Ratification de la nouvelle convention collective à l’usine de Crabtree et à l’entrepôt de Joliette de Produits Kruger

MISSISSAUGA, Ontario, 04 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP Inc. (TSX : KPT), qui détient une participation limitée dans le capital de Produits Kruger Inc. (la « société »), a annoncé aujourd’hui que les 482 employés syndiqués de son usine de Crabtree et de son entrepôt de Joliette ont ratifié une nouvelle convention collective de cinq ans.



«Nous pensons que cette nouvelle convention collective, qui a été recommandée par le comité de négociation du syndicat, est dans le meilleur intérêt de toutes les parties. Cette entente permet à nos employés de continuer à bénéficier d'un régime de rémunération compétitif tout en redémarrant nos opérations de tissus pour répondre aux besoins de nos clients» a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de la société.

À propos de Papiers Tissu KP Inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital- actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,8% dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com .

À propos de Produits Kruger Inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. Produits Kruger emploie environ 2 800 personnes et exploite dix usines certifiées FSC® COC (FSC® C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez www.produitskruger.ca

