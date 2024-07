GENFIT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 9 juillet 2024 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENFIT au Crédit Industriel et Commercial, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

131 000 titres

700 885,51 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

1 515 865 titres à l’achat pour un montant de 5 499 002,56 €

1 532 677 titres à la vente pour un montant de 5 669 272,79 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

2 256 transactions à l’achat

2 012 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 911 titres

769 849,43 €

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et le développement dans le domaine des maladies du foie avec une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Aujourd’hui, GENFIT s’est construit un portefeuille de R&D diversifié et en pleine expansion composé de programmes aux stades de développement variés. La Société se focalise sur l’Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF). Sa franchise ACLF inclut cinq actifs en cours de développement : VS-01, NTZ, SRT-015, CLM-022 et VS-02-HE, basés sur des mécanismes d’action complémentaires s’appuyant sur des voies d’administration différentes. D’autres actifs ciblent d’autres maladies graves, telles que le cholangiocarcinome (CCA), le trouble du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (OA). L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés et dans la pré-commercialisation, a été démontrée par l'approbation accélérée par la FDA d'IQIRVO® (elafibranor1) pour la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d'une franchise diagnostique incluant NIS2+® dans la Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, autrefois connue sous le nom de stéatohépatite non-alcoolique (NASH)) et TS-01 qui cible les niveaux d’ammoniac dans le sang. GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et en particulier des déclarations prospectives relatives à ses programmes de recherche et de développement. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées à la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités règlementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, au succès commercial potentiel d’élafibranor s’il était approuvé par les autorités règlementaires, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de la Société déposé le 5 avril 2024 (n° D.24-0246) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), dont le Document de Form 20-F déposé auprès de la SEC à la même date et dans les documents et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent document. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

