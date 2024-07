Descubre el nuevo mundo de Galaxy AI en Verizon con los nuevos Samsung Galaxy Z Fold6 y Z Flip6

Lo que necesitas saber:

Reserva el Samsung Galaxy Z Fold6 y el Galaxy Z Flip6 en Verizon hoy mismo.

Los clientes existentes y nuevos pueden obtener $800 de descuento en un nuevo teléfono de la serie Galaxy Z intercambiando cualquier teléfono inteligente Samsung (en cualquier estado) con Unlimited Ultimate 1 o planes selectos de Business Unlimited 2 .

o planes selectos de Business Unlimited . Por tiempo limitado, obtén 512GB de almacenamiento por el precio de 256GB al reservar tu teléfono inteligente de la serie Galaxy Z3.

BASKING RIDGE, N.J., July 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Noticias de última hora: ¡Avanza hacia el futuro con los últimos productos Samsung Galaxy, ahora disponibles en Verizon! Para empoderar tu forma de vivir, trabajar y jugar, Verizon te ofrece ofertas increíbles para poner en tus manos el Galaxy AI de Samsung, ya seas un cliente leal o uno nuevo en la familia.

Reserva los nuevos teléfonos inteligentes de la serie Galaxy Z, Galaxy Watches y Galaxy Buds el 10 de julio, con disponibilidad amplia el 24 de julio. Te presentamos la serie completa de Galaxy:

Galaxy Z Fold6 estará disponible en sombra plateada, rosa y azul marino a partir de $52.77 al mes durante 36 meses con la compra del servicio de pago de dispositivos de Verizon (0% APR o Tasa Anual Equivalente; $1,899.99 venta al por menor).

estará disponible en sombra plateada, rosa y azul marino a partir de $52.77 al mes durante 36 meses con la compra del servicio de pago de dispositivos de Verizon (0% APR o Tasa Anual Equivalente; $1,899.99 venta al por menor). Galaxy Z Flip6 estará disponible en sombra plateada, amarillo, azul y menta a partir de $30.55 al mes durante 36 meses con la compra del servicio de pago de dispositivos de Verizon (0% APR o Tasa Anual Equivalente; $1,099.99 venta al por menor).

estará disponible en sombra plateada, amarillo, azul y menta a partir de $30.55 al mes durante 36 meses con la compra del servicio de pago de dispositivos de Verizon (0% APR o Tasa Anual Equivalente; $1,099.99 venta al por menor). Galaxy Watch Ultra estará disponible en gris titanio, blanco titanio y plata titanio por $18.05 al mes durante 36 meses con la compra del servicio de pago de dispositivos de Verizon (0% APR o Tasa Anual Equivalente; $649.99 venta al por menor).

estará disponible en gris titanio, blanco titanio y plata titanio por $18.05 al mes durante 36 meses con la compra del servicio de pago de dispositivos de Verizon (0% APR o Tasa Anual Equivalente; $649.99 venta al por menor). Galaxy Watch7 estará disponible en verde bosque (40/44 mm), crema (40 mm) y gris mármol (44 mm) a partir de $9.72 al mes durante 36 meses con la compra del servicio de pago de dispositivos de Verizon (0% APR o Tasa Anual Equivalente; $349.99 venta al por menor).

estará disponible en verde bosque (40/44 mm), crema (40 mm) y gris mármol (44 mm) a partir de $9.72 al mes durante 36 meses con la compra del servicio de pago de dispositivos de Verizon (0% APR o Tasa Anual Equivalente; $349.99 venta al por menor). Galaxy Buds3 Pro estará disponible en plateado y blanco por $249.99.

estará disponible en plateado y blanco por $249.99. Galaxy Buds3 estará disponible en plateado y blanco por $179.99.

Ofertas increíbles: ¿Listo para una actualización? Ya sea que estés considerando cambiarte a Verizon o desees el último y mejor teléfono inteligente Galaxy, tenemos ofertas increíbles que no querrás perderte.

Intercambio épico. Los clientes actuales y nuevos pueden obtener $800 de descuento en un nuevo Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 con cualquier intercambio de teléfono inteligente Samsung. Cualquier modelo. En cualquier estado. Garantizado. Con Unlimited Ultimate 1 o planes selectos de Business Unlimited 2 .

Los clientes actuales y nuevos pueden obtener $800 de descuento en un nuevo Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 con cualquier intercambio de teléfono inteligente Samsung. Cualquier modelo. En cualquier estado. Garantizado. Con Unlimited Ultimate o planes selectos de Business Unlimited . Actualización de memoria gratuita. Por tiempo limitado, obtén una actualización de memoria a 512GB por el precio de 256GB al reservar tu teléfono de la serie Galaxy Z 4 .

Por tiempo limitado, obtén una actualización de memoria a 512GB por el precio de 256GB al reservar tu teléfono de la serie Galaxy Z . Actualiza tu Galaxy Watch: Obtén el Samsung Galaxy Watch7 por nuestra cuenta al comprar cualquier teléfono Android 5G con un intercambio de reloj inteligente que cumpla los requisitos 4 .

