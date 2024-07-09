Teledyne的高速、高分辨率接触式图像传感器现推出彩色版本

加拿大滑铁卢, July 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA欣然宣布，公司的AxCIS™系列高速和高分辨率全集成式线阵扫描成像模块现已推出彩色版本。这些易于使用的接触式图像传感器(CIS)集传感器、镜头和光源于一体，为包括电池和印刷检测在内的许多要求苛刻的机器视觉应用提供成本更低的检测系统。



在Teledyne的多线CMOS图像传感器得加持下，AxCIS能够提供卓越的图像质量，在28µm像素大小或900dpi分辨率下能够实现60kHz x 3的原生RGB颜色线率，因此能够以前所未有的精度进行缺陷检测。独特的传感器设计覆盖整个视场，没有坏点，无需任何插值即可提供100%无缝图像。除了用于缺陷检测外，其独特的设计还支持准确的计量应用。

AxCIS采用可扩展设计，适用于各种视场，由单一的24V电源供电。AxCIS外形小巧，采用IP50防尘设计光学路径，几乎可以应用于系统中的任何位置，就算是垂直间隙有限的地方也不例外。Camera Link HS SFP+光纤接口可透过低成本的长电缆提供高吞吐量数据，具有抗电磁干扰辐射的能力，适用于严苛的工业环境。

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Teledyne DALSA隶属于Teledyne视觉解决方案集团，是机器视觉数字成像组件设计、制造和部署领域的领导者。Teledyne DALSA影像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案是全球多个行业数千种检测系统的核心。如需了解更多信息，请访问www.teledynedalsa.com/imaging。

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Yuki Chan

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