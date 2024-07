Chinas Ausgrabungsstätte Liangzhu gehört seit fünf Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe und versprüht den Charme einer einzigartigen Zivilisation

HANGZHOU, China, July 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 6. Juli läutete China die Mäßige Hitze der vierundzwanzig Jahreseinteilungen ein, die das Herannahen von extrem heißem Wetter ankündigt. In Hangzhou, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Zhejiang, ist dieser Tag zugleich der Auftakt zu verschiedenen Veranstaltungen anlässlich des fünften „Hangzhou Liangzhu Day“ und des fünften Jahrestags der Aufnahme der archäologischen Stätte Liangzhu in die Liste des Weltkulturerbes.



Mit diesen vom Hangzhou Liangzhu Archaeological Administrative District Management Committee organisierten Veranstaltungen, darunter interkulturelle Dialoge und Ausstellungen, soll die Liangzhu-Kultur vorgestellt und Liangzhu weltweit bekannt gemacht werden, um die Stätte als Kulturerbe von globaler Bedeutung zu etablieren.



„Liangzhu“ heißt übersetzt „schönes Land im Wasser“. Die antike Stadt Liangzhu ist eine der frühen Kulturstätten der Jungsteinzeit am Unterlauf des Jangtse.

Innerhalb des weitläufigen Ausgrabungsgeländes sind zahlreiche Relikte wie Flusskanäle, verkohlter Reis, Jade-Artefakte und Grabstätten entdeckt worden, die auf ein komplexes Wassermanagementsystem, einen hochentwickelten Reisanbau, einheitliche kulturelle Überzeugungen und ein differenziertes gesellschaftliches System hinweisen.

Diese Funde offenbaren die materielle und geistige Welt einer etwa 5.300 bis 4.300 Jahre alten Hochkultur und sind ein einzigartiges Zeugnis der Existenz der chinesischen Zivilisation seit mehr als 5.000 Jahren.

Am 6. Juli 2019 wurde die Ausgrabungsstätte Liangzhu während der 43. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku zur Aufnahme in die Welterbeliste zugelassen. Sie wurde damit zur 55. Welterbestätte in China und hat die bestehende Lücke in der Welterbeliste für archäologische Stätten der Jungsteinzeit in Ostasien geschlossen.

Als Welterbestätte unterliegt sie der Verpflichtung, der UNESCO regelmäßig Evaluierungsberichte vorzulegen. Ein zentraler Aspekt dieser Berichte ist das Monitoring der Stätte.

Die Ausgrabungsstätte Liangzhu hat dank der fortschrittlichen digitalen Technologie in Hangzhou die Herausforderung gemeistert, eine Vielzahl von Punkten auf dem riesigen Areal mit begrenztem Personalaufwand durch den Einsatz von digitaler Technologie zu überwachen.

Das Hangzhou Liangzhu Archaeological Administrative District Management Committee hat verschiedene digitale Anwendungen zur Einrichtung eines intelligenten Verwaltungssystems für diese Ruinen von unschätzbarem Wert entwickelt, das die Ausgrabung, den Schutz, die Erforschung und die Nutzung von Kulturdenkmälern umfasst.

In der Monitoringhalle des Monitoring- und Managementzentrums der Stätte können die Mitarbeiter per Mausklick sofort Echtzeitbilder von verschiedenen Stellen der Stätte abrufen und so eine effiziente und zeitnahe Überwachung der Kulturdenkmäler gewährleisten.

Der Erhalt der archäologischen Stätte von Liangzhu bedeutet nicht nur, sie zu schützen, sondern auch, sie lebendig werden zu lassen.

Dank Technologien wie 5G, VR und AR können die Besucher nicht nur Schauplätze der Stätte erleben, sondern auch in die Zeit vor 5.000 Jahren zurückreisen und gemeinsam mit den Menschen von damals an Aktivitäten wie Jagen, Fischen und Ritualen teilnehmen.

Unterdessen sind die typischen Stilelemente der Liangzhu-Kultur in eine Vielzahl von kulturellen und kreativen Erzeugnisse eingeflossen.

Angefangen bei Blindbox-Puppenfiguren, die von den Liangzhu-Ahnen inspiriert sind, bis hin zu Schmuckaccessoires, die nach dem Vorbild ausgegrabener Jade-Artefakte gestaltet sind, erfreuen sich Liangzhu-Produkte bei den Touristen großer Beliebtheit. Mittlerweile gibt es mehr als 700 Produkte zum Thema Liangzhu, die zu einem vielfältigen Portfolio kultureller Liangzhu-Derivate beitragen.

„Die Ausgrabungsstätte Liangzhu bietet ein komplettes Ausstellungssystem, bestehend aus dem Liangzhu-Museum und drei archäologischen Parks“, so ein Mitarbeiter des Verwaltungsausschusses der Stätte. Seit 2019 wurden über 9 Millionen Besucher gezählt, was die Bedeutung und Beliebtheit der Stätte bei Touristen unterstreicht.

Über die Förderung der Liangzhu-Kultur im Inland durch die Entwicklung des kulturellen Tourismus hinaus ist Hangzhou außerdem bestrebt, die Liangzhu-Kultur weltweit bekannt zu machen und die internationale Präsenz der chinesischen Kultur durch verschiedene Maßnahmen zu stärken.

Im Herbst 2023 war Hangzhou Gastgeber der 19. Asienspiele. Kulturelle Elemente der Liangzhu-Kultur fanden sich in sämtlichen Aspekten der Spiele wieder, angefangen bei der Fackel, dem Maskottchen und dem Medaillendesign bis hin zur Errichtung der Austragungsorte, dem Sammeln und Weitergeben der Flamme der Asienspiele sowie der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie. All diese kreativen Verknüpfungen haben der Welt eine einzigartige fernöstliche Romantik vor Augen geführt.

Ende 2023 fand das erste Liangzhu-Forum in Hangzhou statt. Mehr als 300 Gäste aus dem In- und Ausland versammelten sich in der archäologischen Stätte Liangzhu, um mehr über die chinesische Zivilisation zu erfahren.

Im Jahr 2020 wurde der 6. Juli von der Legislative von Hangzhou zum „Hangzhou Liangzhu Day“ erklärt.

Zur Feier dieses besonderen Tages hat die Ausgrabungsstätte Liangzhu Kontakt zu anderen Welterbestätten wie Stonehenge in London und der Akropolis in Athen aufgenommen und wird in diesem Jahr mit der antiken Stadt Toledo in Spanien zusammenarbeiten. Im Rahmen dieses Austauschs sollen Innovationen und die Perspektiven des Denkmalschutzes erkundet werden.

Gegenwärtig entwickelt Hangzhou den „Liangzhu Cultural Corridor“, der die etwa 5.000 Jahre alte Liangzhu-Kultur, die über 2.000 Jahre alte Kanalkultur, die über 1.000 Jahre alte Jing Shan-Kultur und die moderne digitale Kultur miteinander verbinden soll.

Ziel ist es, aus dem Park der archäologischen Stätte Liangzhu eine kulturelle Pilgerstätte und ein kulturtouristisches Ziel mit hohem Bedeutungsgehalt, innovativen Errungenschaften und einzigartigem Charme entstehen zu lassen.

Quelle: Hangzhou Liangzhu Archaeological Administrative District Management Committee