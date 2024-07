2024. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q2/24 Q2/23 Muutus 6m/24 6m/23 Muutus Supermarketid 150,3 154,5 -2,7% 296,7 301,7 -1,6% Kaubamaja 25,4 27,0 -5,9% 49,4 51,7 -4,5% Autokaubandus 54,1 55,9 -3,1% 98,9 97,6 1,4% Turva 5,7 3,5 63,2% 10,3 6,4 61,1% Kinnisvara 1,8 1,6 8,6% 3,4 3,2 8,4% Müügitulud kokku 237,3 242,5 -2,1% 458,8 460,5 -0,4% Supermarketid 5,2 4,6 11,3% 6,2 6,3 -2,2% Kaubamaja 0,2 1,0 -82,7% -1,0 0,2 -617,0% Autokaubandus 3,3 4,7 -29,1% 5,6 7,7 -26,8% Turva 0,0 0,1 -25,0% -0,1 0,1 -186,5% Kinnisvara 1,7 3,0 -42,1% 3,9 5,5 -28,1% IFRS 16 -0,6 -0,5 11,8% -1,0 -1,0 -6,4% Maksueelne kasum kokku 9,9 12,8 -23,2% 13,7 18,7 -27,1%

Grupi 2024. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 237,3 miljonit eurot, jäädes aasta varasemale alla 2,1%. I poolaasta müügitulu oli 458,8 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 460,5 miljonit eurot, 0,4%. Grupi 2024. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,9 miljonit eurot, mis oli 23,2% madalam eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2024. aasta 6 kuu puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis jäi eelmise võrreldava perioodi tulemusele alla 37,9%. Maksueelne kasum oli I poolaastal 13,7 miljonit eurot, kahanedes aasta varasemaga võrreldes 27,1%.

Grupi 2024. aasta teise kvartali majandustulemustele on enam mõju avaldanud pikaajaline jaekaubanduse langus. Grupi suurtest jaesegmentidest on kõige edukamalt läinud autosegmendil, mis vaatamata Balti autoturu 9%lisele langusele esimesel poolaastal saavutas 1,4%lise müügitulu kasvu. Seda tänu oskuslikule brändivalikule – nii KIA kui ka Škoda müügimahud Balti turul esimesel poolaastal kasvasid. Jätkuvalt panustas suurimate müügikasvu numbritega turvasegment, mis on kasvanud nii orgaaniliselt kui ka aasta varem soetatud turvettevõtete toel (2023. aasta veebruaris soetati AS Walde, juulis Skarabeus Julgestusteenistus OÜ ning augustis Caesari Turvateenistuse AS). Majandussurutise tingimustes on sooduskampaaniate mõjul vähenenud kaubamüügi marginaal, kuid teenuste müügi najal on suudetud säilitada brutorentaablus vähemalt eelmise aasta tasemel. Tänu rakendatud kuluefektiivsuse meetmetele on tegevuskulud jäänud aasta varasemale tasemele. Jätkuv tööprotsesside efektiivistamine on võimaldanud hoida tööjõukulud kontrolli all. Grupi tööjõukulud kasvasid 2024. aasta teises kvartalis 2,0%, samal ajal kasvas töötajate arv 1,6%. Grupi puhaskasumit mõjutas negatiivselt järk-järgult Grupi laenudes realiseeruv intressikasv.

Klientide ostumugavuse tõstmiseks on Grupp juba pikema aja jooksul teinud investeeringuid e-poodide arendamisse. 2024. aasta esimeses kvartalis valmis uuele platvormile ehitatud Kaubamaja uus e-pood, kuhu on lähiajal plaanis lisada Partnerkaardi omanikele järelmaksu võimalus. Juuni lõpus suleti Kaubamaja Tartu müügimaja Toidumaailm täiemahuliseks renoveerimiseks. Uuendatud Toidumaailm, mis hõlmab kaasaegseid innovaatilisi lahendusi ja tehnikat, plaanitakse taasavada augustis. Alustati ettevalmistustega Lõunakeskuse I.L.U. üle viimiseks uuele kontseptsioonile, mis on planeeritud aasta viimasesse kvartalisse. Selver plaanib käesoleval aastal avada 2 uut Selverit – Tallinnas Rocca al Mare keskuses ning Tartus, Raadil. Mõlema kaupluse avamine jääb II poolaastasse. Protsesside efektiivistamiseks alustas Grupp eelmisel aastal tsentraalse logistikakeskuse arendamisega Maardusse. Esimesel poolaastal toimusid keskuse suuremahulised ehitustööd. Logistikakeskuse valmimine on kavandatud 2024. aasta sügisesse. Autosegmendis on KIA müükide paremaks toetamiseks kavas alustada Riias Bikernieku kinnistule KIA start-up müügisalongi rajamist. Tallinnas sõlmis Viking Motors AS rendilepingu Rae vallas Peetri külas endise Länsi Auto OPEL’i keskuse kasutuselevõtuks, kus plaanitakse 2024. aasta sügisel avada KIA Tallinna flagship esindus. Leedus kuulutas TKM Lietuva UAB välja ehitushanke uue KIA-Škoda multibränd esinduse rajamiseks, mille ehitus võiks alata samuti veel käesoleval aastal.

