mdf commerce annonce l'acquisition de l’entreprise californienne EcoInteractive

MONTRÉAL, 09 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, mdf commerce inc. (mdf) annonce l’acquisition de EcoInteractive (l’entreprise), auprès de Alpine Software Groupe (ASG). Fournisseur de logiciel-service (SaaS) notoire et de premier plan pour les agences de transport et d’environnement, ainsi que pour les agences gouvernementales locales aux États-Unis, EcoInteractive est une entreprise hautement respectée.



Soulignons un héritage durable

Fondée en 1993 à Davis, en Californie, EcoInteractive a été acquise par ASG en décembre 2017. Le nouvel acquéreur a nommé Jessie Yu au poste de chef de la direction d'EcoInteractive, puis celle-ci a constitué une équipe de direction complète pour l'entreprise. Depuis, EcoInteractive a réalisé une refonte technologique majeure afin de moderniser l'ensemble de son infrastructure technologique, puis a élargi la gamme de ses produits pour servir un plus large éventail de profils et de besoins des clients. Aujourd'hui, le logiciel SaaS nuagique d'EcoInteractive est utilisé lors de la gestion de portefeuilles cruciaux pour les infrastructures de 25 États, au service d'agences gouvernementales allant des petites zones urbaines aux plus grands États.

Un complément stratégique

Avec le plus grand réseau d'acheteurs d'agences publiques en Amérique du Nord, mdf commerce est particulièrement bien placée pour intégrer les solutions SaaS d'EcoInteractive. Cette acquisition renforce la capacité de mdf à fournir et à développer sa gamme complète de produits logiciels GovTech, améliorant l'efficacité numérique des opérations du secteur public.

« Je suis extrêmement heureux de cette acquisition, qui présente un énorme potentiel de croissance et de synergies entre EcoInteractive et mdf commerce », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « L'acquisition d'EcoInteractive enrichit notre offre, ce qui amène une valeur significative pour nos clients. »

« Nous sommes ravis de nous associer à mdf commerce pour notre prochain chapitre », a déclaré Jessie Yu, chef de la direction d'EcoInteractive. « Il s’agit d’une formidable occasion pour aider les agences gouvernementales à déployer des solutions technologiques intégrées qui conduisent à des améliorations opérationnelles et à de meilleurs résultats pour leurs communautés. La complémentarité des produits et de la culture de mdf commerce et d'EcoInteractive crée un partenariat solide, ce qui va accélérer notre vision commune. »

« Nous sommes fiers de l'équipe d'EcoInteractive et de l’entreprise qu'elle a bâtie au cours des six dernières années, en tant qu’entreprise d'ASG. Jessie est incroyable comme gestionnaire des opérations et une dirigeante réfléchie, voire motivée. Elle a construit un héritage durable et créé une position de force pour l'équipe et l’entreprise, alors que s'ouvre un nouveau chapitre avec mdf commerce », déclare Steve Reardon, chef de la direction d'ASG.

Conseillers en appui

Il est à noter qu’au service de cette transaction, Software Equity Group (SEG) a été le conseiller exclusif d'EcoInteractive, alors que le groupe William Blair a agi en tant que conseiller auprès de mdf commerce.

À propos de mdf commerce

mdf commerce inc. rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique, de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada et aux États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez soit vous rendre sur le site Web de mdf commerce, à l’adresse mdfcommerce.com, soit nous suivre sur LinkedIn, soit composer le 1-877-677-9088.

À propos d’EcoInteractive

EcoInteractive fournit des solutions nuagiques de pointe aux agences gouvernementales ayant à faire la gestion de problèmes complexes liés à la planification des infrastructures, aux réglementations environnementales et aux portefeuilles de projets d'investissement. Son logiciel ProjectTracker SaaS - la solution logicielle moderne basée sur le nuagique et spécialement conçue pour les besoins des planificateurs de transport et des gestionnaires de programmes d'investissement - soutient les DOT (départements des transports), les MPO (organisation de planification métropolitaine) et les gestionnaires de programmes d'investissement locaux dans plus de 25 États américains. La suite de solutions logicielles d'entreprise d'EcoInteractive aide les acquéreurs de programmes à transformer les processus de planification des immobilisations, à accroître l'efficacité et la collaboration, à prendre de meilleures décisions, grâce à des données intégrées puissantes, et à obtenir de meilleurs résultats pour les programmes.

À propos d'ASG

ASG, soutenue par Alpine Investors, est une entreprise unique et à forte croissance, qui achète et développe des entreprises de logiciels SaaS verticales et de premier plan sur leur marché. ASG croit profondément à la force des personnes et des données afin de développer de grandes organisations, et au fait que le partage des connaissances, de l'expertise et des ressources au sein de sa communauté d'entreprises favorise une croissance exponentielle. Les fondateurs des principales sociétés de logiciels SaaS font toujours confiance à ASG pour développer leurs activités et construire des héritages encore plus solides pour l'avenir.

