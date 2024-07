Statkraft og Alcoa inngår tre-årig kraftkontrakt for aluminiumsverket på Lista

Statkraft og Alcoa Norway AS har undertegnet en tre-årig kraftavtale for leveranse til Alcoas aluminiumsverk på Lista i Farsund kommune. Kontrakten løper fra 1. januar 2025 og omfatter et samlet volum på 2600 GWh.



To og et halvt år med høye strømpriser har vært en utfordring for Alcoa Lista. Så sent som i 2022 måtte Alcoa Lista stenge én tredjedel av sin primæraluminiumkapasitet på grunn av uoverkommelige energikostnader. Markedet er blitt vesentlig bedre i 2024, men det er fortsatt stort behov for mer fornybar kraftproduksjon.



– Denne kraftavtalen er et svært viktig grunnlag for fortsatt produksjon av primæraluminium ved verket vårt på Lista, sier Norgessjef Grethe Hindersland i Alcoa.



– Vi er svært tilfredse med å signere nok en kraftavtale med Alcoa i år, denne gangen for smelteverket på Lista. Med kraft på konkurransedyktige vilkår bidrar vi til å sikre forutsigbarhet for en stor og viktig industribedrift, sier konserndirektør for marked i Statkraft, Hallvard Granheim.



Avtalen er den andre kraftavtalen Statkraft og Alcoa inngår i år, etter at selskapene også inngikk en treårig avtale for aluminiumsverket i Mosjøen i februar.



Avtalene er muliggjort av en skatteendring som trådte i kraft fra nyttår. Endringen innebærer at kraftprodusenter nå kan selge kraft på kortere kontrakter til kraftforedlende industri, samtidig som grunnrenteskatten baseres på inngått kontraktspris, ikke spotpris.



Om Alcoa Lista

Alcoa Lista består av tre elektrolysehaller og et støperi som hovedsakelig produserer pressbolter til ekstruderingsformål. Lista er den lokale hjørnesteinsbedriften og har omtrent 270 heltidsansatte. Ved full kapasitet produseres det rundt 94.000 tonn primæraluminium hvorav nabofabrikken – bildelprodusenten Aludyne – tar en del, mens resten eksporteres som bolter til EU med trailer og på skip. Den samlede produksjonskapasiteten i støperiet er på omtrent 150.000. Alcoa Lista er Norges sørligste aluminiumsverk.



Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har over 6000 ansatte i mer enn 20 land.



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Magnus Günther, medietalsperson, Statkraft AS

E-post: lars.gunther@statkraft.com

Mobil: +47 912 41 636



Ole Løfsnes, nordisk energisjef, Alcoa Norway AS

E-post: ole.lofsnaes@alcoa.com

Mobil: +47 976 90 478

