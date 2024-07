BAWAG erwirbt Barclays Consumer Bank Europe

Die BAWAG Group gibt heute die Unterzeichnung einer Transaktion zum Erwerb des deutschen Privatkundengeschäfts von Barclays („Barclays Consumer Bank Europe“) mit Sitz in Hamburg von der Barclays Bank Ireland PLC bekannt.

Mit dieser Akquisition wird die BAWAG Group ihre Präsenz in der DACH/NL-Region weiter ausbauen und für zukünftiges Wachstum in einem der Kernmärkte der Bank positionieren. Zum 31. März 2024 wies die Barclays Consumer Bank Europe Assets in Höhe von 4,7 Mrd. € auf, die hauptsächlich aus Karten- und Kreditforderungen bestand, wovon etwa 2 Mrd. € auf Kreditkartenforderungen entfallen. Die BAWAG Group wird mit dem derzeitigen Führungsteam zusammenarbeiten, um ihr Retailgeschäft in Deutschland und Österreich weiter auszubauen.

Die Akquisition schafft langfristigen Wert für das Business der BAWAG Group, mit einem erwarteten Beitrag zum Ergebnis vor Steuern von mehr als 100 Mio. € im Jahr 2027, sobald die Transaktion vollständig integriert ist. Der CET1-Effekt der Transaktion wird bei ~140 Basispunkten erwartet. Ein Überblick über die Akquisition ist auf der Website der BAWAG Group verfügbar (www.bawaggroup.com/IR).

Der Vollzug der Transaktion, die den üblichen Bedingungen, einschließlich regulatorischen Genehmigungen, unterliegt, wird voraussichtlich in Q4 2024/Q1 2025 abgeschlossen sein.

"Wir freuen uns über die Übernahme des deutschen Konsumentenkreditgeschäfts von Barclays und die vielen Möglichkeiten, die sich daraus für den Konzern ergeben. Diese Übernahme passt strategisch sehr gut zu uns, und zwar in Bezug auf das Produktangebot, die Marktpräsenz, den Kundenstamm und die Belegschaft in Hamburg, die vor allem eine starke Expertise im Kreditkartengeschäft einbringt. Mit dieser Übernahme erhalten wir Zugang zu einer deutschen Plattform für Konsumentenkredite, die sich auf Kreditkarten, Privatkundenkredite und Sparprodukte für einen großen und vielfältigen Kundenstamm konzentriert. Wir freuen uns darauf, das gesamte Team willkommen zu heißen und auf dem starken Fundament aufzubauen, das bereits geschaffen wurde. Dies ist die zweite Akquisition, die wir im Jahr 2024 unterzeichnet haben. Damit legen wir den Grundstein für weiteres profitables Wachstum in den kommenden Jahren", kommentiert Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group.

„Der Kauf unseres Unternehmens durch die BAWAG Group ist eine Bestätigung für das erfolgreiche Geschäft, das unsere Teams in den vergangenen Jahrzehnten auf dem deutschen Markt aufgebaut haben. Mit der Finanzkraft, dem digitalen Know-how und den Ambitionen der BAWAG Group werden wir unser Fundament stärken sowie Wachstumspotenziale realisieren", kommentiert Tobias Grieß, CEO Barclays Consumer Bank Europe.

Über Barclays Consumer Bank Europe

Barclays Consumer Bank Europe ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich in Deutschland aktiv und zählt zu den führenden Anbietern von Kreditkarten mit echter Kreditfunktion. Zu den weiteren Geschäftsfeldern des Unternehmens gehören Ratenkredite, Ratenkauf-Finanzierungen über den Online-Händler Amazon sowie Tagesgeld. Barclays Consumer Bank Europe betreut mit rund 700 Mitarbeitenden mehr als zwei Millionen Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.barclays.de.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA.



Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäfts-pläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "er-wartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten ab-weichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tat-sächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.

