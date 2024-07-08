Winvest Group Limited 宣布与电信领导企业PAVOCOMMS达成新合作

内华达州埃诺市, July 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Winvest Group Limited (OTC: WNLV)（“Winvest”），是一家拥有多元化媒体和娱乐投资组合的投资控股公司，今宣布与成立于2011年的马来西亚电信公司 Pavo Communications Sdn. Bnd.（“PAVOCOMMS”）建立新的合作伙伴关系。PAVOCOMMS 因其广受欢迎的产品Mcalls而闻名，这是一种数据、语音和短信的SIM卡套餐，奖励兑换兼容的平台。







Winvest首席执行官Jeffrey Wong表示：“我们非常高兴能与PAVOCOMMS合作，共同开发一个集电信、电子商务和金融服务的综合平台。这个合作为消费者提供了通过行业领先的电信订阅模式实现无缝全球连接和移动服务的机会。”

此次与PAVOCOMMS的合作我们将引入Viesta平台，用户可以在这个平台购买数据套餐，并将其作为一个市场。此外，Viesta的用户能够在这个电子商务平台上使用Airtime来购买数据套餐并在电子商务市场享受轻松购物体验中受益，从而扩大其选择和灵活性。我们计划在未来打造一个全方位的超级应用程序。

当新平台推出后，用户不仅可以从灵活的全球通信服务中受益，还能够利用剩余的通话时间和获得的奖励在全球电子商务市场中购买商品或服务。这意味着未使用的通话时间既能保持其价值，也可以用来购买其他需要的商品或服务。

“这种整合方法为今天的数字游民族和具有创业精神的消费者提供了无与伦比的便利和竞争优势” Wong说道。“我们坚信这一激动人心的合作将帮助Winvest在技术领域实现多样化和创新，推动公司未来的增长并最终实现IPO上市。”

关于Winvest Group Limited:

Winvest Group Limited是一家投资控股公司，专注于媒体和娱乐、制作和电影制作以及在国内和国际流媒体平台和媒体渠道上的营销和分销。Winvest将开发和管理各种多语言电影和电视项目。有关Winvest及其投资机会的更多信息，请访问 http://www.winvestgroup.co .

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