Valitud tegevusstrateegia ja investeerimisotsuste õigsust tõendavad Grupi Partnerkaardi lojaalsusprogrammiga liitunud lojaalsete klientide arvu uued rekordid. Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 737 tuhande kasvades aastaga 3,7%. Püsiklientide osatähtsus Grupi käibes oli 86,3% (2023. aasta esimesel poolaastal oli see 85,3%).

Supermarketite segment

Supermarketite ärisegmendi 2024. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 296,7 miljonit eurot, vähenedes aasta varasema näitaja suhtes 1,6%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 150,3 miljonit eurot, vähenedes aasta varasema perioodiga võrreldes 2,7%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2024. aasta I poolaastal ja ka II kvartalis 0,40 tuhat eurot. 2023. aasta kaupade müügitulu müügipinna näitajad ruutmeetrile olid vastavalt 0,43 ja 0,44 tuhat eurot. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile I poolaastal 0,40 tuhat eurot (muutus -6,5%) ja II kvartalis 0,41 tuhat eurot (muutus -8,5%). Kauplustest tehti 2024. aasta I poolaastal 21,7 miljonit ostu, mis on samal tasemel eelmise aastaga. 2024. aasta II kvartalis olid nii maksueelne kasum ja puhaskasum 5,2 miljonit eurot, olles baasperioodist 0,5 miljonit eurot suurem. I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,2 miljonit eurot, püsides üsna samal tasemel aasta varasemaga. Puhaskasum I poolaastal oli 4,6 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,6 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 0,5 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast.

Baasandmeid mõjutab märtsis Järve Selveri sulgemine renoveerimiseks ja sellele eelnev suurima kaupluse tühjendusmüük, WOW Selver ABC sulgemine jaanuaris ning Punase Selveri sulgemine maikuus. Baasandmetes ei sisaldu Kurna Selveri andmeid, mis avati 2023. aasta augustis.

Selveri müügitulemused on mõjutatud Eesti jaekaubanduskeskkonna üldisest olukorrast, kus mahud püsivad jätkuvalt languses ja tarbijate kindlustunne on nõrk. Eelkõige tagasihoidlik müügipinna lisandumine ja suurenenud sooduskampaaniate maht on tinginud turusegmendi keskmisest aeglasema müügitulu kasvu. Klientide ostuaktiivsuse elavdamiseks on Selver suurendanud pakutavaid allahindlusi, samuti jätnud osade toodete müügihindadesse üle kandmata käibemaksumäära tõusu. Jaanuarist käivitati püsivalt heade tavahindade projekt, mille raames pakutakse klientidele püsivalt umbes 650 väga soodsate hindadega toodet. Kevadel alustati sihtkampaaniaga Kuldne Kolmapäev pensioni eas klientidele, mis on saanud väga positiivse vastuvõtu sihtrühma poolt. 2024. aasta I poolaasta kasumit mõjutab eelkõige vähenenud kaupade läbimüük ja kaupade müügist teenitud brutokasumi vähenemine. Aruandlusperioodil on kallinenud paljude teenuste ja materjalide hinnad. Tänu rakendatud kokkuhoiumeetmetele püsib tegevuskulude tase kokku aasta varasemal tasemel. Pidev tööprotsesside efektiivistamine on võimaldanud tööjõuefektiivsus hoida eelmise aasta tasemel ja säilitada mõõdukas palgakasv.

