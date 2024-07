Gow overtager planmæssigt for Kappmeier som sportsdirektør i AaB A/S

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/21

Aalborg, 10. juli 2024



Som varslet 10. juni i børsmeddelelse 2024/07 overtager James Gow sportsdirektør-posten i AaB fra Ole Jan Kappmeier, der netop i stedet er indtrådt i bestyrelsen i AaB A/S.

Ole Jan Kappmeiers indtræden i bestyrelsen er sket i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling, hvor Sports Strategy Excellence 22 (SSE 22) som ny hovedaktionær har fået yderligere to pladser i bestyrelsen.



Skiftet som sportsdirektør sker med øjeblikkelig virkning. Dermed er James Gow også fra dags dato indtrådt i direktionen i stedet for Ole Jan Kappmeier, og AaB’s direktion udgøres således af administerende direktør Michael Tuxen Boll og James Gow.



Ole Jan Kappmeier vil via sin bestyrelsespost fortsat være en del af det allerede eksisterende sportslige advisory board i AaB.



33-årige James Gow har siden 1. juni 2023 været teknisk chef i AaB.

Tidligere arbejdede Gow i 13 år i Liverpool FC i forskellige roller – primært med fokus på talentudvikling. I Liverpool FC var han træner og analytiker for henholdsvis klubbens akademi og førstehold, teknisk direktør for LFC's internationale akademi i Kina og senere akademidirektør for Liverpool FC's internationale akademi i New South Wales, Australien, fra 2016 til 2020. Siden da har han også været teknisk direktør for Al Jazira Sports Clubs akademi i Abu Dhabi.

James Gow har sideløbende med sin rolle som teknisk chef i AaB netop færdiggjort sin UEFA Pro-licens-uddannelse, hvilket er den højeste trænerlicens i europæisk fodbold.



AaB’s sportslige ledelse vil fremover bestå af sportsdirektør James Gow, scouting- og rekrutteringschef Julius Nagel, akademichef Mathias Krogh og Head of Performance Pierre Gillo.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Jan Peters

Bestyrelsesformand