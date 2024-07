Ninepoint Partners LP annonce une fusion de fonds

TORONTO, 05 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (Ninepoint Partners) a annoncé aujourd’hui une proposition visant à fusionner (la fusion) le Fonds immobilier mondial Ninepoint (le Fonds en dissolution) avec le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint (le Fonds prorogé). Le Fonds en dissolution cessera d’être offert, avec prise d’effet immédiate. Après la fusion, les programmes de prélèvements automatiques établis aux fins des souscriptions de parts du Fonds en dissolution seront immédiatement transférés à la série de parts équivalente du Fonds prorogé. Grâce à la fusion, les porteurs de parts de chacune des séries du Fonds en dissolution recevront des parts de la même série du Fonds prorogé (à l’exception des porteurs de parts de la série T du Fonds en dissolution, qui recevront des parts de série A du Fonds prorogé), à raison de un dollar pour un dollar. Le comité d’examen indépendant a examiné les questions de conflit d’intérêts potentiel relativement à la fusion et a donné une recommandation positive à Ninepoint Partners après avoir déterminé que la fusion, si elle est mise en œuvre, aboutira à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds en dissolution et le Fonds prorogé.



Ninepoint Partners demandera aux porteurs de parts du Fonds en dissolution d’approuver la fusion lors d’une assemblée extraordinaire qui aura lieu le 18 septembre 2024 ou vers cette date. Le mois prochain, des précisions sur la fusion seront envoyées aux investisseurs du Fonds en dissolution qui ont le droit de voter. Si l’approbation requise des porteurs de parts est obtenue, la fusion proposée prendra effet le 4 octobre 2024 ou vers cette date. Aussitôt qu’il est raisonnablement possible après la fusion, le Fonds en dissolution sera liquidé.

À propos de Ninepoint Partners

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada et elle compte environ 7 milliards de dollars en actifs sous gestion et contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives couvrant les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, les revenus de sources non traditionnelles, les actifs réels, les opérations de change et les actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant Ninepoint Partners LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr ou pour toute question concernant le placement, veuillez nous appeler au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou nous envoyer un courriel à invest@ninepoint.com.

