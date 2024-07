Azimut recommence les forages sur Elmer et découvre un indice Cuivre-Or en prospection

LONGUEUIL, Québec, 09 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV:AZM) (OTCQX:AZMTF) annonce que les forages au diamant reprennent sur la Propriété Elmer, détenue à 100% par la Société. Le projet est localisé dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec, Canada. Ce programme d’une longueur minimale de 3000 m testera des cibles à haut potentiel situées à faible profondeur ( voir communiqué de presse du 16 avril 2024 ) (voir figures 1 et 2).

Azimut considère que la Propriété Elmer offre un excellent potentiel d’exploration pouvant conduire à augmenter de façon significative les ressources minérales déjà identifiées sur le projet. Les ressources actuellement estimées pour la Zone aurifère Patwon s’élèvent à 311 200 onces à 1,93 g/t Au (catégorie indiquée), et à 513 900 onces à 1,94 g/t Au (catégorie présumée) ( voir communiqué de presse du 4 janvier 2024 ).

Un autre aspect positif est la découverte par l’équipe de prospection d’Azimut d’un nouvel indice significatif en cuivre-or (« Équinoxe ») sur le projet. Azimut a réitéré de façon consistante sa confiance dans le potentiel de découverte additionnel en surface sur la propriété de 35 km de long.

L’indice Équinoxe, localisé 14 km à l’est de la Zone Patwon, est une zone minéralisée à veines de quartz avec chalcopyrite et bornite disséminées. Cette zone apparaît comme subverticale, orientée est-ouest, avec une longueur minimale de 100 m par 30 m de large, ouverte dans toutes les directions. Les lithologies à proximité sont une intrusion felsique, des formations de fer et des métasédiments.

Les meilleures teneurs obtenues sur des échantillons choisis de roche atteignent 5,29% Cu, 1,02 g/t Au, 51,7 g/t Ag, 0,10% Bi et 54,3 g/t Te. Veuillez noter que les échantillons choisis de roche sont sélectifs par nature et qu’il est improbable qu’ils correspondent à des teneurs moyennes. Ressources Naturelles Canada considère le cuivre, le bismuth et le tellure comme Éléments Critiques.

Des travaux de suivi (prospection détaillée) sont en cours. Un levé géochimique de sol sera entrepris pour évaluer cette zone cible, notamment définie par le contact d’échelle kilométrique entre une intrusion et une formation de fer.

Sommaire des meilleurs résultats (voir figure 3)

Numéro

d’échantillon Cuivre (%) Or (g/t) Argent (g/t) Bismuth (g/t) Tellure (g/t) A0475462 5,290 1,025 51,70 445,0 13,35 A0475463 1,410 0,718 14,75 579,0 36,20 A0475514 1,165 0,535 9,96 169,5 13,15 A0475516 0,312 0,468 38,80 631,0 26,20 A0475519 0,830 0,336 10,45 172,0 18,00 A0475521 1,280 0,220 14,75 238,0 13,20 A0475522 0,551 0,940 9,50 1030,0 54,30



A propos de la Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 516 claims couvrant 271,8 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de la ville de Matagami, 60 km à l’est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l’ouest de la route Billy-Diamond, une voie d’accès majeure accessible en toute saison. La région de la Baie James bénéficie d’excellentes infrastructures, incluant des routes d’accès asphaltées, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Contrats de forage et procédures analytiques

Le programme de forage est réalisé par Miikan Drilling Inc, une société détenue majoritairement par les communautés Cris et par Forages Chibougamau Ltd basé à Chibougamau (Québec). Les forages sont effectués avec un diamètre de carotte BTW.

Les échantillons de carotte ont été envoyés aux Laboratoires ALS à Val d’Or au Québec. L'or est analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons sont analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Personnes qualifiées

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée d’Azimut au sens de NI 43-101. Alain Cayer, Géo., Directeur de Projets, et Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, ont également revu le contenu de ce communiqué.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec (Canada). Son Projet-phare Elmer (or), détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut avance également une découverte significative en lithium sur la Propriété Galinée (en coparticipation avec SOQUEM). La Société contrôle une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,4 millions d’actions émises et en circulation.

Les autres projets actuellement actifs sur le terrain incluent ( voir communiqué de presse du 11 juin 2024 ):

Galinée (lithium) et Pikwa (lithium) – Coparticipation 50/50 Azimut-SOQUEM

(lithium) et (lithium) – Coparticipation 50/50 Azimut-SOQUEM Kaanaayaa (lithium) – Option Rio Tinto

(lithium) – Option Rio Tinto Kukamas (gold-copper, nickel-copper) – Option KGHM

(gold-copper, nickel-copper) – Option KGHM Pilipas (lithium) – Option Ophir

