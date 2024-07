VIRBAC: croissance exceptionnelle sur le premier semestre et relèvement de la guidance pour l’année 2024

Compte tenu de la dynamique très positive de nos ventes observée sur le premier semestre (croissance du chiffre d’affaires attendue autour de 16% à taux de change constants1 et ~11% à taux de change et périmètre constants) qui devrait se poursuivre sur le second semestre, ainsi que d’un marché de la santé animale particulièrement porteur, la croissance du chiffre d’affaires 2024 à taux de change constants est attendue entre 12,5% et 14,5%1 (correspondant à une croissance désormais attendue de 7% à 9% à taux de change et périmètre constants).

Le ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” sur “chiffre d’affaires” devrait se consolider autour de 16% à taux de change et périmètre constants. A périmètre réel, l’impact des acquisitions Sasaeah et Globion devrait être légèrement accrétif sur ce ratio.

1 Intégrant l’impact des acquisitions de Sasaeah au Japon et Globion en Inde

Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.

