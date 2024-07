TrueCommerce-Umfrage zeigt: Mehrheit der Supply-Chain-Führungskräfte plant, neue Technologien zu nutzen, um anhaltende Herausforderungen zu meistern

MÜNCHEN, July 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, Inc. , ein globaler Anbieter von Supply-Chain- und Handelspartner-Konnektivitäts-, Integrations- und Omnichannel-Lösungen, hat eine Umfrage unter globalen Supply-Chain-Führungskräften für seinen "Supply Chain Trends Report 2024 - Inflation, Talent and Tech: The Current State of Business and Supply Chain" in Auftrag gegeben. Die Studie ergab, dass die gleichen Herausforderungen in der Lieferkette von Jahr zu Jahr bestehen bleiben. Eine zentrale Erkenntnis des Reports: Die meisten Führungskräfte planen, fortschrittliche Technologien wie Supply Chain Management Systeme (SCM), Tools für den elektronischen Datenaustausch (EDI) und Cloud-basierte ERP-Lösungen einzusetzen, um diese Hindernisse zu überwinden.



E-Invoicing: Eine Herausforderung und Priorität

Eine der wichtigsten Herausforderungen in der Lieferkette, die die Befragten hervorhoben, waren die zunehmenden und sich ständig ändernden regulativen Bestimmungen. Solche Anforderungen steigern die Komplexität, da Führungskräfte mit Produkt-/Qualitätsvorschriften, Zöllen und Import-/Exportbeschränkungen, Umweltvorschriften und der Einhaltung von Vorschriften zu kämpfen haben.

Die elektronische Rechnungsstellung (E-Invoicing) von Finanzbehörden auf der ganzen Welt führt zu Änderungen der Compliance-Anforderungen und der Art und Weise, wie Transaktionen verwaltet werden. In Deutschland soll die Einführung der elektronischen Rechnungsstellung aufgrund eines vom Bundesrat am 23. März 2024 verabschiedeten Gesetzgebungsvorschlags 2025 verpflichtend werden. Um Compliance zu gewährleisten, ist es daher für Unternehmen mit globalen Lieferketten von entscheidender Bedeutung, über die sich ständig weiterentwickelnden E-Invoicing- und Steuer-Compliance-Mandate in Europa und anderen Teilen der Welt auf dem Laufenden zu bleiben.

Anders Knudsen, TrueCommerce VP, Marketing and Product in Europe, rät: „Die Sensibilisierung für Steuer-Compliance-Mandate ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um kostspielige Strafen zu vermeiden und ihren Ruf zu erhalten. Bei Compliance geht es nicht nur um die Einhaltung von Vorschriften, sondern auch darum, den reibungslosen Betrieb Ihres Unternehmens zu gewährleisten und das Vertrauen Ihrer Kunden und Lieferanten zu stärken. Im heutigen komplexen globalen Markt kann eine proaktive Einhaltung der Steuervorschriften einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bieten und Ihr Unternehmen vor potenziellen Störungen schützen."

Anhaltende Herausforderungen Jahr-Jahr

Im Jahr 2023 identifizierten Führungskräfte drei große Herausforderungen, die sich auf die Lieferkette auswirken, darunter Kostenkontrolle (37 %), Gewinnung neuer Kunden (34 %) und Gewinnung und Bindung von Talenten (33 %). Im Jahr 2024 bleiben diese drei Herausforderungen bestehen, wobei die Kostenkontrolle (35 %) und die Bindung von Talenten (35 %) als die wichtigsten aufgeführt werden, gefolgt von der Gewinnung neuer Kunden (30 %). Während die Befragten die Herausforderungen im Großen und Ganzen verstehen, zeigen die Daten auch, dass sie möglicherweise nicht alle Faktoren miteinander verbinden, die sich auf sie auswirken.

Die Umfrage identifizierte auch andere bedeutende Herausforderungen, die sich auf die reibungslose Funktion der Lieferkette auswirken, darunter:

Unterbrechungen der Lieferkette – Führungskräfte sind am meisten besorgt über drei Faktoren im Zusammenhang mit Unterbrechungen der Lieferkette: Preisänderungen (45 %), Arbeitskräftemangel (34 %) und Cyberbedrohungen (31 %).

– Führungskräfte sind am meisten besorgt über drei Faktoren im Zusammenhang mit Unterbrechungen der Lieferkette: Preisänderungen (45 %), Arbeitskräftemangel (34 %) und Cyberbedrohungen (31 %). Auftragsmanagement – Die Umfrage ergab, dass 95 % der Unternehmen mit Herausforderungen im Auftragsmanagement konfrontiert sind. Dies ist ein Schlüssel zur Rationalisierung des Betriebs, zur Steigerung des Umsatzes und zur Gewährleistung der Kundenzufriedenheit. Zu den größten Herausforderungen gehören Bestandsdiskrepanzen (47 %), Retouren/Reverse-Logistik (46 %) und Volumenschwankungen (39 %).

