Da cinque anni sulla mappa del patrimonio mondiale, il sito archeologico cinese di Liangzhu emana un fascino unico di civiltà

Il 6 luglio la Cina ha inaugurato il periodo di Calore Minore dei ventiquattro termini solari, segnando l'avvicinarsi del caldo torrido. Per Hangzhou, la capitale della provincia di Zhejiang nella Cina orientale, questo giorno annuncia anche una serie di attività per celebrare il quinto "Hangzhou Liangzhu Day" e il quinto anniversario dell'inclusione del sito archeologico di Liangzhu nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità.



Organizzate dal Hangzhou Liangzhu Archaeological Administrative District Management Committee, queste attività, che comprendono dialoghi interculturali e mostre, mirano a presentare la cultura di Liangzhu e a farla conoscere al mondo, affermandola come patrimonio culturale di importanza mondiale.

“Liangzhu” significa “bella terra nell’acqua”. L’antica città di Liangzhu era un primo stato con civiltà urbana durante il Neolitico nella regione del basso fiume Yangtze.

All’interno del suo vasto sito archeologico, un gran numero di resti, come canali fluviali, riso carbonizzato, manufatti di giada e sepolture, hanno fornito la prova di un complesso sistema di gestione delle acque, di una produzione di riso maturo, di credenze culturali unificate e di classi sociali differenziate.

Queste scoperte svelano la civiltà materiale e il mondo spirituale di un’antica civiltà risalente a circa 4.300-5.300 anni fa, fungendo da testimonianza unica degli oltre cinquemila anni di civiltà della Cina.

Il 6 luglio 2019, durante la 43esima sessione del Comitato del Patrimonio mondiale dell’UNESCO tenutasi a Baku, capitale dell’Azerbaigian, il sito archeologico di Liangzhu è stato inserito nella Lista del Patrimonio mondiale. È diventato il 55° sito del Patrimonio mondiale in Cina e ha colmato la lacuna nella lista del Patrimonio mondiale per i siti archeologici urbani neolitici dell’Asia orientale.

In quanto sito del Patrimonio mondiale, è tenuto a presentare all’UNESCO dei rapporti periodici di valutazione del sito stesso. Un aspetto cruciale di questi rapporti è il monitoraggio del patrimonio.

Beneficiando dell’avanzata tecnologia digitale di Hangzhou, il sito archeologico di Liangzhu ha affrontato la sfida di monitorare un’ampia gamma di punti all’interno della sua vasta area con una manodopera limitata grazie all’utilizzo della tecnologia digitale.

L’Hangzhou Liangzhu Archaeological Administrative District Management Committee, che si occupa di scavo, protezione, ricerca e utilizzo delle reliquie culturali, ha sviluppato una serie di applicazioni digitali per creare un sistema di governance intelligente per le preziose rovine.

Nella sala di controllo del centro di monitoraggio e gestione del sito, i membri del personale, con un semplice clic del mouse, possono monitorare le immagini in tempo reale da diverse posizioni all’interno del sito, ottenendo un monitoraggio efficiente e tempestivo delle reliquie culturali.

Preservare il sito archeologico di Liangzhu non significa solo proteggerlo, ma anche farlo rivivere.

Con l’aiuto di tecnologie come il 5G, la VR e l’AR, le persone possono non solo assistere alle scene degli antenati di Liangzhu, ma anche “viaggiare indietro nel tempo” fino a 5.000 anni fa e dedicarsi ad attività come la caccia, la pesca e la partecipazione a rituali insieme agli antichi abitanti.

Nel frattempo, gli elementi rappresentativi della cultura di Liangzhu sono stati inseriti all’interno di una vasta gamma di prodotti culturali e creativi.

Dalle bambole con scatola cieca ispirate agli antenati di Liangzhu ai gioielli realizzati ispirandosi ai manufatti di giada ritrovati, i prodotti a tema Liangzhu hanno guadagnato popolarità tra i turisti. Attualmente sono stati sviluppati oltre 700 prodotti a tema Liangzhu, che costituiscono un ricco portafoglio di derivati culturali Liangzhu.

Secondo un funzionario del comitato di gestione del sito, “il sito archeologico di Liangzhu ha allestito un sistema espositivo completo composto dal Museo di Liangzhu e da tre parchi archeologici”. Dal 2019, il sito ha accolto oltre 9 milioni di visitatori, a testimonianza della sua importanza e popolarità tra i turisti.

Oltre a promuovere la cultura di Liangzhu a livello nazionale attraverso lo sviluppo del turismo culturale, Hangzhou punta a promuovere la cultura di Liangzhu a livello globale e a rafforzare l’influenza internazionale della civiltà cinese attraverso vari mezzi.

Nell’autunno del 2023, Hangzhou ha ospitato la 19° edizione dei Giochi Asiatici. Gli elementi culturali di Liangzhu sono stati profondamente integrati in ogni aspetto dei Giochi, dal design della torcia, della mascotte e delle medaglie alla costruzione delle sedi, dalla raccolta e trasmissione della fiamma dei Giochi asiatici alle cerimonie di apertura e chiusura. Queste combinazioni creative hanno mostrato al mondo un romanticismo orientale unico.

Alla fine del 2023, si è tenuta ad Hangzhou l’inaugurazione del Liangzhu Forum. Oltre 300 ospiti cinesi e stranieri si sono riuniti nel sito archeologico di Liangzhu, rinfrescando la loro memoria sulla civiltà cinese.

Nel 2020, l’organo legislativo di Hangzhou ha approvato una legge che istituisce il 6 luglio come l’“Hangzhou Liangzhu Day”.

Per celebrare questo giorno speciale, il sito archeologico di Liangzhu ha avviato un dialogo con altri siti del patrimonio mondiale come Stonehenge a Londra, l’Acropoli ad Atene e quest’anno comunicherà con l’antica città di Toledo in Spagna. Questi scambi mirano ad approfondire le innovazioni e il futuro della conservazione del patrimonio.

Attualmente, Hangzhou sta sviluppando il Liangzhu Cultural Corridor, per collegare tra loro la cultura di Liangzhu, risalente a circa 5.000 anni fa, la cultura dei canali, risalente a oltre 2.000 anni fa, la cultura Jing Shan, risalente a oltre 1.000 anni fa, e la moderna cultura digitale.

L’obiettivo è trasformare il Parco del sito archeologico di Liangzhu in un luogo di pellegrinaggio e in una destinazione di turismo culturale che incarni connotazioni profonde, risultati innovativi e un fascino unico.

Fonte: Hangzhou Liangzhu Archaeological Administrative District Management Committee