotechnologieunternehmen, profitieren. Als ICPO Collaborating Center profitieren wir von der globalen Gemeinschaft und dem Austausch mit erstklassigen Experten innerhalb der Stiftung.“

ICPO Foundation unterzeichnete den Vertrag mit der Nuclear Medicine Research Infrastructure (NuMeRI), um ein ICPO Collaborating Center zu etablieren und den Zugang der Patienten zu einer neuen Ära effektiver Krebstherapien in Südafrika zu erweitern: Dr. Mike Sathekge, CEO & Präsident von NuMeRI; Dr. Jan Rijn Zeevaart, General Research Manager, NuMeRI; Martin Reuter, CFO ICPO Foundation; Odile Jaume, CEO ICPO Foundation; Prof. Richard P. Baum, Präsident der ICPO Academy for Theranostics (v.l.n.r.)

Über die ICPO Foundation

Die ICPO Foundation (International Centers for Precision Oncology Foundation) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Entrepreneuren nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einem One-size-fits-all-Ansatz hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei, den weltweiten Patientenzugang zur radiomolekularen Präzisionsonkologie zu fördern, um diesen Wandel zu unterstützen. Um den Patientenzugang zu verbessern, will die ICPO Foundation ein internationales Netzwerk physischer, diagnostischer und therapeutischer Zentren für Präzisionsonkologie aufbauen, die in einem Social-Franchise-Modell organisiert sind, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung durch die so genannte „ICPO Academy for Theranostics“ und der Standardisierung von Design und Prozessen basiert, die weltweit die beste klinische Praxis ermöglicht. Darüber hinaus hat sich die ICPO Foundation zum Ziel gesetzt, ihre Zentren zu stärken, indem sie sie in eine hochgradig integrative Gemeinschaft einbettet, die ihr Modell vorantreibt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, indem sie es allen bedürftigen Patienten unabhängig von Land oder sozialem Status zugänglich macht.

Erfahren Sie mehr über die ICPO Foundation unter www.icpo.foundation und über die „ICPO Academy for Theranostics“ unter www.theranostics.academy .