– Die Umfrage ergab, dass 95 % der Unternehmen mit Herausforderungen im Auftragsmanagement konfrontiert sind. Dies ist ein Schlüssel zur Rationalisierung des Betriebs, zur Steigerung des Umsatzes und zur Gewährleistung der Kundenzufriedenheit. Zu den größten Herausforderungen gehören Bestandsdiskrepanzen (47 %), Retouren/Reverse-Logistik (46 %) und Volumenschwankungen (39 %). Sicherheit, Währung und Qualitätssicherung – Zusätzlich zu den bereits erwähnten Herausforderungen in Bezug auf Geschäfts- und Lieferketten sind 49 % der Führungskräfte von Unternehmen, die Lieferketten verwalten, besorgt über Cyberbedrohungen, 43 % sind besorgt über Währungsschwankungen und Wechselkurse und 35 % haben Probleme bei der Qualitätskontrolle und Sprachunterschiede.

– Zusätzlich zu den bereits erwähnten Herausforderungen in Bezug auf Geschäfts- und Lieferketten sind 49 % der Führungskräfte von Unternehmen, die Lieferketten verwalten, besorgt über Cyberbedrohungen, 43 % sind besorgt über Währungsschwankungen und Wechselkurse und 35 % haben Probleme bei der Qualitätskontrolle und Sprachunterschiede. Globale Herausforderungen – Regierungsmandate verleihen globalen Lieferketten eine weitere Komplexitätsebene. Führungskräfte haben es mit Mandaten zu Produkt-/Qualitätsvorschriften (52 %), Zöllen und Import-/Exportbeschränkungen (51 %) sowie Umweltvorschriften (42 %) zu tun.

Der Bericht weist ferner darauf hin, dass es zwar Ähnlichkeiten in Bezug auf Geschäfts- und Lieferkettenherausforderungen zwischen den befragten Führungskräften geben kann, es jedoch eine Reihe von Ansätzen zur Bewältigung und Verbesserung dieser Probleme gibt.

Weitere Lieferkettenprioritäten für 2024

Die Umfrage ergab auch, dass in den letzten Jahren fast alle Führungskräfte Schritte unternommen haben, um das Bestandsmanagement zu verbessern und Unterbrechungen der Lieferkette zu planen. Ganz oben auf der Liste der Strategien stand die Einführung neuer Technologien (73 %), während über die Hälfte (64 %) plant, die Lieferanten zu diversifizieren und/oder den Sicherheitsbestand zu erhöhen (57 %). Die Studie ergab auch, dass fast 60 % in Tools für das Supply Chain Management (SCM) und den elektronischen Datenaustausch (EDI) investieren, um Verzögerungen in der Lieferkette zu verringern.

Im Jahr 2024 erwarten 71 % der Führungskräfte, mehr für Supply-Chain-Software auszugeben als im Jahr 2023, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in neue ERPs liegt. 70 % planen, in diesem Jahr zu investieren. Die Befragten teilten die Gründe für diese Investitionen mit, einschließlich verbesserter Berichte und Analysen, Verbesserungen der Verfügbarkeit und besserer Integrationsmöglichkeiten.

Im Jahr 2023 waren es die Prioritäten der Unternehmensleiter, Umsatzsteigerungen zu erzielen (39 %), die Genauigkeit der Auftragsabwicklung zu verbessern (33 %) und die Widerstandsfähigkeit zu verbessern (28 %). Im Jahr 2024 bleibt die größte Priorität, den Umsatz zu steigern (34 %). Beim Vergleich dieser zuvor aufgeführten Ziele und Herausforderungen stimmen die beiden jedoch nicht überein. Zum Beispiel sind Praktiken wie die Verbesserung der Workflow-Transparenz, die Verkürzung der Markteinführungszeit, die Steigerung der Produktivität und die Automatisierung von Prozessen Schritte, die die Kostenkontrolle verbessern könnten, aber sie stehen auf der Liste der Ziele von Unternehmensführern weit unten.

Den vollständigen Bericht und zusätzliche Ergebnisse sowie umsetzbare Erkenntnisse für Führungskräfte in der Lieferkette finden Sie unter https://www.truecommerce.com/de/bericht-zu-supply-chain-trends-2024/.

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen, ihre Lieferkettenleistung zu optimieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch eine einzige Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Supply-Chain-Netzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI, sie erhalten Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme verbindet. Unsere cloudbasierten, fully managed Services unterstützen Unternehmen dabei, ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, eine optimierte Bereitstellung und einen vereinfachten Betrieb zu erreichen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und vertrauenswürdiger Partnerschaft hilft TrueCommerce Unternehmen, ihr wahres Lieferkettenpotenzial zu erreichen und sie mit unserem integrationsunabhängigen Netzwerk auf die Zukunft vorzubereiten. Aus diesem Grund verlassen sich Tausende von Unternehmen - von KMUs bis hin zu den globalen Fortune 100-Unternehmen in verschiedenen Branchen - auf uns. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.truecommerce.com.

TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.