Annexe

S1 2024

Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 2 256 1 515 865 5 499 002,56 2 012 1 532 677 5 669 272,79 02/01/2024 20 15001 54 728,60 44 67299 246 531,04 03/01/2024 20 24570 92 373,37 33 27528 104 315,70 04/01/2024 27 21790 81 057,27 38 12724 47 598,19 05/01/2024 46 40442 146 853,80 20 8106 29 367,79 08/01/2024 27 26976 94 566,26 26 17813 63 060,34 09/01/2024 37 24367 86 272,58 18 25934 92 719,50 10/01/2024 26 29612 102 891,63 7 8128 28 366,80 11/01/2024 26 18543 63 060,66 11 9887 33 985,77 12/01/2024 11 12166 41 322,79 8 14152 48 363,75 15/01/2024 22 23972 80 216,54 10 5131 17 240,16 16/01/2024 40 28677 94 811,61 14 14428 48 312,01 17/01/2024 116 39086 124 922,76 11 13537 43 114,40 18/01/2024 17 17938 57 074,23 13 15101 48 777,14 19/01/2024 17 8516 26 962,76 6 4965 15 909,25 22/01/2024 23 21001 69 693,29 95 96736 323 324,60 23/01/2024 35 19854 71 395,38 59 43854 157 143,79 24/01/2024 18 20883 76 614,30 36 30883 114 842,76 25/01/2024 29 27704 101 327,66 25 27704 102 086,47 26/01/2024 27 39500 142 628,58 2 2 7,34 29/01/2024 32 17001 61 163,65 23 30200 109 590,97 30/01/2024 22 10488 39 125,59 13 11300 42 502,01 31/01/2024 4 2091 7 707,91 1 1 3,72 01/02/2024 25 25594 92 362,86 7 5429 19 816,01 02/02/2024 18 12001 43 093,55 28 17171 61 917,94 05/02/2024 22 27832 98 386,12 29 18473 65 209,69 06/02/2024 8 6000 21 255,00 40 72699 259 700,76 07/02/2024 26 30739 108 303,64 5 5001 18 103,62 08/02/2024 24 14467 50 178,93 13 18701 65 251,34 09/02/2024 15 14885 51 343,43 7 7945 27 618,09 12/02/2024 52 42657 154 536,50 42 66333 238 579,90 13/02/2024 30 19660 68 994,80 14 4660 16 820,50 14/02/2024 6 5001 17 340,97 3 5001 17 503,50 15/02/2024 16 15002 52 269,52 18 12531 43 910,25 16/02/2024 3 5001 17 828,57 19 11971 42 940,22 19/02/2024 15 10499 37 096,54 6 4450 15 903,01 20/02/2024 21 15170 52 462,26 3 2501 8 778,48 21/02/2024 26 20035 67 418,38 7 3092 10 450,99 22/02/2024 16 12451 41 475,28 20 24141 81 334,65 23/02/2024 7 10031 33 604,35 4 3154 10 723,57 26/02/2024 11 7182 23 630,29 11 7182 23 773,93 27/02/2024 2 2494 8 280,08 4 6752 22 672,27 28/02/2024 16 20037 66 137,33 13 9292 30 539,09 29/02/2024 32 29383 94 700,53 4 4534 14 651,98 01/03/2024 11 9765 30 847,34 16 15863 50 722,42 04/03/2024 16 14225 46 783,46 20 12041 39 944,45 05/03/2024 24 18730 60 015,98 3 2501 8 103,24 06/03/2024 17 7334 23 581,89 5 6907 22 315,34 07/03/2024 29 14223 45 711,30 11 9223 29 820,73 08/03/2024 7 9489 30 243,25 6 5105 16 318,80 11/03/2024 20 10595 33 999,25 16 11247 36 350,64 12/03/2024 7 2316 7 455,46 6 6475 20 981,01 13/03/2024 11 10101 32 563,70 28 18414 60 030,74 14/03/2024 7 8614 27 799,53 7 4902 15 881,55 15/03/2024 25 18874 59 776,03 13 7416 23 517,55 18/03/2024 21 10233 32 463,58 8 12501 39 915,69 19/03/2024 20 13621 44 243,19 29 18210 59 488,06 20/03/2024 19 12925 41 349,14 18 12501 40 390,73 21/03/2024 12 4921 15 840,99 6 3921 12 693,26 22/03/2024 8 3001 9 953,27 17 9425 31 091,10 25/03/2024 2 2501 8 303,35 5 5001 16 728,35 26/03/2024 10 8001 26 583,40 4 2415 8 138,55 27/03/2024 6 4587 15 220,49 8 5001 16 753,30 28/03/2024 8 7915 26 048,66 9 7501 24 990,86 02/04/2024 19 15001 49 115,82 5 2267 7 571,78 03/04/2024 6 5001 16 065,71 5 7501 24 340,75 04/04/2024 14 8181 26 591,69 2 2501 8 178,27 05/04/2024 57 27274 86 585,13 3 3001 9 593,24 08/04/2024 14 6720 21 244,81 28 12493 40 004,46 09/04/2024 10 4323 13 873,59 14 11823 38 395,07 10/04/2024 6 4549 14 692,36 8 3049 9 893,79 11/04/2024 8 4501 14 818,24 16 14005 46 626,71 12/04/2024 10 2501 8 388,35 8 3247 11 027,40 15/04/2024 22 8660 28 376,48 2 2001 6 643,32 16/04/2024 30 10400 33 239,44 10 7651 24 585,80 17/04/2024 11 6459 20 550,02 8 4501 14 350,67 18/04/2024 2 1501 4 758,19 5 3001 9 573,19 19/04/2024 25 4284 13 519,15 4 548 1 726,21 22/04/2024 6 942 2 985,58 10 8646 27 778,91 23/04/2024 11 2500 8 080,00 12 4148 13 477,52 24/04/2024 9 2501 8 030,74 1 1 3,24 25/04/2024 8 3808 12 149,46 1 1 3,21 26/04/2024 2 401 1 267,18 11 1127 3 597,64 29/04/2024 1 1 3,21 9 1875 6 038,76 30/04/2024 11 2295 7 366,54 4 1501 4 878,23 02/05/2024 2 153 489,6 2 272 883,95 03/05/2024 11 1001 3 238,21 8 3480 11 367,45 06/05/2024 4 2030 6 657,20 6 4251 14 050,75 07/05/2024 1 1 3,26 3 2002 6 546,54 08/05/2024 4 1501 5 010,82 27 23822 79 591,21 09/05/2024 3 941 3 158,57 11 4247 14 325,09 10/05/2024 8 2026 6 856,51 29 15855 54 238,53 13/05/2024 12 5776 19 620,84 29 3259 11 351,81 14/05/2024 5 1180 3 984,13 6 1918 6 544,20 15/05/2024 11 2476 8 314,14 29 13980 47 819,99 16/05/2024 1 1 3,47 5 1001 3 465,80 17/05/2024 10 2401 8 291,30 7 6101 21 244,84 20/05/2024 1 1 3,48 64 26344 92 536,99 21/05/2024 7 3589 13 223,49 6 1338 4 940,65 22/05/2024 6 3293 12 137,64 44 18546 72 575,69 23/05/2024 24 8917 36 812,14 29 16372 68 980,48 24/05/2024 7 2370 9 717,24 19 4370 18 355,57 27/05/2024 18 5251 21 839,22 7 3751 15 724,19 28/05/2024 2 501 2 144,20 9 4202 17 978,55 29/05/2024 1 1 4,31 24 18300 83 270,49 30/05/2024 5 1501 8 054,83 24 10501 54 139,80 31/05/2024 34 29001 142 793,38 14 6001 31 625,81 03/06/2024 22 21001 98 104,70 34 35001 168 654,77 04/06/2024 6 6001 29 640,08 24 9001 45 605,10 05/06/2024 33 28453 137 739,27 83 35453 173 952,98 06/06/2024 4 2001 9 604,80 30 24526 120 530,08 07/06/2024 7 5001 24 544,81 36 22476 112 524,30 10/06/2024 12 6001 29 204,95 15 8001 39 714,88 11/06/2024 26 16001 79 795,55 28 16001 80 764,73 12/06/2024 45 26201 120 430,80 24 16627 76 926,15 13/06/2024 65 40001 179 794,49 6 7575 35 330,25 14/06/2024 70 45001 188 049,28 14 21001 86 794,40 17/06/2024 25 15001 56 793,79 11 15001 57 808,75 18/06/2024 11 6501 25 780,30 14 8001 32 584,07 19/06/2024 26 17001 66 196,96 4 6001 23 833,93 20/06/2024 13 4001 14 903,73 12 7501 28 406,21 21/06/2024 38 12001 45 438,91 9 6001 22 783,88 24/06/2024 28 17001 62 773,81 13 8001 29 388,79 25/06/2024 17 9001 33 182,01 14 11001 41 373,66 26/06/2024 16 5001 18 363,72 15 11001 40 491,05 27/06/2024 3 1001 3 688,72 7 4001 14 888,72 28/06/2024 17 9709 34 658,80 6 2709 9 529,88

1 Elafibranor est mis sur le marché et commercialisé aux Etats-Unis par Ipsen sous la marque IQIRVO®

Pièce jointe