Abcourt présente une mise à jour des résultats de campagne de forage au diamant sous terre à la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) a le plaisir de présenter une mise à jour des résultats de la campagne de forage au diamant sous terre à la mine Géant Dormant.



Depuis décembre 2023 jusqu’au 30 juin 2024, Abcourt a réalisé 27 trous de forage sous terre totalisant 3 074 mètres à partir des niveaux 235 et 295.

Parmi ces 27 trous, 20 trous totalisant 2 457 mètres ont été forés dans le secteur du chantier DAC 5.

Abcourt présente les résultats des 13 trous de forage totalisant 1 554 mètres réalisés dans le secteur DAC 5 à partir du niveau 235.

Les faits saillants des résultats d’analyses, inclus dans ce communiqué, sont les suivants :

19,41 g/t Au sur 0,5 mètre dans le forage 23-473.





dans le forage 23-473. 14,72 g/t Au sur 0,6 mètre dans le forage 23-483.





dans le forage 23-483. 8,73g/t Au sur 2,1 mètres et 19,93 g/t Au sur 0,5 mètre dans le forage 23-484.



Les principaux résultats des trous forés à partir du niveau 295 sont affichés dans le tableau 1 :

Tableau 1: Principaux résultats des forages sous terre du chantier DAC 5 Forage



De A Intervalle Au Veine (m) (m) (m) (g/t) 23-472 107,50 108,00 0,50 15,01 Veine 2 - Extension Ouest 23-473 81,00 81,50 0,50 19,41 Veine 1 HW - Haut du chantier 23-474 101,20 101,70 0,50 7,06 Veine 2 - Extension Ouest- Haut du chantier Et 111,00 112,00 1,00 6,59 Veine 3 - Extension Ouest- Haut du chantier 23-475 105,25 106,10 0,85 9,39 Veine 2 - Extension Ouest- Haut du chantier 23-476 Pas de résultats significatifs Haut du chantier 23-477 48,50 49,50 1,00 10,51 Veine 4 23-478 Pas de résultats significatifs Veine 4 23-479 Pas de résultats significatifs Extension Ouest- Haut du chantier 23-480 Pas de résultats significatifs Extension Ouest- Haut du chantier 23-481 80,50 81,00 0,50 8,97 Veine 1- HW 23-482 Pas de résultats significatifs Partie centrale - Haut du chantier 23-483 123,50 124,10 0,60 14,72 Veine 3 - Extension Ouest 23-484 111,90 114,00 2,10 8,73 Veine 2 - Extension Ouest Incluant 113,00 114,00 1,00 11,13 Et 121,00 121,50 0,50 19,93 Veine 3 - Extension Ouest Notes: 1. Le métrage représente la longueur mesurée le long de la carotte de forage. 2. Les résultats d’analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.

Les principaux résultats des trous forés à partir du niveau 235 sont illustrés dans une vue de plan (figure 1) et une section longitudinale (figure 2).

Figure 1: Secteur DAC 5, Niveau 235 et Sous niveau 2, vue en plan.





Figure 2: Secteur DAC 5, vue longitudinale.





Les données de forage montrent :

L’extension des veines minéralisées vers l’ouest du chantier DAC 5 confirment les intercepts des trous 29-266, 23-460 et 23-461.

L’extension des veines minéralisées vers le haut du chantier DAC 5 confirment les intercepts des trous 23-433, 23-415 et 23-468.

La présence de plusieurs veines minéralisées à fort pendage (70°) espacées d’une dizaine de mètres les unes des autres et qui tendent à devenir subparallèles de direction WNW-ESE vers la partie ouest du secteur DAC 5. Certaines de ces veines ont été observées et cartographiées au sous niveau 2 du chantier DAC 5 (voir figure 3).





Figure 3: Cartographie du chantier DAC 5 Sous Niveau 2.





La figure 4 montre un exemple des veines interceptées par nos trous de forage.

Figure 4: Photos de carottes du Trou 23-484.





La campagne de forage dans le secteur du chantier DAC 5 est terminée. L’équipe technique de la mine Géant Dormant travaille actuellement sur l’interprétation et la modélisation tridimensionnelle des veines pour l’optimisation du plan de minage. Les opérations de forage se poursuivent sous terre au niveau 235 dans la zone 20 ouest.

Pascal Hamelin, Président et Chef de la direction de la Société commente: « Grâce à ces forages, nous sommes en mesures de mieux cerner nos chantiers, d’éviter des coûts inutiles et de maximiser la récupération des ressources aurifères. Le premier chantier identifié par la campagne en cours pourra débuter l’extraction du minerai dans les prochaines semaines. Par la suite, nous continuerons avec des forages de définitions pour tous nos chantiers futurs dans le but de convertir les ressources présumées en indiquées pour assurer le retour maximum sur tous nos investissements en temps et en argent. Cette technique de travaille nous aidera également à améliorer notre potentiel de croissance des ressources minérales. »

Mesures de Contrôle de la Qualité (QA/QC)

Les travaux de forage, de description de carotte ont été faits sous la supervision de Mohamed Haithem Bennia, géo, chef géologue, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ainsi que des duplicatas ont été ajoutés parmi les échantillons de carotte avant d’être analysé au laboratoire interne de la mine Géant Dormant.

Les analyses ont été réalisées par pyroanalyse (A.A.) avec finition par absorption atomique. Les échantillons ayant une teneur supérieure à 10g/t Au ont été réanalysés avec une finition gravimétrique.

Afin de valider la qualité d’analyse du laboratoire interne, des réanalyses ont été produites par Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc. division de ActLabs qui est un laboratoire externe accrédité, enregistré à la norme ISO 9001 et certifié ISO/IEC 17025 CCN (lab707), MELCC (lab375) situé à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec.

Les vérifications montrent un degré élevé de corrélation avec les résultats du laboratoire interne.

Personnes qualifiées

M. Mohamed Haithem Bennia, géo, chef géologue de la mine Géant Dormant a rédigé, collecté, vérifié et approuvé les informations techniques figurant dans ce communiqué de presse.

M. Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

M. Hamelin et M. Bennia sont des personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant, détenues à 100%, où elle concentre ses activités. La mine Géant Dormant possède un bail minier ainsi que les certificats d’autorisation environnementaux pour extraire jusqu’à 750 tonnes par jour de sa mine souterraine.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

