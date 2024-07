Kalsec en Thimus presenteren samen T-Box by Thimus

KALAMAZOO, Michigan, July 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalsec Inc, leverancier van natuurlijke ingrediënten voor voeding en drank, en Thimus, wereldleider productontwikkeling op het gebied van de sensorische neurowetenschap, kondigen met trots de lancering aan van hun innovatieve platform T-Box by Thimus bij de opening van het nieuwe House of Humans, Bronland 10D1, 6708 WH, Wageningen, Nederland. Deze faciliteit op de campus van Wageningen University & Research wordt een van de vele nieuwe locaties die overal ter wereld geavanceerde sensorische neurowetenschappelijke diensten aanbieden voor onderzoek, productontwikkeling, herformulering en testbehoeften van stakeholders.



T-Box by Thimus is een elektromagnetische sensorische headset waarmee signalen van de hersenen worden opgevangen die worden veroorzaakt door zintuiglijke reacties op voedsel. Het apparaat is bedoeld om te bestuderen hoe menselijke emoties en culturele verwachtingen voedselervaringen beïnvloeden. Daarna worden de gegevens verzameld en gecontroleerd op het elektronische apparaat dat aan T-Box is gekoppeld.

“Met T-Box willen we inzicht krijgen in de culturele, sociale en fysieke factoren die onze reactie op voedsel beïnvloeden,” verklaart Maria Tzoumaki, Director of Discovery and Open Innovation bij Kalsec Global.

T-Box zal bijzonder nuttig zijn voor initiatieven op het gebied van productontwikkeling en kan bijdragen aan meer voedselzekerheid en minder voedselverspilling door zowel positieve als negatieve reacties op voedselervaringen te inventariseren. “Met de aanhoudende groei van de wereldbevolking is het belangrijker dan ooit om onze voedseltoepassingen en -systemen te optimaliseren om aan de toenemende behoeften van onze wereld te voldoen,” aldus Tzoumaki.

De samenwerking tussen Kalsec en Thimus is tot stand gekomen als reactie op de groeiende wens van Kalsec om meer zakelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan, met name met organisaties die zich richten op de ontwikkeling van voedingstechnologie en -toepassingen.

“In het House of Humans in Wageningen is het de bedoeling om samen te werken, samen te groeien en samen te leren,” voegt Tzoumaki toe. “Onze energie om samen te werken en te innoveren, willen we graag gebruiken om meer baanbrekende successen te boeken en Kalsec de mogelijkheid te geven om in de toekomst meer zakelijke samenwerkingen aan te gaan.”

Kalsec zal T-Box by Thimus aan zijn klanten aanbieden en Thimus tegelijkertijd helpen bij het uitbreiden van het gebruik van het platform, vooral op toekomstige House of Humans-locaties. Er zullen licenties en diensten beschikbaar worden gesteld voor organisaties van elke grootte.

Over Kalsec

Kalsec® Inc is gespecialiseerd in innovatieve oplossingen op het gebied van smaak en zintuiglijke waarneming, natuurlijke voedselbescherming, natuurlijke kleurstoffen en geavanceerde hop voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. We halen het beste uit de natuur en profiteren van meer dan 60 jaar ervaring en toonaangevende innovatie in de industrie om voedsel- en drankproducten te verbeteren qua uiterlijk, smaak en houdbaarheid. Kalsec, een familiebedrijf met hoofdkantoor in Kalamazoo, Michigan, sinds 1958, heeft regionale kantoren, laboratoria en verkoopteams in Noord-Amerika, Europa en Azië. Als gecertificeerde B Corp neemt Kalsec ethische en duurzame beslissingen die onze klanten, werknemers, gemeenschappen en het milieu ten goede komen. We zijn er trots op dat we met ons bedrijf een positief verschil maken.

Over Thimus

Thimus is een uniek bedrijf dat op basis van neurowetenschappen wereldwijd diensten levert aan de voedingsmiddelen- en drankenindustrie met zijn aanpasbare en draagbare T-Box-platform.

T-Box is het resultaat van vijf jaar investeren en biedt de oplossing waar iedereen die betrokken is bij productontwikkeling en herformulering van droomt: een eenvoudig te gebruiken, aanpasbaar hulpmiddel dat gemakkelijk kan worden geïntegreerd in traditionele voedselevaluaties. De gebruikelijke sensorische analyse wordt verrijkt met een geavanceerde sensorische neurowetenschappelijke ervaring op basis waarvan objectieve, herhaalbare metingen van de emotionele en cognitieve respons op voedsel kunnen worden uitgevoerd.

Met deze unieke, door de markt gevalideerde technologie heeft Thimus de aandacht getrokken van Netflix en diverse media, waaronder de Wall Street Journal en de Italiaanse publieke omroep RAI.

Naast de belangrijkste licentie- en serviceactiviteiten in Europa en Noord-Amerika, is Thimus tegenwoordig ook actief in onderzoeksgroepen en academisch onderwijs aan o.a. de Bologna Business School en de Katholieke Universiteit van Milaan.