Obtén el Samsung Galaxy Watch7 por nuestra cuenta al comprar cualquier teléfono Android 5G con un intercambio de reloj inteligente que cumpla los requisitos . Complementa tu nuevo teléfono inteligente Galaxy. Por tiempo limitado, y hasta agotar existencias, obtén un 20% de descuento en fundas y protectores de pantalla de la serie Galaxy Z y un 25% de descuento en cargadores selectos de Samsung Galaxy.

Experimenta Verizon como nunca antes. Disfruta de la mejor experiencia de Verizon actualizando tu Verizon MyPlan hoy mismo o aumenta tu productividad con el Verizon Business Unlimited Plan aprovechando el poder de la nueva serie Samsung Galaxy Z. Adapta tu conexión con nuestras tres opciones de red ultrarrápida, perfectas para tus necesidades personales y profesionales. Además, disfruta de ahorros exclusivos en entretenimiento, compras y experiencias de tu preferencia, incluyendo el paquete de Disney (Disney+, Hulu y ESPN+), Netflix, Max, Walmart+ y mucho más.

Prueba Verizon sin costo. ¿Tienes curiosidad por un nuevo teléfono inteligente Samsung Galaxy pero aún no eres cliente de Verizon? Regístrate para la prueba gratuita de Verizon y disfruta de datos premium ilimitados en 5G Ultra Wideband, nuestra red 5G más rápida, gratis durante 30 días sin interrumpir tu servicio actual. Descarga la aplicación My Verizon en tu teléfono iOS o Android desbloqueado y comienza tu prueba gratis hoy.

Pide tu Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Buds3 Pro en verizon.com o en tu tienda Verizon más cercana hoy mismo. Los clientes empresariales de Verizon pueden visitar Verizon Business en línea para ver precios y promociones específicas para cada empresa.

1Se requiere un pago del dispositivo de hasta $2,019.99 o una compra minorista completa con una línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en el plan Unlimited Ultimate. Menos de $800 en créditos por intercambios o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; APR (Tasa Anual Equivalente) del 0 %. Para actualizaciones, el teléfono debe estar activo en la cuenta durante 60 días antes del intercambio. El intercambio de teléfonos inteligentes debe ser de Samsung, Apple o Google; se aplican términos de intercambio. Las funciones de Galaxy AI de Samsung estarán disponibles de forma gratuita hasta finales de 2025 en dispositivos Samsung Galaxy compatibles.

2Disponible para nuevos clientes comerciales de VZ únicamente con la compra inicial de un nuevo teléfono inteligente. La creación de cuenta, la compra inicial y el intercambio de teléfono inteligente deben completarse en una sola transacción. Se aplican impuestos y tarifas. Nueva línea con pago de dispositivo. Se requiere acuerdo y plan Business Unlimited Plus o Unlimited Pro. 0% TAE. Crédito de hasta $800, que varía según el intercambio de teléfono inteligente, que se aplica a la cuenta durante el plazo de su acuerdo (hasta 36 meses); El crédito promocional finaliza cuando ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. El crédito no excederá el precio del dispositivo. Los créditos mensuales comienzan 2 o 3 facturas después de que VZ reciba el dispositivo de intercambio. El intercambio de teléfonos inteligentes debe ser recibido por VZ dentro de los 90 días y cumplir con el programa requisitos. Se aceptan la mayoría de las condiciones de intercambio de dispositivos; Se aplican exclusiones. Límite de intercambio de 10 líneas por pedido. No se puede combinar con otras ofertas de dispositivos.

3Obtén 512 GB por el precio de 256 GB. Se requiere pago del dispositivo de hasta $2,019.99 (solo 512 GB) o compra minorista completa con una línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en el plan de servicio. Se aplica un crédito instantáneo de $120 para la actualización de almacenamiento dentro del mismo modelo.

4Teléfono: Se requiere primero hasta $1,919.99 de pago por compra del dispositivo con una línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en el plan de servicio. Reloj: Se requiere $349.99 (solo 41 mm) de pago por compra de dispositivo con nueva línea en el plan de servicio (mín. $15/mes con Auto Pay (+impuestos/cargos) durante 36 meses). Menos de $180 en créditos por intercambios o promociones + $169.99 en créditos por promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; APR (Tasa Anual Equivalente) del 0 %. Se aplican términos de intercambio. Las funciones de Galaxy AI de Samsung estarán disponibles de forma gratuita hasta finales de 2025 en dispositivos Samsung Galaxy compatibles.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) impulsa y empodera la forma en que sus millones de clientes viven, trabajan y se divierten, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede en la ciudad de Nueva York, prestando servicios a países en todo el mundo y a casi todas las empresas Fortune 500, Verizon generó ingresos de 134,000 millones de dólares en 2023. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para llegar a los clientes donde se encuentran hoy y equiparlos para las necesidades del mañana. Para obtener más información, visita verizon.com o busca una tienda minorista en verizon.com/stores.

CENTRO DE COMUNICACIONES EN LÍNEA DE VERIZON: En verizon.com/news encontrarás comunicados de prensa, artículos, contactos de prensa y otros recursos. Los comunicados de prensa también están disponibles a través de un canal RSS. Para suscribirte, visita www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto de medios:

Herbert Nyarko

herbert.aidoo-nyarko@verizon.com