Teledyne的高速、高解析度接觸式圖像傳感器現推出彩色版本

加拿大滑鐵盧, July 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA欣然宣布，公司的AxCIS™系列高速和高解析度全整合式線掃描成像模組現提供彩色版本。這些易於使用的接觸式圖像傳感器(CIS) 整合傳感器、光學鏡頭和光源於一體，為電池和列印檢測在內的眾多嚴苛的機器視覺應用提供更低成本的檢測系統。



在Teledyne的多線CMOS圖像傳感器加持下，AxCIS能夠提供卓越的圖像品質，在28µm像素大小或900dpi解析度下能夠實現高達60kHz x 3的原始RGB顏色速率，因此能夠以前所未有的精度進行瑕疵偵測。獨特的傳感器設計覆蓋整個視野，沒有像素缺失，無需任何插值即可提供100％無縫圖像。除了用於缺陷偵測外，其獨特的設計還支援準確的計量應用。

AxCIS由單一的24V電源供電，採用可擴展設計用於各種視野。AxCIS外形小巧，光學路徑採用IP50防塵設計，幾乎可以安裝於系統中的任何位置，就算是垂直間隙有限的地方亦不例外。Camera Link HS SFP+光纖界面可透過低成本的長距離電纜提供高傳輸資料量，具有抗電磁干擾輻射的能力，適用於嚴苛的工業環境。

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Teledyne DALSA隸屬於Teledyne視覺解決方案集團，是機器視覺數位成像元件設計、製造和部署領域的領導者。Teledyne DALSA圖像傳感器、相機、智慧型相機、圖像採集卡、軟體和視覺解決方案是全球多個行業數千種檢測系統的核心。如需了解更多資訊，請瀏覽www.teledynedalsa.com/imaging。

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