Appel à Recycler annonce que Christine Sinclair, la légende du soccer canadien, devient ambassadrice du programme « Recyclez Vos Batteries, Canada! »

TORONTO, 08 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler, le plus important programme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, est ravi d’annoncer que la légende du soccer canadien, Christine Sinclair, devient la nouvelle ambassadrice officielle de son programme de recyclage de piles et batteries destiné aux consommateurs, « Recyclez vos batteries, Canada! ». Christine Sinclair, qui a récemment pris sa retraite du soccer professionnel international après une carrière impressionnante de 23 ans avec l’équipe nationale canadienne, est largement reconnue pour avoir mené son équipe à une médaille d’or olympique. Elle est également la joueuse de la FIFA qui a inscrit le plus de buts au niveau international.

Ce nouveau rôle de Christine Sinclair comme ambassadrice du programme renforce la mission d’Appel à Recycler, qui vise à protéger l’environnement et à encourager des pratiques responsables en matière de recyclage des piles et batteries au Canada. Sa détermination et son engagement à inspirer les générations à venir aideront à faire progresser les initiatives de recyclage de piles et batteries d’Appel à Recycler. Leur but commun est de protéger l’environnement du Canada. Dans son rôle d’ambassadrice du programme, Christine Sinclair prêtera sa voix à plusieurs initiatives éducatives pour encourager la participation des consommateurs, des jeunes et des communautés, et pour inspirer les Canadiens à accroître leurs pratiques de recyclage de piles et batteries.

« Nous sommes incroyablement honorés d’accueillir Christine Sinclair au sein de l’équipe d’Appel à Recycler Canada, » a déclaré Jon McQuaid, vice-président, Marketing, Communication et Innovation, Appel à Recycler Canada. « Sa passion pour inspirer les jeunes est inestimable alors que nous continuons à encourager les Canadiens à avoir un impact positif sur notre environnement grâce au recyclage responsable des piles et batteries. »

Son dévouement de longue date envers son pays et son succès professionnel sur le terrain ont conféré à Christine Sinclair le statut de figure emblématique canadienne, et elle a inspiré les Canadiens d’un océan à l’autre tout au long de son parcours. Dans le cadre de ce partenariat, Appel à Recycler et Christine Sinclair accroîtront la sensibilisation à l’égard de l’importance et de la facilité du recyclage des piles et batteries et motiveront la prochaine génération à assumer la responsabilité environnementale.

« Pendant 23 ans, j’ai fièrement représenté le Canada sur la scène mondiale, démontrant que nous, les Canadiens, pouvons réaliser de grandes choses quand nous le décidons, » a déclaré Christine Sinclair. « J’ai maintenant un nouvel objectif, celui de protéger l’environnement du Canada. Comme sur le terrain, atteindre nos objectifs exige un travail d’équipe! C’est pourquoi je suis ravie de collaborer avec Appel à Recycler dans le cadre du programme “ Recyclez vos batteries, Canada! ” pour encourager les Canadiens à “ Collecter, protéger, déposer ” leurs piles et batteries usagées. »

Dans le cadre de ses efforts continus pour éduquer le public en matière de recyclage de piles et batteries, et particulièrement les jeunes, Appel à Recycler sollicite activement la participation des communautés canadiennes au moyen d’initiatives locales. En 2024, le programme « Recyclez vos batteries, Canada! » est fier de parrainer une variété d’organisations sportives à l’échelle du Canada, notamment Baseball Manitoba, Burnaby Soccer Club, Kamloops Blaze Soccer Club, North Vancouver FC, Peninsula FC, Richmond FC, entre autres.

En plus de garder les piles et batteries usagées hors des sites d’enfouissement, le recyclage permet la récupération de matériaux précieux qui peuvent être réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits, réduisant ainsi les coûts de production et l’impact environnemental et contribuant à une économie circulaire robuste. Les Canadiens peuvent collecter leurs piles et batteries usagées et les apporter à l’un des 12 000 points de dépôt pratiques « Recyclez vos batteries, Canada! » situés partout au Canada, incluant d’importants magasins de détail, des centres de recyclage et des bâtiments publics. Pour trouver un point de dépôt, consultez RecyclezVosBatteries.ca.

À propos d’Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler®, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses plus de 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables.

Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L’organisation exploite des programmes reconnus à l’échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d’organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles et batteries de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. De plus, elle confie toute la gestion de son infrastructure informatique à un fournisseur détenant la certification ISO 27001. Sa réputation en matière d’excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d’établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

