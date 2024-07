Aptean Food & Beverage ERP versterkt de AGF-industrie

ALPHARETTA, Ga., July 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In de voedings- en drankensector worden AGF-bedrijven geconfronteerd met unieke uitdagingen. Van het omgaan met prijsschommelingen tot het handhaven van de kwaliteit van bederfelijke goederen: daar is een gespecialiseerde, technologiegedreven oplossing voor nodig. Aptean, wereldwijde leverancier van op maat gemaakte Enterprise Resource Planning (ERP)-oplossingen voor de voedings- en drankensector, komt tegemoet aan deze behoeften met zijn geavanceerde, cloud-native oplossing Aptean Food & Beverage ERP.

Aptean Food & Beverage ERP, ontworpen voor bedrijven van elke omvang, maakt gebruik van het Microsoft Dynamics 365 Business Central Online cloud-native platform. Met branchespecifieke functionaliteiten zoals teler afrekeningen, oogstplanning en afrekenen op basis van uitsortering en verpakt product, biedt Aptean een allesomvattende oplossing die is ontwikkeld op tientallen jaren aan branche-expertise. Dit platform levert een naadloze en uitstekende ervaring in de cloud, waardoor het een voorsprong heeft op de concurrentie.

"De AGF-sector opereert met krappe marges en wordt geconfronteerd met onvoorspelbare omstandigheden", zegt Bruno Johansson, SVP Product bij Aptean. "Ons cloudgebaseerde Aptean Food & Beverage ERP is ontworpen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Met geavanceerde mogelijkheden voor het managen van variabele omstandigheden, volatiele prijzen en stijgende kosten, stelt onze oplossing AGF-bedrijven in staat hun activiteiten te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en datagestuurde strategische beslissingen te nemen om de winstgevendheid te maximaliseren."

Fresh Add-On Bundle: oplossingen op maat voor de AGF-sector

Aptean Food & Beverage ERP biedt een uitgebreide reeks speciaal gebouwde functies, waaronder:

Geavanceerde lotattributen: Deze functie is op maat gemaakt voor de AGF-sector en helpt bij het beheren van lotkenmerken met aanpasbare gegevens, eenvoudig ophalen van informatie, duidelijke rapporten en flexibele groepering.

Deze functie is op maat gemaakt voor de AGF-sector en helpt bij het beheren van lotkenmerken met aanpasbare gegevens, eenvoudig ophalen van informatie, duidelijke rapporten en flexibele groepering. Oogstplanning: Biedt prognoses voor AGF-grondstoffen voor een seizoen, een week en per dag. Het gebruik van commodity artikelen voor bulkontvangsten met een geïntegreerde weegbrug.

Biedt prognoses voor AGF-grondstoffen voor een seizoen, een week en per dag. Het gebruik van commodity artikelen voor bulkontvangsten met een geïntegreerde weegbrug. Voorraad scherm: Biedt inzicht in voorraadbeschikbaarheid en transactieplanning met gedetailleerde weergaven van voorraadgegevens, toegankelijk vanuit verschillende centrale bedrijfsdocumenten.

Biedt inzicht in voorraadbeschikbaarheid en transactieplanning met gedetailleerde weergaven van voorraadgegevens, toegankelijk vanuit verschillende centrale bedrijfsdocumenten. Weegbrug: Vergemakkelijkt het efficiënt verzamelen en organiseren van weeginformatie, met automatische creatie van tickets en uitgebreid beheer van gewichten op inkooporders en logistieke ontvangstdocumenten.

Vergemakkelijkt het efficiënt verzamelen en organiseren van weeginformatie, met automatische creatie van tickets en uitgebreid beheer van gewichten op inkooporders en logistieke ontvangstdocumenten. Toewijzing van productiekosten: Optimaliseert de toewijzing van kosten in de productie, waardoor bedrijven de aankoopwaarde en kosten gerelateerd aan sorteer- of klassificeertaken kunnen verdelen.

Optimaliseert de toewijzing van kosten in de productie, waardoor bedrijven de aankoopwaarde en kosten gerelateerd aan sorteer- of klassificeertaken kunnen verdelen. Teler afrekening: Maakt het mogelijk om teler afrekeningen te maken op basis van sortering, verpakking, of verkopen per order (account sales) of meerdere orders (pooling), beheert commissies en terugbetalingen van claims, berekent leveranciersbetalingen, registreert commissie afspraken en boekt afrekeningen.

AI-gedreven innovatie en partnerschap dat verder gaat dan software

Aptean maakt gebruik van AI om de rapportage te verbeteren, datagestuurde besluitvorming te vergemakkelijken en afstemmingsprocessen te ondersteunen. Door AI-gestuurde efficiëntie te integreren met gespecialiseerde sectorfunctionaliteit kunnen AGF-bedrijven patronen beter analyseren, middelen optimaliseren en de nauwkeurigheid van gegevens garanderen, waardoor ze de dagelijkse operationele uitdagingen voor kunnen blijven.

In een complexe sector zet Aptean Food & Beverage ERP een nieuwe maatstaf voor succes, door de tools en inzichten te bieden die AGF-bedrijven nodig hebben om te floreren.

Over Aptean

Aptean is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van branchespecifieke software die fabrikanten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. Dankzij de snelle implementaties helpen de producten, diensten en betrouwbare expertise van Aptean bedrijven van elke omvang to be Ready for What’s Next, Now®. Aptean heeft zijn hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia en kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Bezoek www.aptean.com voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen.

Aptean en Ready for What’s Next, Now zijn geregistreerde handelsmerken van Aptean, Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze geassocieerd zijn.

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met

MediaRelations@Aptean.com