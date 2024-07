Tilray Medical annonce une étude scientifique sur le cannabis thérapeutique pour les patients de plus de 50 ans

BERLIN, 10 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, une division de Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY) et un leader mondial du cannabis thérapeutique, qui permet aux patients et aux professionnels de la santé de prendre ensemble des décisions de santé individualisées éclairées, a annoncé aujourd’hui la publication d’une nouvelle étude scientifique dirigée par Tilray, intitulée Medical Cannabis for Patients Over Age 50: A Multi-Site, Prospective Study of Patterns of Use and Health Outcomes (Cannabis médical pour les patients de plus de 50 ans : une étude prospective multi-sites sur les habitudes de consommation et les résultats en matière de santé). The Medical Cannabis in Older Patients Study (« MCOPS ») est une étude d’observation prospective multi-sites qui examine l’impact réel de l’usage médical du cannabis chez les patients âgés de plus de 50 ans sous la supervision d’un prestataire de soins de santé.



Les participants à l’étude MCOPS étaient au nombre de 299, âgés en moyenne de 66,7 ans, et 62,2 % d’entre eux ont déclaré être de sexe féminin. Près de 90 % des patients consomment du cannabis à usage médical pour traiter des affections liées à la douleur, telles que la douleur chronique et l’arthrite. Cette étude présente à la communauté médicale et scientifique l’impact du cannabis thérapeutique sur l’état de santé, en particulier sur la douleur, le sommeil et la qualité de vie.

L’étude MCOPS montre une corrélation entre l’usage de cannabis thérapeutique sous la supervision et les soins d’un médecin avec l’amélioration des scores de douleur, du sommeil et de la qualité de vie dans un sous-groupe de patients qui ne cesse de croître. Une réduction considérable la co-médication a été observée, ce qui indique que le traitement à base de cannabis thérapeutique peut être une option rentable pour cette population.

José Tempero, Directeur médical de Tilray a déclaré : « Notre participation à cette initiative souligne notre engagement inébranlable à faire progresser la recherche médicale et à fournir des produits en réponse aux conclusions de la recherche approfondie qui nous rapproche de la libération du potentiel thérapeutique complet du cannabis thérapeutique, en particulier en renforçant son rôle en tant qu’option de traitement pour une population vieillissante. »

La mission de Tilray Medical est de continuer à transformer des vies et à promouvoir la dignité chez les patients ayant besoin d’aide par l’accès au cannabis médical. Aujourd’hui, l’entreprise est l’un des principaux fournisseurs de produits de cannabis médical certifiés BPF-UE dans plus de 20 pays, avec un portefeuille complet de produits à base de THC et de CBD. Tilray a participé au financement d’essais médicaux dans le monde entier, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Amérique latine, pour étudier l’efficacité du cannabis médical comme traitement pour des indications telles que l’épilepsie pédiatrique, l’épilepsie pédiatrique réfractaire, les nausées et les vomissements induits par le cancer, le VIH, le tremblement essentiel, les troubles liés au cancer du sein, le syndrome de stress post-traumatique et les troubles de l’usage d’alcool.