Selver plaanib käesoleval aastal avada 2 uut Selverit – Tallinnas Rocca al Mare keskuses ning Tartus, Raadil. Mõlema kaupluse avamine jääb II poolaastasse. Jätkuvalt on fookuses kaupade sortiment ning protsesside efektiivistamine. Vastutustundliku ettevõttena on võetud eesmärgiks lähtuda kõigis oma tegevustes teadlikust ressursitarbimisest ja panustada jätkusuutlikusse arengusse. Selleks on välja töötatud jätkusuutliku arengu strateegia, millest oma igapäevastes tegevustes juhindutakse. Avatust ja läbipaistvust hindava ettevõttena on Selver oma kohustused ja eesmärgid avaldanud ka veebilehel. Selveri fookus on otsesest tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel, jäätmete ringlussevõtu suurendamisel, toiduraiskamise vähendamisel, pakenditel ja pakendikasutusel, lühikesel tarneahelal, kiiretel ja mugavatel digilahendustel. Kulinaariatoodete tootmise valdkonnas jätkatakse aktiivset tootearendust sooviga pakkuda klientidele rohkelt uusi maitseid, suurt tähelepanu pööratakse toodete soola-, suhkru- ja rasvasisalduse vähendamisele. Konkursil Eesti Parim Toiduaine 2024 märgiti ära kaks Selveri Köögi toodet: mustika-jogurtikreemiga sefiiritort ja täistera kaerahelbepuder.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2024. aasta 6 kuu müügitulu oli 49,4 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta võrreldavale perioodile alla 4,5%. II kvartali müügitulu oli 25,4 miljonit eurot, mis jäi eelmise aastale alla 5,9%. Kaubamajade segmendi 2024. aasta 6 kuu maksueelne kahjum oli 1,0 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 1,2 miljoni euro võrra. II kvartali maksueelne kasum oli 0,2 miljonit eurot. Maksueelne kasum vähenes 0,8 miljoni euro võrra.

Kaubamaja müügimajade 6 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,30 tuhat eurot kuus, mis on 5,7% madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Eelmise aasta neljanda kvartali lõpupoole alanud majandusolukorra jahenemine jätkus ka selle aasta esimeses pooles, mistõttu talvine allahindluskampaania oli võrreldes möödunud aastaga jõulisem ja see mõjutas ka Kaubamajade tulemust. Seejuures ei saa unustada, et eelmise aasta esimese kvartali baas oli väga tugev, mil kasvuprotsendid olid kahekohalised. Tallinna müügimaja tulemust mõjutas negatiivselt ka teises kvartalis jätkuv Vanasadama trammitee ehitus Tallinna kesklinnas ja suletud Viru Keskuse bussiterminal, mis mõjutab tuntavalt sisenejate arvu. Kaubamaja lansseeris I kvartalis uuel platvormil e-poe, kus on oluliselt parandatud klientide kasutusmugavust ja AI-le toetuv soovitusmootor loob eeldused müügitulemuste parandamiseks. Uuel platvormil e-pood loob ühtse terviku füüsiliste majadega, kus märksõnad on preshopping, kiire tarne ja telli e-poest – maksa füüsilises majas või vastupidi.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2024. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,9 miljonit eurot, kasvades 2023. aasta sama perioodiga võrreldes 2,0%. Teises kvartalis 2024. aastal oli kasum 0,02 miljonit eurot, mis oli 2023. aasta võrreldavast perioodist väiksem 0,05 miljonit eurot. 2024. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 3,9 miljonit eurot, mis on kasvanud 2023. aasta sama perioodiga võrreldes 8,9%. 2024. aasta esimese poolaasta kasum oli 0,04 miljonit eurot, mis oli 2023. aasta võrreldava perioodi tulemist vähem 0,06 miljonit eurot. Kvartali müügitulemusi vedasid õnnestunud turunduskampaaniad, lähtuvalt üldisest majandusolukorrast on kliendid orienteerunud kampaaniatoodete ostmisele, mis omakorda avaldas survet müügimarginaalile. Alustati ettevalmistustega Lõunakeskuse I.L.U. üle viimiseks uuele kontseptsioonile, mis on planeeritud aasta viimasesse kvartalisse.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmendi 2024. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 98,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,4%. Teise kvartali 54,1 miljoni euro suurune müügitulu jäi 2023. aasta teise kvartali müügitulule alla 3,1%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 3 171 uut sõidukit, mis oli sama palju, kui aasta varem. Teises kvartalis müüdi 1 822 uut sõidukit. Segmendi 2024. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 5,6 miljonit eurot, jäädes 2,1 miljoni euro võrra aasta varasemale tulemusele alla. 2024. aasta teise kvartali maksueelne kasum oli 3,3 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 1,4 miljoni euro võrra nõrgem.

