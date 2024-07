Aduro Clean Technologies beauftragt KCSA Strategic Communications mit Investor Relations und digitalen Marketingdienstleistungen

NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

LONDON, Ontario, July 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung über Investor Relations und digitale Dienstleistungen (die „KCSA-Vereinbarung“) mit einer unabhängigen Marketingfirma, Kanan Corbin Schupak & Aronow, Inc. dba KCSA Strategic Communications („ KCSA “) mit Sitz in New York City, New York, abgeschlossen hat.

KCSA wird Investor Relations und digitale Dienstleistungen, einschließlich des Aufbaus und der Verwaltung der Marke Aduro über ihre digitale IR-Plattform AmplifIR (die „Dienstleistungen“), für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten ab dem 15. Juli 2024 (die „anfängliche Laufzeit“) erbringen. Die Dienstleistungen werden danach fortgesetzt, es sei denn, entweder das Unternehmen oder KCSA kündigen schriftlich mindestens 30 Tage vor Ablauf der anfänglichen Laufzeit und danach mit einer Frist von mindestens 30 Tagen entweder durch das Unternehmen oder KCSA.

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zahlt Aduro an KCSA eine monatliche Gebühr in Höhe von 10.000 USD für Investor Relations, eine einmalige Projektgebühr in Höhe von 12.500 USD bei Abschluss der KCSA-Vereinbarung und 106.400 USD für digitale Marketingdienstleistungen, die in zwei Raten von 53.200 USD über 2 Monate hinweg gezahlt werden. KCSA ist nicht mit dem Unternehmen verbunden und hat nach Kenntnis der Unternehmensleitung weder direkt noch indirekt ein Interesse an Aduro oder seinen Wertpapieren. KCSA ist ein unabhängiger Partner von Aduro und unterhält außer der KCSA-Vereinbarung keine weiteren Beziehungen zu Aduro.

Die Zusammenarbeit mit KCSA, einem führenden Kommunikationsbüro mit Sitz in New York, ist ein weiterer Schritt in den Bemühungen des Unternehmens, die Kommunikation mit der aktuellen Investorengemeinschaft zu verbessern und die Sichtbarkeit für ein größeres Publikum zu erhöhen. Das Unternehmen geht davon aus, dass KCSA in der Lage sein wird, eine größere Bekanntheit und weite Verbreitung der Nachrichten des Unternehmens zu erreichen. KCSA wird ein umfassendes Kommunikationsprogramm einsetzen, um den Bekanntheitsgrad von Aduro in der Anlegergemeinschaft zu erhöhen. Seit 1969 beweist das Unternehmen, dass strategisches Denken und die Ausführung von Programmen in der sich ständig verändernden Kommunikations- und digitalen Landschaft zu Ergebnissen für seine Kunden führen.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem die Erwartungen hinsichtlich der Umsetzung der Investor Relations und der digitalen Dienstleistungen von KCSA und insbesondere die erwarteten Auswirkungen der vorgeschlagenen Marketingdienste, einschließlich der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens und seiner sich entwickelnden Technologien in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Obwohl das Unternehmen die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem, dass die Marketing-Dienstleistungen nicht wie erwartet erbracht werden, dass die Erbringung dieser Dienstleistungen nicht zu den erwarteten Ergebnissen führt, dass ungünstige Marktbedingungen vorherrschen und dass andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen, eintreten. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40484cf4-88bc-4986-a56d-1b2389162795