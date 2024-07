La suite Source-to-Pay d’Esker s’étoffe avec de nouvelles fonctionnalités axées sur la croissance durable des entreprises

Lyon, France — le 9 juillet 2024 — Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client, annonce aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités dans sa suite Source-to-Pay (S2P). Conformément aux dernières réglementations Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) au niveau mondial, elles viennent adresser les enjeux cruciaux de croissance et de durabilité des entreprises.

L’intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les processus S2P permet à la direction financière de mieux naviguer dans un environnement réglementaire en constante évolution et de réduire les risques, tout en optimisant la visibilité, le reporting et la collaboration. De plus, cette démarche démontre clairement que les pratiques durables stimulent l'innovation, améliorent l'efficacité et, en fin de compte, augmentent la rentabilité.

“Adopter des pratiques durables n'est pas seulement un choix, mais une nécessité stratégique. Les entreprises doivent intégrer les critères ESG dans chaque aspect de leur processus S2P : c'est un moyen de rendre durable toute la chaîne d'approvisionnement.”

Catherine Dupuy-Holdich, Cheffe de produit S2P chez Esker

Les nouvelles fonctionnalités de la suite Source-to-Pay d’Esker permettent de suivre les indicateurs ESG, alignés sur les règlementations en vigueur, d’évaluer leurs performances et d'identifier les axes de progression. En facilitant la création de rapports et de tableaux de bord faciles à prendre en main, ces outils fournissent un aperçu clair et précis de l'impact environnemental et social d'une entreprise.



Les émissions de CO2 sont calculées de manière exhaustive en analysant les factures fournisseurs et les commandes d’achat. Ce calcul permet d’établir des plans d’action pour réduire l’empreinte carbone et réaliser des économies substantielles.



La plateforme d’Esker améliore l'efficacité organisationnelle en rationalisant la collecte et la consolidation des données grâce aux outils suivants :

Sourcing éthique : Esker Sourcing par Market Dojo aide les entreprises à identifier les fournisseurs alignés sur leurs objectifs de durabilité à travers des appels d'offres, des demandes d'informations ou des questionnaires de préqualification. Ils intègrent une pondération des offres qui tient compte des critères de durabilité en plus des facteurs de prix.

: Esker Sourcing par Market Dojo aide les entreprises à identifier les fournisseurs alignés sur leurs objectifs de durabilité à travers des appels d'offres, des demandes d'informations ou des questionnaires de préqualification. Ils intègrent une pondération des offres qui tient compte des critères de durabilité en plus des facteurs de prix. Évaluation et sélection des fournisseurs : La solution Esker Supplier Management alerte automatiquement les utilisateurs en cas de changement dans le score ESG d’un fournisseur. Il est aussi possible de rendre compte des critères de diversité dès l'enregistrement des fournisseurs et tout au long du partenariat commercial, améliorant ainsi la durabilité de la chaîne d'approvisionnement.

: La solution Esker Supplier Management alerte automatiquement les utilisateurs en cas de changement dans le score ESG d’un fournisseur. Il est aussi possible de rendre compte des critères de diversité dès l'enregistrement des fournisseurs et tout au long du partenariat commercial, améliorant ainsi la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Tableaux de bord des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : Le tableau de bord dédié de la solution Esker Accounts Payable établit un état des lieux précis de l’empreinte carbone de l’entreprise : par filiale, par fournisseur, par pays, par catégorie (“Scope”) et sous-catégorie. Il constitue une base précieuse pour déterminer rapidement les domaines où les émissions peuvent être réduites.

Achats responsables : La solution Esker Procurement intègre l'impact CO2 des produits et des services pour permettre des achats durables et économes en énergie.

: La solution Esker Procurement intègre l'impact CO2 des produits et des services pour permettre des achats durables et économes en énergie. Prévision des paiements en retard et programmes de paiement anticipé : Esker Accounts Payable permet aux entreprises de prévoir et d'identifier les factures susceptibles de présenter un risque de retard de paiement, assurant ainsi la stabilité financière des fournisseurs. Esker propose également des fonctionnalités de “dynamic discounting” (escomptes dynamiques) qui favorisent des relations saines avec les fournisseurs et l'adoption d'un modèle économique plus durable.

Pour en savoir plus sur l'approche S2P d’Esker en matière de durabilité des entreprises, cliquez ici.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

