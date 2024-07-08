IVI RMA Global 和 Lavima Fertility 聯手開展生育治療研究

華倫西亞，西班牙和布魯塞爾, July 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 尋找無需卵巢刺激即可獲取卵母細胞的替代方法，是生殖醫學的開創性研究方向。 卵巢刺激過程所產生的不便目前是一些考慮開始生殖治療的女性和夫婦的一個障礙。 實際上，每五對夫婦中就有一對因為這個原因沒有開始要第二胎。



卵巢刺激是輔助生殖治療的初始階段，也是迄今為止不孕症治療中相關進展最少的階段。 這是女性在決定要成為母親時的主要心理障礙之一。 許多女性擔心該程序可能對她們的身心健康產生影響。

IVI RMA GLOBAL 致力於在這一範疇有所進展，已與美國生育領域公司 Lavima Fertility, Inc. 簽署了獨家協議。 Lavima Fertility, Inc. 擁有獲能體外成熟 (CAPA-IVM) 技術的權利，這是一項新型無激素生育治療技術。 IVI RMA Global 和 Lavima Fertility 聯手開創了突破性的研究方向，旨在消除希望開始輔助生殖或卵子玻璃化冷凍治療的女性的卵巢刺激。

IVI 華倫西亞的婦科醫生 Nuria Pellicer 解釋說：「我們知道女性會在卵巢刺激階段出現焦慮，並可能會妨礙她們開始治療的決定。 為此，IVI 與 Lavima Fertility 已著手採取行動，並且向科學提出挑戰，嘗試完善某些患者在治療過程中這個非常微妙的部分」。

在診所總監 Ernesto Bosch 醫生和 Nuria Pellicer 醫生，以及 IVI RMA Global 的科學總監 Juan Antonio García Velasco 醫生的共同指導下，一項臨床研究已在 IVI 華倫西亞總部展開。 Lavima Fertility 透過提供 CAPA-IVM 技術和培養基補充劑支持這項臨床研究，這些補充劑可使未成熟的卵母細胞在女性卵巢外體外成熟，且無需進行卵巢刺激。 IVI RMA Global 集團的其他診所將隨後加入這項研究。

Bosch 醫生說道：「我們的主要目標是透過研究繼續造福女性，並消除那些因擔心卵巢刺激對其身心健康產生影響而決定不開始治療的女性的心理障礙，儘管與此程序相關的症狀通常為中度，並在幾天內消失」。

儘管卵巢刺激療法是生育治療的一個基本步驟，但估計有 20% 想要第二胎的夫婦由於對卵巢刺激可能產生的影響感到抗拒而未有要第二胎，Pellicer 醫生總結道：「在我們的持續研究工作中，從科學中找到改善此過程的方法是一個令人振奮和充滿期待的項目，該療法使我們能夠繼續以開創性的方式和最新的進展，幫助那些把最大願望託付給我們的女性。」

Lavima Fertility 的 Johan Smitz 教授兼醫生說道：「在輔助生殖技術（ART）中避免控制性卵巢刺激與促進排卵激素的使用，顯然是一項偉大的科學與臨床創新。」

未成熟的卵子是從未經刺激的小囊狀卵泡中取出的。 然後，使用多種培養基補充劑讓卵丘-卵母細胞複合體透過一種新穎的兩步流程在體外 成熟。 這項技術被稱為 CAPA-IVM。 在亞洲已進行了五項隨機臨床研究，並且已有超過 850 名嬰兒透過該新穎無激素的生育治療技術出生，引證了 CAPA-IVM 的安全性。

Smitz 教授總結說：「我們對 IVI RMA Global 與 Lavima Fertility 在無激素生育治療領域的研究合作感到振奮。 IVI RMA Global 是全球最具規模的體外人工受孕（IVF）連鎖機構，在該領域與 IVI RMA Global 診所開展合作將令 CAPA-IVM 技術在未來能惠及全球更多的患者。」

IVI 簡介

IVI 於 1990 年成立，是西班牙首家完全專注於人類生殖的醫療機構。 自此以後，由於持續創新並開發出最先進的輔助生殖治療方法，它幫助了超過 25 萬名嬰兒的誕生。

IVI 是歐洲擁有懷孕率最高的醫療中心之一；實際上，大多數為不孕問題諮詢 IVI 的夫婦都實現了他們的目標。 此外，IVI 擁有一支超過 2,500 多人的專業團隊，其中包括世界頂尖婦科醫生。

IVI 是 IVI RMA Global 集團的一部分，業務遍及 15 個國家或地區。 除了西班牙外，IVI 還在葡萄牙、意大利、捷克、北歐國家、英國、美國、加拿大、巴拿馬、巴西和智利等地設有辦事處。

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Lavima Fertility, Inc. 簡介

Lavima Fertility 成立於 2020 年，是從布魯塞爾自由大學（VUB）衍生出來的公司。 Lavima 擁有 CAPA-IVM 技術的全球獨家許可權，該技術最初由 Johan Smitz 教授及其同僚於布魯塞爾自由大學開發。 CAPA-IVM 技術是一項新穎、完全不涉及激素的生育治療技術。 在亞洲國家和澳洲已經有數千名患者接受了 CAPA-IVM 治療。 在 CAPA-IVM 治療周期結束後，已經有超過 850 名嬰兒誕生。 CAPA-IVM 技術在大多數國家或地區獲授權專利保護。 Lavima Fertility 正與頂尖的 IVF 診所合作，以評估 CAPA-IVM 技術在不同患者隊列中的應用，旨在進一步完善該技術並完成 CAPA-IVM 系統套件的臨床開發。

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