Balti autoturg tervikuna teeb läbi muu jaekaubandusega võrreldes veelgi sügavamaid mahulangusi. Uute autode müügimaht langes esialgsetel andmetel Baltikumis 9%. Langus oli kõige suurem Eesti turul (-17%), samas kui Leedu uute autode müügimaht jäi aasta varasemale tasemele. Eestis kehtima hakkav mootorsõidukimaks ei ole kliente oluliselt hoogsamalt ostuotsuseid langetama pannud. Turu madalseisust tingutud sooduskampaaniad on survestanud müügimarginaale, olles peamiseks kasumi languse põhjuseks. Samuti mõjusid kasumile negatiivselt aasta alguses avatud Grupi Leedu autoettevõtte Motus Auto UAB Škoda esinduse käivituskulud. Autosegmendi kasumit on toetanud tänu järjest suurenevale autopargile kasvav varuosamüük, järelteenindus ning keretööd.

Vaatamata autoturu madalseisule näitab Grupi poolt maale toodav KIA automark positiivseid kasvunumbreid. KIA müükide suuremaks toetamiseks on Grupil kavas alustada Riias Bikernieku kinnistule KIA start-up müügisalongi rajamist, et tagada kohalolek ka selles linnaosas. Tallinnas sõlmis Viking Motors AS rendilepingu Rae vallas Peetri külas endise Länsi Auto OPEL’i keskuse kasutuselevõtuks, kus plaanitakse 2024. aasta sügisel avada KIA Tallinna flagship esindus. Leedus kuulutas TKM Lietuva UAB välja ehitushanke uue KIA-Škoda multibränd esinduse rajamiseks, mille ehitus võiks alata samuti veel käesoleval aastal.

Turvasegment

Turvasegmendi 2024. aasta II kvartali grupiväline müügitulu oli 5,7 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 63,2%. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,04 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,01 miljoni euro võrra madalam tulemus. Turvasegmendi 2024. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 10,3 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 61,1%. Grupivälise müügi osakaal kogumüügist oli 76% esimesel poolaastal. Segmendi I poolaasta maksueelseks kahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli tulemus 0,2 miljoni euro võrra madalam.

Ettevõtte tulemused paranesid II kvartalis võrreldes aasta algusega ja jõuti kasumisse. Käibe kasvu on toetanud nii ühinenud ettevõtete käibe lisandumine kui ka jätkuvalt tugev orgaaniline kasv. Ühinemisjärgne sünergia on hakanud avalduma, aga mitmed muutused on veel toimumas. Majanduskeskkonna negatiivset mõju on jätkuvalt tunda klientide kasvanud maksejõuetuse osas ja marginaalide languses. Suurim negatiivne mõju on olnud turvatehnika valdkonnale, kus siiski II poolaasta väljavaade on positiivse trendiga.

Kinnisvarad

Kinnisvara segmendi 2024. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 3,4 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 8,4%. Segmendi II kvartali grupiväline müügitulu oli 1,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 8,6%. Kinnisvara segmendi 2024. aasta I poolaasta maksueelne kasum oli 3,9 miljonit eurot, kasum vähenes 28,1% võrra. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 1,7 miljonit eurot. Maksueelne kasum vähenes võrdlusperioodiga võrreldes 42,1%.

Esimese poolaasta müügitulu kasvu on toetanud keskustes elavnenud äripindade üüriturg. Möödunud aastate kriisidega kaasnenud üldine ebakindlus on mõnevõrra vähenenud, mis peegeldub ka keskuste külastatavuse stabiliseerumises. Tallinna südalinna kaubanduspindade külastatavus on ümbruskonnas toimuvate tänavate rekonstrueerimistööde tõttu siiski vähenenud. Segmendi müügitulu kasvatas möödunud aasta maikuus tegevust alustanud Peetri Selveri vahetus läheduses asuv grupivälisele osapoolele üüritud Raudkivi tee 1 tankla laiendusena valminud autopesula. Eelmise aasta jooksul valmisid mitmed päikesepargid, mis katavad osa üüritavate ärihoonete elektrienergiavajadusest ning annavad seeläbi panuse Grupi kinnisvarasegmendi müügitulu kasvule.

