IVI RMA Global 与 Lavima Fertility 携手开展生育治疗研究

西班牙巴伦西亚和布鲁塞尔, July 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 寻求无需促排卵即可获取卵母细胞的替代方法是生殖医学领域的一项开创性研究。 促排卵过程中可能带来的不便是目前一些考虑开始生殖治疗的女性和夫妇所面临的一道障碍。 事实上，每五对夫妇中就有一对因为这个原因而不考虑生育二胎。



促排卵是辅助生殖治疗的初始阶段，也是迄今为止生育治疗中取得进展最少的阶段。 这是女性决定准备成为母亲时面临的主要心理障碍之一。 她们中的许多人担心这个过程会对她们的身体和情绪产生怎样的影响。

为在这一领域取得进展，IVI RMA GLOBAL 与 Lavima Fertility, Inc. 签署了一项独家协议，后者是一家美国生育领域的公司，拥有 CAPA-IVM 全新无激素生育治疗技术的使用权。 IVI RMA Global 和 Lavima Fertility 携手开辟了一条开创性的研究路线，旨在为希望开始辅助生殖治疗或卵子玻璃化冷冻保存的女性免除刺激排卵的过程。

“我们知道，促排卵阶段可能会面临一些焦虑，并且可能会阻碍开始治疗的决定。 因此，IVI 和 Lavima Fertility 一起主动采取行动，挑战科学极限，尝试优化对于某些患者而言治疗过程中这一非常微妙的部分。”IVI Valencia 妇科医生 Nuria Pellicer 博士解释道。

在诊所主任 Ernesto Bosch 博士、Nuria Pellicer 博士以及 IVI RMA Global 的科学主任 Juan Antonio García Velasco 博士的共同指导下，IVI Valencia 总部开始了一项临床研究。 Lavima Fertility 将提供 CAPA-IVM 技术和培养基添加剂，以支持这项临床研究，使未成熟卵母细胞可以在女性卵巢外体外成熟，而无需刺激排卵。 IVI RMA Global 集团的其他诊所随后也将加入这项研究。

Bosch 博士表示：“我们的主要目标是通过研究继续造福女性，并消除那些决定不开始治疗的患者的心理障碍。她们担心刺激排卵可能会对她们的身体和情绪产生影响，虽然与这一过程相关的症状通常表现轻微，且几天后就会消失。”

尽管刺激排卵是生育治疗的基本步骤，但据估计，有 20% 的夫妇由于担心其可能带来的影响而放弃生育二胎：“通过我们的持续研究工作，从科学中找到改善这一过程的方法令人兴奋且前景光明，这使我们能够继续以开创性的方式和最新的进展帮助那些把最大心愿托付给我们的女性。”Pellicer 博士总结道。

“在辅助生殖治疗 (ART) 中避免控制性促排卵与激素扳机结合使用，显然是一项伟大的科学和临床创新。”Lavima Fertility 的 Johan Smitz 教授博士说道。

从未经刺激的小卵泡中取出未成熟的卵子。 然后，使用多种培养基添加剂，通过一种新颖的两步法培养卵丘卵母细胞复合体在体外成熟。 这项技术称为 CAPA-IVM。 亚洲开展了五项随机临床研究，已有超过 850 名婴儿使用这种新型的无激素生育治疗技术出生，这证明了 CAPA-IVM 的安全性。

“我们很高兴 IVI RMA Global 与 Lavima Fertility 能在无激素生育治疗领域开展研究合作。 IVI RMA Global 是全球最大的试管婴儿连锁机构，与 IVI RMA Global 诊所在这一领域的合作将使 CAPA-IVM 技术在未来惠及全球更多患者。”Smitz 教授总结道。

关于 IVI

IVI 成立于 1990 年，是西班牙首家专门从事人类生殖的医疗机构。 自那时起，凭借持续创新和开发极具革新性的辅助生殖疗法，该公司已帮助超过 25 万名婴儿诞生。

该公司是怀孕率最高的欧洲辅助生殖中心之一；事实上，大多数向 IVI 咨询不孕不育问题的夫妇都能如愿以偿。 此外，该公司还拥有一支 2,500 多名专业人员组成的团队，其中包括世界上一些最好的妇科医生。

IVI 隶属于 IVI RMA Global 集团，业务遍及 15 个国家/地区。 除西班牙外，该公司还在葡萄牙、意大利、捷克、北欧国家、英国、美国、加拿大、巴拿马、巴西和智利开展业务。

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Lucía Renau lucia.renau@ivirma.com

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关于 Lavima Fertility, Inc.

Lavima Fertility 成立于 2020 年，脱离布鲁塞尔自由大学 (VUB) 独立创办。 Lavima 拥有 CAPA-IVM 技术的全球独家许可，该技术最初由 Johan Smitz 教授及其同事在布鲁塞尔自由大学开发。 CAPA-IVM 技术是一种完全无激素的新型生育治疗技术。 在亚洲国家/地区和澳大利亚，已有数千名患者接受了 CAPA-IVM 治疗。 经过 CAPA-IVM 治疗周期后，已有超过 850 名婴儿诞生。 CAPA-IVM 技术在主要地区受到授权专利的保护。 Lavima Fertility 正在与领先的 IVF 诊所合作，在不同患者群体中对 CAPA-IVM 技术进行评估，以进一步优化该技术，完成 CAPA-IVM 系统组件的临床开发。

www.lavimafertility.com

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André Rosenthal andre.rosenthal@lavimafertility.com

Johan Smitz johan.smitz@lavimafertility.com