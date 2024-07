Globex fait l’acquisition de deux autres propriétés aurifères à fort potentiel

ROUYN-NORANDA, Québec, 08 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) souhaite informer ses actionnaires que suite à une transaction avec la Corporation IAMGOLD (IMG-TSX, IAG-NYSE), Globex a fait l’acquisition de deux projets aurifères localisés en Abitibi-Ouest au Québec. Globex a fait l’acquisition de l’ancienne mine aurifère Eldrich (aussi connue sous le nom de la Mine aurifère Pierre Beauchemin) située au nord-ouest de la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que l’acquisition de la propriété aurifère Porcupine-West, située à l’ouest de la Ville de Duparquet, au Québec. Globex a acquis ces deux propriétés en échange des propriétés Rich Lake (métaux de base) et Lac à l’Eau Jaune (or) appartenant à Globex. Les deux compagnies, Globex et IAMGOLD gardent une redevance nette de fonderie (NSR) d’un pourcent (1%) sur leurs propriétés respectives vendues. Les deux royautés additionnelles apportent le total des royautés de Globex à 105. Aucun argent comptant, ni actions n’ont fait partie de cette transaction.



Mine aurifère Eldrich

La Mine aurifère Eldrich est localisée à 14 km au nord-ouest de la ville de Rouyn-Noranda et comporte 8 titres miniers totalisant 235,55 ha. Entre 1955 et 1962, 652 400 t, à une teneur de 4,8 g/t Au (100 679 oz Au), ont été minées à partir de 7 niveaux jusqu’à une profondeur de 309 m (1 015 pi). En 1987, Cambior a annoncé une ressource de 1 433 100 t à une teneur de 5,3 g/t Au (244 195 oz Au). La production commença en 1989 et se termina en 1993. Les ressources restantes sont évaluées à 213 317 t à une teneur de 5,8 g/t (39 788 oz Au) utilisant une teneur de coupure de 4 g/t Au et en ramenant les plus hautes valeurs à 30 g/t Au. (Note: En 1988, le prix de l’or passait d’un haut à 483,00 $ l’once à un bas à 395,00 $ l’once, terminant l’année à 410,00 $ l’once, alors que l’étude de profitabilité de Cambior anticipait un prix de 560,00 $ l’once). Considérant que le prix de l’or est maintenant 6 fois plus élevé qu’en 1988, Globex estime qu’un regard nouveau vis-à-vis l’exploration et le potentiel économique de la mine sont justifiés. Il est important de noter que le secteur de la mine n’a pas été beaucoup foré sous le niveau 10 (+/- 500 m). Nous considérons qu’il existe un potentiel significatif en profondeur ainsi qu’au nord et au sud du dépôt où l’on retrouve, dans les données des forages historiques, de multiples intersections aurifères à teneur économique telles que 7,46 g/t Au sur 15,6 m et 6,53 g/t Au sur 41,8 m et 4,36 g/t Au sur 15 m provenant de la zone Boulder Hill B et 3,95 g/t Au sur 38,0 m, 4,67 g/t Au sur 51.0 m, 5,60 g/t Au sur 40,3 m et 16,17 g/t Au sur 7,0 m provenant de la zone Boulder Hill A. Ces deux zones sont localisées au nord dans l’axe de la mine (note: les longueurs mentionnées sont des longueurs carottes provenant des forages effectués entre 1947 et 1953 ainsi qu’en 1974).

La minéralisation aurifère à la Mine Eldrich suit une structure nord-nord-est avec un pendage de 35-45 degrés vers le sud-est. La minéralisation est associée avec la pyrite à l’intérieur de quatre unités principales: méta-trondhjemite, méta-tonalite, roches hybrides et méta-diorite, toutes associées spatialement à une série de filons-couches subhorizontales de forme tabulaire formant un ensemble génétiquement relié.

Propriété Porcupine-West

La propriété Porcupine-West est localisée dans le canton d’Hébécourt, au Québec, à l’ouest de la Ville de Duparquet et comprend 89 titres miniers totalisant 4 711,27 hectares couvrant sur plus de 14 kilomètres la structure aurifère de la Faille de Destor-Porcupine.

Les données compilées montrent que 355 forages totalisant 52 339 m ont été réalisés incluant 153 forages de till. La longueur moyenne des forages est de 270 m et le plus long forage est de 1 122 m. Un bon nombre de levés géophysiques ont été complétés sur la propriété incluant des levés aériens et au sol magnétiques et électromagnétiques, des levés PP, ainsi que des levés au Beep Mat.

Des minéralisations aurifères ont été obtenues à plusieurs endroits sur la propriété le long des 14 km. Deux secteurs ont fait l’objet de quantité de forage plus importante incluant la zone Nemrod sur une longueur de 1,6 km et une épaisseur de 280 m ainsi que la zone Structure 71 correspondant à plusieurs lentilles, dont la lentille Principale d’une longueur de 200 m long et d’une épaisseur de 2,5 m qui a été testée jusqu’à une profondeur de 120 m montrant une épaisseur variant de 1,5 m à 5,6 m. Les autres lentilles #2, #3 et #4 ont retournées des valeurs aurifères entre 2 g/t Au et 6,7 g/t Au sur des épaisseurs variables allant jusqu’à 3 m. Globex considère que la propriété détient un fort potentiel non testé plus spécifiquement en profondeur et le long des structures parallèles et recoupantes à la Faille de Destor-Porcupine.

La minéralisation est principalement composée de pyrite et de faible quantité d’arsénopyrite et de chalcopyrite dans des zones altérées (perte en K 2 O et enrichissement en Na 2 O) à l’intérieur de basalte. On rapporte une ressource historique de 195 300 t à une teneur de 5,2 g/t Au, incluant 156 630 t à une teneur de 5,1 g/t Au correspondant à la lentille Principale.

Plusieurs autres secteurs sur la propriété, les indices Hébécourt Lake et St-François ont aussi retournés des valeurs aurifères. Ces secteurs ont été moins testés par forage que les deux autres secteurs mentionnés précédemment.

L’acquisition de +14 km le long de la Faille Destor-Porcupine, positionnée entre les mines aurifères Beattie et Donchester vers l’est et Harker-Halloway vers l’ouest, en plus de la mine aurifère Eldrich, ajoute du terrain à potentiel aurifère d’une importance significative dans le portefolio de Globex.

Note: Toute l’information technique et historique présentée dans ce communiqué provient des données fournies à Globex de la part de la Corporation IAMGOLD ainsi que des fichiers Sigéom du Gouvernement du Québec. Globex n’a pas encore fait une révision en détail de toute l’information technique disponible.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