Segmendi kasumile avaldab endiselt olulist mõju rahapoliitika karmistamisest tingitud laenuraha kallinemine. 2022. aasta lõpul alguse saanud intressimäärade tõus on jõudnud segmendi intressikuludesse järk-järgult. Segmenti on koondunud suurem osa Grupi laenuportfellist, mis seoses logistikakeskuse rajamisega on aruandeperioodil kasvanud. TKM Kinnisvara AS on esimene erakapitalil põhinev Eesti ettevõtte, mis sõlmis 16,1 miljoni euro suuruse laenulepingu Põhjamaade Investeerimispangaga (NIB). Tänapäevane A-energiaklassi logistikakeskuse hoone ehitatakse vastavalt BREEAM sertifikaadi ja EU taksonoomia nõuetele. Keskuse kogupindala on 17 200 m² ning ehitus läheb maksma ligikaudu 20 miljonit eurot. Logistikakeskuse katusele rajatakse päikeseenergiapark, mille energiatoodang katab märgatava osa hoone elektritarbimisest. Logistikakeskuse valmimine on kavandatud 2024. aasta sügisesse. Segmendi 2024. aasta teise kvartali kasumi vähenemist võrreldes aasta varasemaga põhjustas 2023. aasta II kvartali kasumis kajastatud ühekordne hüvitis seoses ühe üürilepingu ennetähtaegse lõpetamisega.

TKM Kinnisvara AS on alustanud koostööd Kohila vallavalitsusega võimaliku kaubandushoone arendamiseks Kohilas asuva Härjaoja piirkonna kinnistule. Koostöökokkulepe hõlmab esmalt kauplusehoone rajamise võimaluste välja selgitamist. Projekt on algusjärgus ning täpsemad asjaolud selguvad pärast piirkonna teedevõrgu, planeeringute ja arenduskavade kinnitamist. Tartu Kaubamaja keskuses algasid 0-korruse renoveerimistööd, mille käigus saavad uue ilme Kaubamaja Toidumaailm ning üldalad. Keskuses uuendavad oma müügikeskkondi ka mitmed üürnikud.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

30.06.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 24 771 42 064 Nõuded ja ettemaksed 25 228 25 568 Varud 94 754 98 254 Käibevara kokku 144 753 165 886 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 245 243 Sidusettevõtjad 1 865 1 732 Kinnisvarainvesteeringud 65 033 64 971 Materiaalne põhivara 437 142 433 306 Immateriaalne põhivara 25 370 25 370 Põhivara kokku 529 655 525 622 VARAD KOKKU 674 408 691 508 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 27 281 48 820 Võlad ja ettemaksed 104 220 114 573 Lühiajalised kohustused kokku 131 501 163 393 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 294 635 258 857 Edasilükkunud tulumaksukohustus 5 356 5 356 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 508 526 Pikaajalised kohustused kokku 300 499 264 739 KOHUSTUSED KOKKU 432 000 428 132 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 113 521 116 521 Jaotamata kasum 109 992 127 960 OMAKAPITAL KOKKU 242 408 263 376 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 674 408 691 508

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

II kvartal 2024 II kvartal 2023 6 kuud 2024 6 kuud 2023 Müügitulu 237 323 242 465 458 826 460 548 Muud äritulud 341 528 550 860 Müüdud kaupade kulu -171 511 -176 409 -333 601 -334 982 Teenuste kulud -14 956 -14 230 -30 218 -30 125 Tööjõukulud -27 398 -26 869 -54 692 -52 721 Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 467 -10 212 -21 077 -20 278 Muud ärikulud -458 -190 -790 -583 Ärikasum 12 874 15 083 18 998 22 719 Finantstulud 76 15 329 16 Finantskulud -3 142 -2 291 -5 790 -4 097 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 61 41 133 110 Kasum enne tulumaksustamist 9 869 12 848 13 670 18 748 Tulumaks -1 -1 -5 313 -5 301 Aruandeperioodi puhaskasum 9 868 12 847 8 357 13 447 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 9 868 12 847 8 357 13 447 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

(eurodes) 0,24 0,32 0,21 0,33

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus