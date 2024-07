Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 9 juillet 2024

Dassault Systèmes annonce ses résultats préliminaires pour le 2ème trimestre 2024 et ajuste ses objectifs annuels

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) publie ses résultats financiers préliminaires et non audités en normes non-IFRS pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2024. Le chiffre d’affaires total est inférieur aux objectifs financiers de la Société, et le bénéfice net par action (BNPA) est en ligne avec les objectifs du deuxième trimestre. Par ailleurs, le groupe publiera ses résultats du deuxième trimestre le 25 juillet 2024 tel que précédemment annoncé. Dassault Systèmes tiendra ce jour une conférence téléphonique à 13h00, heure de Londres / 14h00, heure de Paris / 8h00, heure de New York.

Les résultats financiers préliminaires pour le deuxième trimestre 2024 sont présentés en base non-IFRS afin de faciliter la comparaison avec les objectifs financiers de la Société fournis en base non-IFRS. L’information financière non-IFRS préliminaire et non-auditée détaillée ci-après reflète les données d’une clôture initiale et est sujette à révision. Les informations en non-IFRS qui concernent le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action excluent l’effet du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, les charges liées à l’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et les réévaluations d’actifs corporels, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’autres actifs incorporels acquis, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains effets financiers et autres non-récurrents, nets, ainsi que l’effet fiscal des ajustements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents.

Informations financières préliminaires du 2ème trimestre 2024

par rapport au 2ème trimestre 20231

(données non auditées, en non-IFRS, croissance à taux de change constants)

Chiffre d’affaires total estimé à 1,495 milliard d’euros au 2 ème trimestre, en croissance d’environ 4% à taux de change constants, à comparer avec un objectif de 1,525 - 1,555 milliard d’euros ;

trimestre, en croissance d’environ 4% à taux de change constants, à comparer avec un objectif de 1,525 - 1,555 milliard d’euros ; Manque à gagner sur le chiffre d’affaires estimé à 30 millions d’euros, lié principalement au report de contrats importants ;

BNPA dilué estimé à 0,30 euro, en ligne avec l’objectif de 0,30 à 0,31 euro ;

Ajustement des objectifs pour l’exercice 2024 afin d’intégrer des facteurs de volatilité : croissance du chiffre d'affaires total désormais attendue dans la fourchette 6% - 8%, avec une hausse du BNPA dilué comprise entre 8% et 11%.

Pascal Daloz, Directeur Général de Dassault Systèmes, déclare :

« Au deuxième trimestre, notre chiffre d’affaires total préliminaire est inférieur à nos prévisions d’environ 30 millions d’euros, soit 2%, en raison du report de contrats importants. Nous vous prions de nous en excuser. Toutefois je tiens à confirmer mon engagement à perpétuer l’historique de Dassault Systèmes, qui s’attache à livrer des résultats conformes à ses objectifs financiers.

Alors que le pipeline du deuxième trimestre nous permettait d’atteindre nos prévisions initiales, et que la demande pour nos solutions reste forte, nous avons observé que la signature des transactions faisait l’objet d’une certaine prudence de la part de nos clients, dans un environnement géopolitique complexe.

Il est important de souligner que tous les contrats reportés restent en discussion pour les prochains trimestres. Cependant, nous anticipons que les prises de décision de nos clients continueront à présenter une certaine volatilité, que nous pensons donc prudent de refléter dans nos prévisions annuelles. »

Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, souligne :

« Comme nous souhaitons poursuivre notre historique de résultats conformes à nos plans, nous avons décidé de réduire le risque de l’année 2024 dont l’activité est concentrée en fin d’exercice. Ainsi, nous ajustons nos prévisions annuelles et visons désormais une croissance du chiffre d’affaires total comprise entre 6% et 8%, contre 8-10% précédemment, ainsi qu’une hausse du bénéfice net par action de 8% à 11%, au lieu de 10-12%.

Nous comptons prendre toutes les mesures nécessaires pour équilibrer l’efficacité opérationnelle et les investissements dans la croissance à long terme, tout en préservant le bénéfice net par action.

Une conférence téléphonique est prévue aujourd’hui à 14h00, heure de Paris, 8h00, heure de New York, afin de commenter ces annonces. Par ailleurs, nous confirmons la tenue d’une conférence téléphonique, le 25 juillet 2024, à l’occasion de la publication des résultats du 2ème trimestre 2024. Nous profiterons de cet événement pour revenir en détail sur les performances financières du trimestre. »

Information pour la conférence téléphonique de ce jour

Dassault Systèmes organise une conférence téléphonique aujourd’hui, mardi 9 juillet 2024 à 13h00 heure de Londres / 14h00 heure de Paris / 08h00 heure de New York. De plus, la conférence téléphonique est accessible par Internet sur le site http://www.3ds.com/corporate/investors/.

Publication des résultats du 2ème trimestre et Quiet Period

La Société reviendra à sa quiet period ce soir, mardi 9 juillet 2024, et ne fera plus de commentaires sur ses résultats financiers jusqu’à la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2024, le 25 juillet 2024.

1 Chiffre d’affaires total IFRS estimé à 1,495 milliard d’euros et BNPA dilué IFRS estimé à 0,21 euro.

