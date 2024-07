KFSH&RC erreicht bemerkenswerte Überlebensrate von 98 % bei 400 robotergestützten Herzoperationen

RIAD, Saudi-Arabien, July 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) hat einen bedeutenden Meilenstein in seinem Programm für robotergestützte Herzchirurgie erreicht, das im Februar 2019 gestartet wurde. Innerhalb des ersten Jahres sind im Rahmen des Programms 105 kardiologische Eingriffe durchgeführt worden. Bis heute sind bereits 400 robotergestützte Herzoperationen mit einer bemerkenswerten Überlebensrate von 98 % durchgeführt worden.



Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) führt eine Revolution im Gesundheitswesen an, indem es sich die Robotik zunutze macht, um die Patientenversorgung zu verbessern und die chirurgische Präzision zu erhöhen. Als eines der führenden Krankenhäuser für robotergestützte Operationen hat es ein solides Portfolio an Fachwissen und bahnbrechenden Errungenschaften aufgebaut und damit seine Position auf der globalen Bühne gefestigt.

Die Reise des KFSH&RC auf dem Gebiet der robotergestützten Chirurgie begann im Jahr 2003. Im Laufe der Jahre, mit der Entwicklung des Geräts zur vierten Generation, ist das Volumen bei der Durchführung robotergestützter Operationen in verschiedenen Fachbereichen, einschließlich Urologie, Kardiologie, Transplantation und allgemeiner Chirurgie, erheblich gestiegen.

Das weltweit anerkannte Programm hat das höchste Volumen an robotergestützten Herzoperationen außerhalb der USA und gehört laut der amerikanischen Global Medical Surgical Robotics (GMSR), einem Schulungstochterunternehmen für Da Vinci Robotics, zu den fünf besten weltweit. Das robotergestützte Herzchirurgieprogramm des KFSH&RC ist auch als das zweite Start-up und führende Programm für robotischen Aortenklappenersatz (Aortic Valve Replacement, AVR) weltweit anerkannt.

Das Programm ist bekannt für die Behandlung einiger der komplexesten Fälle in der Herzchirurgie und umfasst auch Operationen an Kindern unter 18 Jahren – ein Eingriff, das kein anderes Krankenhaus der Welt mit Hilfe von Robotern durchführt. Die Komplexität und Exzellenz des Programms zeigt sich auch in der Behandlung von Hochrisikopatienten, einschließlich Patienten mit morbider Adipositas und solchen, die erneute Operationen benötigen. Insbesondere führt das KFSH&RC robotergestützte Operationen bei Herzpatienten durch, die zum dritten Mal einen Wiederholungseingriff benötigen, eine Leistung, die von keinem Krankenhaus in den USA erreicht wird.

Das KFSH&RC hat innovative kardiologische Verfahren wie robotergestützte Mehrklappenoperationen und robotergestützte Aortenklappenersatzverfahren eingeführt und damit neue Maßstäbe gesetzt. Diese Fortschritte in der robotergestützten Herzchirurgie haben die Ergebnisse für die Patienten deutlich verbessert, indem sie Bluttransfusionen, die Dauer der mechanischen Beatmung und die Aufenthaltsdauer um mehr als 50 % reduziert und die Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 40 % gesenkt haben. Die Proctoring- und Schulungsinitiativen des Programms in Deutschland, den USA und anderen Ländern haben den internationalen Einfluss und die Expertise des KFSH&RC in der robotergestützten Herzchirurgie weiter gestärkt.

Es ist bemerkenswert, dass das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt einnimmt und als wertvollste Marke des Gesundheitswesens im Königreich und im Nahen Osten anerkannt wurde, wie aus dem Ranking von Brand Finance für 2024 hervorgeht. Außerdem wurde es im selben Jahr von der Zeitschrift Newsweek zu den 250 besten Krankenhäusern der Welt gezählt.

