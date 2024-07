Bombardier installe le modèle grandeur nature de l’avion d’affaires Challenger 3500 à Olbia, en Italie, pour la présenter aux clients durant l’été

Le modèle de l’avion d’affaires Challenger 3500 de Bombardier est présenté à l’Aéroport Costa Smeralda d’Olbia, en Italie, après des escales à Paris et à Nice

Le modèle pleine grandeur est exposé pour tout l’été au terminal privé de services aéronautiques de Sardaigne, présentant aux clients la cabine primée du Challenger 3500 et son fauteuil Nuage exclusif

Un confort exceptionnel, de remarquables performances et une fiabilité à toute épreuve permettent au Challenger 3500 de se démarquer comme choix de prédilection dans l’aviation d’affaires





OLBIA, Italie, 08 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a le grand plaisir d’annoncer la présence du modèle grandeur nature de l’avion Challenger 3500 au terminal privé de l’Aéroport Costa Smeralda d’Olbia, en Italie. Durant tout l’été, des clients de l’aviation d’affaires auront une occasion de vivre en vrai l’expérience de sa cabine primée et d’admirer les fauteuils révolutionnaires de cet avion superintermédiaire. L’itinéraire du modèle d’avion pleine grandeur comprenait des escales à Paris et à Nice, en France, et offre aux clients européens de découvrir commodément les caractéristiques novatrices et sophistiquées qui font de l’avion Bombardier Challenger 3500 le chef de file de sa catégorie.

« La présence du modèle du Challenger 3500 de Bombardier dans une destination voyage aussi fréquentée qu’Olbia témoigne de notre engagement à offrir une façon simple et sans stress de voir nos produits », a déclaré Emmanuel Bornand, vice-président, Ventes internationales de Bombardier. « C’est l’une des nombreuses façons que nous avons de faire de l’expérience d’aviation d’affaires une expérience unique. À chaque étape, nous adaptons constamment nos services et notre soutien pour rencontrer nos clients à leur altitude, ce qui ne peut découler que d’une compréhension sincère de qui ils sont et de ce dont ils ont besoin. Nous sommes reconnaissants d’avoir cette occasion de présenter en Sardaigne, dans ce magnifique terminal de services aéronautiques, le confort extraordinaire, le luxe et les fonctionnalités technologiques fluides de l’avion Challenger 3500, l’avion d’affaires le plus vendu. »

L’avion d’affaires Challenger 3500, couronné « meilleur d’entre les meilleurs » des prestigieux prix Red Dot Awards du design de produits, offre la cabine la plus large des avions de sa catégorie, procurant aux passagers un sentiment inégalé d’espace et de confort. La cabine aménagée sur mesure est un sommet d’innovation et de luxe, équipée de la première technologie à contrôle vocal intégrée de l’industrie sur son segment de marché, d’écrans 4K et de fauteuils Nuage révolutionnaires de Bombardier qui offrent un confort et un soutien sans égal en reproduisant les mouvements naturels du corps humain.

Conçu en ayant la notion de bien-être en tête, cet avion à la fine pointe de la technologie propose la plus faible altitude cabine des avions de sa catégorie, soit une altitude cabine de 4 850 pieds, ce qui réduit grandement la fatigue des passagers et améliore leur mieux-être global. L’isolation sonore évoluée contribue à la sérénité de l’environnement de voyage, permettant aux passagers de travailler, de se reposer ou de converser en toute tranquillité.

L’autonomie de l’avion Challenger 3500 de 3 400 milles marins (6 297 kilomètres) est impressionnante, ce qui lui permet de s’envoler de Olbia pour se rendre sans escale à peu près partout en Europe et jusqu’aux villes les plus prisées d’Afrique et du Moyen-Orient, parmi dont Abu Dhabi, Lagos, Nairobi et Brazzaville. À cette autonomie remarquable s’ajoute le fait que l’avion superintermédiaire peut être exploité sur des aéroports d’accès difficile du monde entier, grâce à sa distance de décollage de 1 474 mètres (4 835 pieds) et à sa distance d’atterrissage de 703 mètres (2 308 pieds).

La suite avionique axée sur le pilote du Challenger 3500 assure une expérience de pilotage fluide, et les performances globales de l’avion lui permettent d’afficher un taux de ponctualité technique remarquable de plus de 99,8 %. Avec les plus faibles coûts d’exploitation directs des avions sa catégorie, l’avion Challenger 3500 incarne fiabilité et valeur.

Les personnes passant par l’Aéroport Costa Smeralda sont invitées à venir voir le modèle de l’avion Challenger 3500 de Bombardier n’importe quand et sans rendez-vous, pendant les mois de juillet et d’août. De plus, les clients qui souhaitent découvrir l’avion superintermédiaire peuvent réserver une visite privée en communiquant avec l’équipe des ventes de Bombardier.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

