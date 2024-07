Ouverture de trois nouveaux Soma Fit Club

Des centres révolutionnaires et sophistiqués de remise en forme maintenant à St-Hilaire, Boucherville et Rosemère

MONTRÉAL, 08 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Soma Fit Club est fier d'annoncer l'ouverture de trois nouveaux centres de remise en forme révolutionnaires à St-Hilaire (mai 2024) Boucherville (juin 2024) et Rosemère (septembre 2024). Fort du succès de son premier établissement à Griffintown, Montréal, Soma Fit Club continue d'étendre son concept innovant et sophistiqué de remise en forme.

Découvrez l'avenir du fitness dans ce gym-boutique EMS, où des entraînements personnalisés de 20 minutes sont adaptés à vos besoins et guidés par des entraîneurs experts qui suivent méticuleusement vos progrès. Grâce à la technologie de pointe de la stimulation musculaire électrique (EMS), les séances fournissent des rapports de performance détaillés, vous permettant de rester au sommet de votre parcours de remise en forme. Cette méthode d'entraînement intense, ciblée et extrêmement efficace est conçue pour un succès à long terme, ce qui en fait le choix idéal pour les passionnés de fitness occupés.





« Aujourd’hui plus que jamais, les gens recherchent le sentiment d'appartenance à une communauté qu'offrent généralement les clubs-boutiques. C’est pourquoi nous avons eu l’idée de créer Soma Fit Club et de proposer des entraînements personnalisés et une expérience unique de fitness. Cette approche innovante répond également aux exigences des clients d'aujourd'hui qui recherchent de plus en plus un entraînement à la fois fonctionnel et agréable. » ont souligné Étienne Boulay, ancien footballeur professionnel et homme d’affaires et Richard Turcotte, animateur radio et télévision et entrepreneur, tous deux actionnaires du projet Soma Fit Club.

Soma Fit Club a ouvert son premier emplacement à Griffintown, Montréal, en avril 2024, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'innovation en matière de fitness. L'entreprise fonctionne sur un modèle de franchise, permettant une expansion rapide avec des passionnés de fitness et des entrepreneurs, avec des plans pour ouvrir d'autres emplacements tout au long de l'année et au-delà. S'appuyant sur le succès de sa technologie avancée aux États-Unis et en Europe, Soma Fit Club vise à apporter des solutions de fitness de pointe à un public mondial.





LA TECHNOLOGIE EMS LA PLUS AVANCÉE AU MONDE

L’EMS fonctionne en envoyant des pulsions électriques à basse fréquence pour contracter manuellement les fibres musculaires pendant l'exercice, augmentant ainsi l'intensité de l’entraînement. Le pouvoir transformateur de l’EMS permet aux adeptes d’atteindre leur forme corporelle avec moins d’effort et de temps qu’un entraînement traditionnel.

Ces entraînements EMS sont doux pour les articulations, ce qui les rend idéaux pour ceux qui se remettent de blessures tout en offrant des résultats très efficaces et en maintenant leur forme et leur force. Parfaits pour les débutants et les athlètes chevronnés, les séances sont encadrées par des experts qualifiés qui assurent des sessions précises et personnalisées.

Soma Fit Club est la première et la seule entité à Montréal à s’associer à XBody, une marque européenne renommée et pionnière de l’EMS qui offre la technologie la plus avancée au monde. L’idée est de proposer un entraînement motivé par les résultats en peu de temps ; la solution parfaite pour les personnes aux styles de vie modernes et occupés. La formule gagnante de Soma Fit Club est la suivante : deux entraînements de musculation de 20 minutes et un entraînement de cardio de 20 minutes par semaine. Lorsqu'elle est combinée à un mode de vie sain, des résultats notables peuvent être observés après seulement six séances.

« C’est un réel plaisir pour nous de nous associer à une équipe de véritables guerriers de l’entrepreneuriat pour mettre sur pied Soma Fit Club, un projet ambitieux et innovant. De plus, grâce à une équipe de franchisés motivés, nous sommes fiers d'annoncer l'ouverture prochaine de nos clubs à Boucherville, Saint-Hilaire et Rosemère. Nous sommes très fiers du succès entourant le lancement de notre club sophistiqué ! » a partagé Stéphanie Beaudry, Présidente de Soma Fit Club.

Pour en savoir plus sur Soma Fit Club et l’équipe derrière le projet : www.somafitclub.com.





À PROPOS DE SOMA FIT CLUB

Soma Fit Club offre une expérience de remise en forme révolutionnaire. Intégrant la technologie de stimulation musculaire électrique (EMS) avancée et d'autres traitements de bien-être progressifs, le club propose des programmes personnalisés pour tous les niveaux de condition physique. Cette convergence de la technologie et du bien-être représente une nouvelle ère dans le domaine de la remise en forme, offrant des résultats exceptionnels en moins de temps.

Contact média Soma Fit Club :

Marie-Pier Lessard

mariepier@zakcom.ca

